«Бенфика» выбила «Реал Мадрид» из зоны прямого выхода в 1/8 финала, победив 4:2 в последнем туре, а теперь команды начинают двухматчевую дуэль плей-офф. Для хозяев это шанс подтвердить, что январская сенсация не была случайностью, для гостей — возможность немедленно взять реванш и восстановить еврокубковую репутацию. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:45 Около 13 градусов сегодня в Лиссабоне, отличная погода для старта плей-офф.

«Да Луш» перед матчем uefa.com

22:35 Стартовые составы команд:

«Бенфика»: Трубин, Эурснес, Павлидис, Дедич, Баррейру, Шельдеруп, Престианни, Даль, Рафа, Отаменди, Араужу.

Анатолий Трубин на разминке uefa.com

«Реал Мадрид»: Куртуа, Трент, Рюдигер, Хёйсен, Каррерас, Гюлер, Вальверде, Чуамени, Камавинга, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

Килиан Мбаппе на разминке uefa.com

22:20 Судейская бригада: главный арбитр — Франсуа Летексье (Франция); ассистенты — Сириль Мюнье (Франция), Мехди Раммуни (Франция); видеоассистент арбитра (VAR) — Жером Брисар (Франция); ассистент VAR — Джарред Джиллетт (Англия); резервный арбитр — Жереми Пиньяр (Франция).

«Бенфика»

«Бенфика» пробралась в плей-офф с 24-го места, опередив конкурентов лишь по разнице мячей. В восьми матчах лиссабонцы одержали три победы при пяти поражениях, но именно последняя (4:2 над «Реалом») стала ключевой. В той игре «орлы» эффективно использовали пространство за спинами защитников и были безжалостны в переходных фазах.

Европейская статистика команды Жозе Моуринью такова: 10 забитых и 12 пропущенных на групповом этапе, ни одной ничьей в последних пяти матчах турнира, три победы и два поражения. Это команда, которая играет на результат, а не на осторожность. При этом дома на «Да Луш» «Бенфика» традиционно чувствует себя уверенно и регулярно создаёт проблемы соперникам высокого уровня.

Форма в целом внушает оптимизм — четыре победы в пяти последних матчах во всех турнирах и недавние 2:1 со «Санта-Кларой» в чемпионате. Лиссабонцы подходят к первому матчу с серией без поражений и очевидной уверенностью, что «Реал» можно вскрывать — опыт уже есть.

«Реал Мадрид»

«Реал Мадрид» финишировал в группе девятым с 15 очками, у команды Арбелоа пять побед и три поражения. При 21 забитом мяче атака выглядела одной из самых продуктивных в турнире, но 12 пропущенных голов обозначили системные сбои в обороне. Последние пять матчей Лиги чемпионов (две победы и три поражения) для мадридцев выглядят непривычно неровно.

При этом в Примере команда Альваро Арбелоа набрала ход — четыре победы в пяти последних встречах, включая убедительные 4:1 с «Реалом Сосьедад». Атакующая линия во главе с Винисиусом и потенциально готовым к игре Килианом Мбаппе остаётся главным козырем гостей, способным решить двухматчевое противостояние.

Поражение 2:4 в предыдущей встрече стало болезненным ударом, именно оно лишило «Реал» прямой путёвки в 1/8 финала. Тогда были вскрыты проблемы в позиционной защите и переходах из атаки в оборону. В Лиссабоне мадридцы, вероятно, сыграют прагматичнее, с более строгой структурой без мяча, понимая, что второй осечки в этом противостоянии турнир может не простить.

