дерзкая ставка за 5.76 на матч Лиги чемпионов

17 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бенфика» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бенфика — Реал Мадрид с коэффициентом для ставки за 5.76.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлы» проводят не столь продуктивный сезон. Команда финишировала на 24 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Бенфика» набрала всего 9 очков в 8 матчах. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» переиграли «Санта-Клару» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Алверке» (2:1). А вот поединок с «Тонделой» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Бенфика» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» нынче выглядят симпатично. Команда победила два раза кряду.

Причем «Бенфика» традиционно успешно противостоит «Реалу». В обоих очных поединках команда победила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены воспользоваться проблемами соперника. «Орлы» две недели назад переиграли мадридцев (4:2).

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» проводят посредственный сезон. Команда заняла итоговое 9 место в турнирной таблице главного клубного турнира Старого Света.

Причем «Реал» Мадрид набрал 15 зачетных баллов. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сливочные» переиграли «Реал Сосьедад» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Валенсии» (2:0). А вот чуть ранее она с натугой одолела «Райо Вальекано» (2:1).

При этом «Реал» Мадрид в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джуд Беллингем — травмирован.

Состояние команды: «Сливочные» нынче прибавили в плане результатов. Команда победила в 3 своих последних поединках.

При этом «Реал» Мадрид в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато Килиан Мбаппе наколотил уже 13 мячей в Лиге чемпионов.

Команда явно постарается поквитаться с «орлами» за недавнюю коллизию. Да и Мбаппе явно скажет свое веское слово!

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается продолжить свой победный путь.

Статистика для ставок

«Сливочные» победили в 3 своих последних поединках

«Бенфика» победила 2 раза подряд

«Реал» Мадрид две недели назад уступил «орлам» (2:4)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Реал» Мадрид в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.49.

Прогноз: «Реал» Мадрид способен прибавить во всех компонентах, и явно будет активно атаковать.

Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы поквитаться с «Бенфикой» за недавнюю пощечину.

5.76 Фора «Реала» Мадрид -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.76 на матч «Бенфика» — «Реал» Мадрид позволит вывести на карту выигрыш 4760₽, общая выплата — 5760₽

Ставка: Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 5.76.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.

7.78 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.78 на матч «Бенфика» — «Реал» Мадрид принесёт чистый выигрыш 6780₽, общая выплата — 7780₽

Ставка: ТБ 5.5 за 7.78

