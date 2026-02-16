прогноз на матч Олимпийских игр, ставка за 1.98

В рамках квалификационного этапа Олимпиады-2026 Швеция встретится с Латвией. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 17 февраля. Начало матча — в 23:10 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Швеция — Латвия с коэффициентом для ставки за 1.98.

Швеция

Путь к плей-офф: По итогам трех матчей общего этапа Игр в Милане Швеция заняла 3-е место в группе В. Набрав 6 очков, желто-синие проиграли конкуренцию Словакии и Финляндии ввиду разницы голов.

Последние матчи: На олимпийском турнире 2026 года сборная Швеции дебютировала не лучшим образом — одержала непростую победу над Италией (5:2), с которой должна была разбираться увереннее.

В важнейшей встрече на этом этапе команда Сэма Халлама допустила провал — крупно проиграла Финляндии (1:4). В последнем матче шведы взяли верх над Словакией (5:3).

Не сыграют: В составе Швеции кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: По первым матчам на Олимпиаде Швеция произвела дурное впечатление. Команда не справилась с базовыми задачами и продемонстрировала неспособность противостоять топам.

В раунде плей-офф шведы наверняка попытаются наладить игру — для этого «Тре Крунур» необходимо что-то делать с концентрацией в зоне защиты и прокачать атакующую эффективность.

Латвия

Путь к плей-офф: Групповую стадию латвийцы завершили на 4-й позиции в квартете с США, Германией и Данией. И немцев, и датчан бордовые пропустили вперед по разнице голов.

Последние матчи: В дебютном на ОИ-2026 матче Латвия встретилась с самым сложным соперником — сборной США, оказать сопротивление которой балтийцы не могли ни при каких обстоятельствах (1:4).

Единственную победу на общем этапе команда Харийса Витолиньша зафиксировала в игре против Германии (4:3), за которой последовало поражение от Дании (2:4).

Не сыграют: Из действующего состава Латвии никто не выбыл.

Состояние команды: Со скромным по своему содержанию составом, сборная Латвии не является претендентом на медали и не видится командой, готовой выключить из борьбы Швецию.

В матчах против соперников с поставленной игрой у балтийцев возникают проблемы атакующего характера. Коллективу Витолиньша редко удается добиваться высокой бросковой активности и сдерживать наступательное движение своей зоне.

Статистика для ставок

Швеция обыграла Латвию в 7 личных встречах из 8 последних

Швеция забивала 6 и более голов в 2 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 5 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.12, ничья — в 11.20, победа Латвии — в 19.00.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 6.5 — за 1.80.

Прогноз: Швеция провела неудачный групповой этап, но в раунде плей-офф наверняка готовится прибавить в игре и реализации, не оставив латвийцам шансов на сенсацию.

1.98 Швеция победит с форой -3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Швеция победит с форой -3.5 за 1.98.

Прогноз: Латвия умеет выдавать сильные стартовые отрезки, тогда как Швеция не всегда входит в игру уверенно, поэтому преимущество «Тре Крунур» в начале встречи не будет столь очевидным.

2.36 Латвия не проиграет в первом периоде Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Латвия не проиграет в первом периоде за 2.36.