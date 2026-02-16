В очередном экспрессе разберем матчи в Лиге чемпионов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 17 февраля с коэффициентом для ставки за 4.43.

«Галатасарай» — «Ювентус»

Футбол. Лига чемпионов

«Галатасарай» вышел в стыковые матчи, заняв лишь 20-е место в таблице. Фундамент этого успеха был заложен в самом начале — в первых четырёх турах, где удалось одержать три виктории кряду. Тогда даже возникали разговоры о возможной борьбе за топ-8, однако во второй половине общего этапа «Галатасарай» сильно сбавил обороты и сумел взять всего одно очко из двенадцати возможных.

К старту плей-офф стамбульцы, впрочем, подошли в отличном настроении на внутренней арене. С начала февраля команда выиграла все четыре матча в чемпионате и Кубке Турции, причём в Суперлиге все победы были одержаны с крупным счётом.

У «Ювентуса» только одна виктория в последних пяти матчах. Совсем недавно туринцы пережили драму в дерби с «Интером»: более тайма играли вдесятером, сравняли счёт на 83-й минуте, но пропустили решающий мяч уже на 90-й. До этого был вылет из Кубка Италии после 0:3 от «Аталанты» и упущенная победа над «Лацио» (2:2).

При этом в Лиге чемпионов «Ювентус» выглядит куда надёжнее: серия без поражений длится уже пять матчей, а единственная осечка на общем этапе пришлась на встречу с «Реалом». В отличие от «Галатасарая», туринцы долго входили в турнирный ритм и прибавили ближе к решающим турам, выиграв три встречи подряд с пятого по седьмой тур.

Ставка: Обе забьют за 1.62.

«Боруссия» Дортмунд — «Аталанта»

Футбол. Лига чемпионов

«Боруссия» подошла к игре с «Аталантой» на волне положительных эмоций после трёх подряд побед. Разгром «Майнца» со счётом 4:0 добавил команде боевого настроя, особенно после поражения от «Интера» в Лиге чемпионов (0:2). Все три победы были над клубами нижней части Бундеслиги — «Майнцем», «Вольфсбургом» (2:1) и «Хайденхаймом» (3:2).

В Лиге чемпионов «шмели» во второй части группового этапа выглядели неуверенно: поражения от «Интера» и «Тоттенхэма», а также ничья с «Буде-Глимт». Встреча с «Аталантой» потребует от дортмундцев совершенно другого уровня игры.

«Аталанта» в последние месяцы демонстрирует стабильную игру. Бергамаски закрепились в еврокубковой зоне Серии А и пробились в 1/2 финала Кубка Италии. В Лиге чемпионов команду подвели лишь два неожиданных поражения — от «Атлетика» (2:3) и «Юниона» (0:1). В последней встрече перед вылетом в Германию подопечные Раффаэле Палладино обыграли «Лацио» в Риме (2:0).

Поездка на «Сигнал Идуна Парк» — серьёзное испытание, но «Аталанта» уже не раз показывала, что способна справляться с мощной поддержкой хозяев. В предыдущих выездных матчах Лиги чемпионов команда победила «Айнтрахт» (3:0) и выиграла на «Велодроме» у «Марселя» (1:0). Психологически бергамаски готовы к давлению.

Ставка: «Аталанта» не проиграет за 1.79.

«Монако» — «ПСЖ»

Футбол. Лига чемпионов

На данный момент «ПСЖ» выступает в Лиге чемпионов в статусе действующего обладателя трофея, но вопросы к форме игроков остаются. В минувшую пятницу это наглядно показал «Ренн», обыгравший парижан со счётом 3:1. Защитники команды допускали ошибки, создавая опасные моменты у собственных ворот, а атакующие игроки — Дуэ, Кварацхелия, Дембеле и Барколь — то теряли мяч, то не реализовывали моменты, созданные партнёрами.

Нынешняя ситуация в «ПСЖ» не выглядит кризисной, но она однозначно увеличивает шансы «Монако» в предварительном раунде плей-офф. Монегаски пережили самую острую фазу своих проблем и частично наладили оборону. Букмекеры считают гостей фаворитами предстоящего матча.

В первом круге текущего розыгрыша Лиги 1 «Монако» впервые за три года победил «ПСЖ». На «Луи II» был зафиксирован счёт 1:0, хотя игра была довольно равной.

У «ПСЖ» есть стабильная закономерность, которая может сыграть в их пользу: с середины октября 2025 года команда ни разу не допускала осечки в двух матчах подряд. После ничьи или поражения неизменно следовала победа, вне зависимости от турнира и соперника. «Ренн» в этом смысле мог взбодрить футболистов Энрике, и, скорее всего, они будут полны решимости обыграть «Монако» в первом матче.

Ставка: Победа «ПСЖ» за 1.53.

Общий коэффициент — 4.43.