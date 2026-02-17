Результаты соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане — Кортине 17 февраля. Все главные события в двенадцатый день турнира

Во вторник, 17 февраля, Олимпиада-2026 набирает обороты. В этот день разыграют 9 комплектов медалей — в сноуборде, лыжном двоеборье, биатлоне, конькобежном спорте (4 комплекта), фристайле и в бобслее. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

Очередной олимпийский день начнется с керлинга в 11:05 по мск. Мужская сборная Швейцарии сыграет против Швеции, США — Китай, Чехия — Германия.

В женском фристайле состоятся 2 квалификации, по итогам которых будут известны финалистки. В первой квалификации примут участие сразу 3 представительницы Беларуси — Анна Деруго, Анна Гуськова и Анастасия Андриянава.

В 14:10 (мск) состоятся 2 стыковых хоккейных матча за выход в плей-офф Олимпиады. Германия сыграет против Франции, а Швейцария встретится с Италией.

Женские сборные по керлингу также проведут 4 матча в рамках группового этапа в 14:10 (мск): Швеция — Канада, Италия — Япония, Дания — США, Южная Корея — Швейцария.

Вечером мужские хоккейные сборные сыграют еще 2 стыковых встречи. В 18:40 (мск) Чехия встретится с Данией, а уже в 23:10 (мск) Швеция сыграет против Латвии.

В 20:45 (мск) нас ждет увлекательное фигурное катание, которое приковывает внимание большого количества зрителей. Одиночная короткая программа среди женщин обещает быть зрелищной.

Стоит отметить, что свою программу покажут две российские фигуристки — Виктория Сафонова и Аделина Петросян. Именно они будут открывать короткую программу. Если у них получится занять место в топ-24, то фигуристки пройдут в произвольную программу и будут вести борьбу за медали.

Ну и куда же без керлинга перед сном? В 21:05 (мск) начнутся 4 встречи мужских сборных в рамках группового этапа: Германия — Швейцария, США — Италия, Канада — Великобритания, Швеция — Норвегия.

15:00 Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал

В этом виде спорта есть несколько претенденток на золото, которые показали отличные результаты в квалификации.

Стоит обратить внимание на новозеландскую сноубордистку Зои Садовски-Синнотт, которая оторвалась на 4 пункта от ближайших преследовательниц. Спортсменка уже является олимпийской чемпионкой 2022-го года. В Италии у нее есть все шансы повторить успех.

Зои Садовски-Синнотт globallookpress.com

Следом за новозеландской сноубордисткой поставим японку Кокомо Мурасэ, которая продолжает дышать в спину лидеру. Эта спортсменка будет претендовать на медали, но почему бы не замахнуться и на золото? В активе Мурасэ бронза Олимпиады-2022, пора поднимать планку.

Сноубордистка из Южной Кореи Ю Сын Ын также может доставить проблемы остальным участницам. Этой спортсменке всего 18 лет, а она уже взяла бронзу на Олимпиаде-2026. Для того, чтобы превзойти лидеров, необходимо прыгать выше головы.

15:45 Лыжное двоеборье. Большой трамплин + 10 км. Гонка

В предстоящей гонке по лыжному двоеборью есть фаворит, который еще не имеет в своем активе золотую медаль Олимпиады. Австриец Йоханнес Лампартер уже брал серебро на олимпийских играх 2026-го года, а сейчас попытается замахнуться и на золото. В активе спортсмена также победы на 2-х чемпионатах мира.

Ну и куда без норвежцев. Двоеборец Енс Лурос Офтебру является 2-кратным олимпийским чемпионов (2022, 2026), а также 4-кратным чемпионом мира. Невероятный опыт поможет норвежскому спортсмену в предстоящей гонке, но получится ли вновь завоевать золото? Будет следить за развитием событий.

Енс Лурос Офтебру globallookpress.com

Финский двоеборец Илкка Херола может похвастаться лишь серебряной медалью на чемпионате мира. При этом, у этого спортсмена достаточно опыта, чтобы навязать борьбу за лидирующие позиции, ведь эта Олимпиада стала для него уже 4-й в профессиональной карьере.

16:30 Биатлон. Мужчины, эстафета 4x7.5 км. Финал

Биатлон всегда приковывает большое внимание на олимпийских играх. Эстафета, к тому же, придает дополнительную интригу. Норвежцы, безусловно, являются фаворитами в предстоящей эстафете в биатлоне даже без братьев Бе.

В составе сборной Норвегии будут участвовать — Мартин Ульдал, Юхан-Улав Ботн, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шостад Кристиансен. Именно они будут гнаться за золотом Олимпиады в эстафете.

Юхан-Улав Ботн globallookpress.com

В борьбе за золото также и сборная Франции, они уже добивались успеха на Кубке Мира. В их составе — Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кантен Фийон Майе и Эрик Перро. Последнего и вовсе называют преемником Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада.

Не стоит забывать и про шведскую сборную. В ее составе есть чемпионы мира в эстафете. Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон будут наступать на пятки конкурентам в борьбе за медали.

У сборной Германии собрался довольно боеспособный коллектив в эстафете, который точно не стоит сбрасывать со счетов. В их составе — Юстус Стрелов, Давид Зобель, Филипп Наврат и Филипп Хорн.

18:22 Конькобежный спорт. Мужчины и женщины, командная гонка преследования. Финалы

В мужском командной гонке по конькобежному спорту есть несколько сборных, которые поборятся за золото Олимпиады. Стоит выделить итальянцев, которые показали лучшее время в четвертьфинале, готовясь улучшить свои результаты в решающих стадиях. В составе сборной Италии выступают — Давиде Гьотто, Андреа Джованнини и Микеле Мальфатти.

Также стоит отметить сборную США, которая очень сильна на этой Олимпиаде в конькобежном спорте. Именно они способны составить конкуренцию итальянцам. У Итана Кепурана, Кейси Доусона и Эмери Лемана есть достаточно опыта, чтобы побороться за золото ОИ-2026.

Китайскую сборную также нельзя сбрасывать со счетов. Эти спортсмены показали 3-й результат в четвертьфинале, но они способны улучшить свои показатели и замахнуться на золото. В их составе: Лю Ханбин, Ву Ю и Венхао Ли.

Давиде Гьотто globallookpress.com

В женской командной гонке до самого конца будет держаться невероятная плотность, ведь сразу несколько сборных имеют практически одинаковые шансы на золото Олимпиады.

Отметим сборную Канады, которая показала лучший результат в четвертьфинале командной гонки. Теперь конькобежки попытаются сохранить этот настрой и на решающие стадии. В их составе: Ивани Блонден, Валери Мальте и Изабелль Вейдеманн.

Японская сборная также будет пытаться доминировать. У каждой спортсменки есть довольно большие успехи в конькобежном спорте, японки вполне могут побороться за золото. В составе этой сборной будут выступать — Момока Хорикава, Аяно Сато и Михо Такаги. Последняя является 2-кратной олимпийской чемпионкой.

Тройку лидеров пока замыкает сборная Нидерландов. Спортсменки из этой страны традиционно претендуют на высокие места в конькобежном спорте. Этот раз не исключение, они точно будут бороться за золото. В их составе: Джой Бёне (3-кратная чемпионка мира), Марейке Груневауд (бронза на Олимпиаде-2022) и Антоинетте де Йонг (бронза на Олимпиаде-2018).

21:30 Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал

В этом виде спорта также развернется невероятная интрига. По итогам квалификации стоит отметить американского фристайлиста Мака Форхенда, который показал лучший результат. В активе у этого спортсмена уже есть серебро чемпионата мира 2025-го года. Пора бы и замахнуться на золото Олимпиады.

Мак Форхенд globallookpress.com

Австрийскому фристайлисту Матею Свансеру только 21 год, а он уже может замахнуться на золото Олимпиады. Совсем недавно этот спортсмен был лучшим на юниорском уровне, а теперь надо позывать класс и на взрослом уровне. В активе Свансера золото олимпийских игр среди юниоров.

Норвежец Бирк Рууд является обладателем золотой медали Олимпиады 2022-го года в Пекине, а также спортсмен выиграл 2 чемпионата мира. Внушительный опыт поможет норвежцу навязать борьбу соперникам в решающих стадиях.

23:05 Бобслей. Мужчины. Двойки. 4 заезд

В бобслее по итогам 2-х заездов полностью доминируют немцы. Первая пара из Германии Йоханнес Лохнер — Георг Флейшхауэр вообще установила рекорд трассы и разгона в первом заезде. Пока что они явно доминируют над остальными бобслеистами.

Другая немецкая пара Адам Аммур — Александр Шаллер также показала отличные результаты, но пока что все никак не может приблизиться к своим соотечественникам. В решающих заездах все может измениться.

Йоханнес Лохнер — Георг Флейшхауэр globallookpress.com

Третья пара из Германии Франческо Фридрих — Александр Шюллер активно наступают на пятки лидирующей двойке. Они точно будут бороться за медали, потенциал у этих спортсменов невероятный.

Кто же может составить конкуренцию немецким парам в борьбе за медали? На горизонте еле виднеется американская пара Франк Делдука — Джошуа Уильямсон. Спортсмены отстают от лидера на внушительные 0.72 секунды. Возможно, им удастся завоевать бронзу, но немцы настроены забрать весь пьедестал почета.