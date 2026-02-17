Во вторник, 17 февраля, Олимпиада-2026 набирает обороты. В этот день разыграют 9 комплектов медалей — в сноуборде, лыжном двоеборье, биатлоне, конькобежном спорте (4 комплекта), фристайле и в бобслее. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.
Одной строкой
Очередной олимпийский день начнется с керлинга в 11:05 по мск. Мужская сборная Швейцарии сыграет против Швеции, США — Китай, Чехия — Германия.
В женском фристайле состоятся 2 квалификации, по итогам которых будут известны финалистки. В первой квалификации примут участие сразу 3 представительницы Беларуси — Анна Деруго, Анна Гуськова и Анастасия Андриянава.
В 14:10 (мск) состоятся 2 стыковых хоккейных матча за выход в плей-офф Олимпиады. Германия сыграет против Франции, а Швейцария встретится с Италией.
Женские сборные по керлингу также проведут 4 матча в рамках группового этапа в 14:10 (мск): Швеция — Канада, Италия — Япония, Дания — США, Южная Корея — Швейцария.
Вечером мужские хоккейные сборные сыграют еще 2 стыковых встречи. В 18:40 (мск) Чехия встретится с Данией, а уже в 23:10 (мск) Швеция сыграет против Латвии.
В 20:45 (мск) нас ждет увлекательное фигурное катание, которое приковывает внимание большого количества зрителей. Одиночная короткая программа среди женщин обещает быть зрелищной.
Стоит отметить, что свою программу покажут две российские фигуристки — Виктория Сафонова и Аделина Петросян. Именно они будут открывать короткую программу. Если у них получится занять место в топ-24, то фигуристки пройдут в произвольную программу и будут вести борьбу за медали.
Ну и куда же без керлинга перед сном? В 21:05 (мск) начнутся 4 встречи мужских сборных в рамках группового этапа: Германия — Швейцария, США — Италия, Канада — Великобритания, Швеция — Норвегия.
15:00 Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал
В этом виде спорта есть несколько претенденток на золото, которые показали отличные результаты в квалификации.
Стоит обратить внимание на новозеландскую сноубордистку Зои Садовски-Синнотт, которая оторвалась на 4 пункта от ближайших преследовательниц. Спортсменка уже является олимпийской чемпионкой 2022-го года. В Италии у нее есть все шансы повторить успех.
Следом за новозеландской сноубордисткой поставим японку Кокомо Мурасэ, которая продолжает дышать в спину лидеру. Эта спортсменка будет претендовать на медали, но почему бы не замахнуться и на золото? В активе Мурасэ бронза Олимпиады-2022, пора поднимать планку.
Сноубордистка из Южной Кореи Ю Сын Ын также может доставить проблемы остальным участницам. Этой спортсменке всего 18 лет, а она уже взяла бронзу на Олимпиаде-2026. Для того, чтобы превзойти лидеров, необходимо прыгать выше головы.
15:45 Лыжное двоеборье. Большой трамплин + 10 км. Гонка
В предстоящей гонке по лыжному двоеборью есть фаворит, который еще не имеет в своем активе золотую медаль Олимпиады. Австриец Йоханнес Лампартер уже брал серебро на олимпийских играх 2026-го года, а сейчас попытается замахнуться и на золото. В активе спортсмена также победы на 2-х чемпионатах мира.
Ну и куда без норвежцев. Двоеборец Енс Лурос Офтебру является 2-кратным олимпийским чемпионов (2022, 2026), а также 4-кратным чемпионом мира. Невероятный опыт поможет норвежскому спортсмену в предстоящей гонке, но получится ли вновь завоевать золото? Будет следить за развитием событий.
Финский двоеборец Илкка Херола может похвастаться лишь серебряной медалью на чемпионате мира. При этом, у этого спортсмена достаточно опыта, чтобы навязать борьбу за лидирующие позиции, ведь эта Олимпиада стала для него уже 4-й в профессиональной карьере.
16:30 Биатлон. Мужчины, эстафета 4x7.5 км. Финал
Биатлон всегда приковывает большое внимание на олимпийских играх. Эстафета, к тому же, придает дополнительную интригу. Норвежцы, безусловно, являются фаворитами в предстоящей эстафете в биатлоне даже без братьев Бе.
В составе сборной Норвегии будут участвовать — Мартин Ульдал, Юхан-Улав Ботн, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шостад Кристиансен. Именно они будут гнаться за золотом Олимпиады в эстафете.
В борьбе за золото также и сборная Франции, они уже добивались успеха на Кубке Мира. В их составе — Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кантен Фийон Майе и Эрик Перро. Последнего и вовсе называют преемником Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада.
Не стоит забывать и про шведскую сборную. В ее составе есть чемпионы мира в эстафете. Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон будут наступать на пятки конкурентам в борьбе за медали.
У сборной Германии собрался довольно боеспособный коллектив в эстафете, который точно не стоит сбрасывать со счетов. В их составе — Юстус Стрелов, Давид Зобель, Филипп Наврат и Филипп Хорн.
18:22 Конькобежный спорт. Мужчины и женщины, командная гонка преследования. Финалы
В мужском командной гонке по конькобежному спорту есть несколько сборных, которые поборятся за золото Олимпиады. Стоит выделить итальянцев, которые показали лучшее время в четвертьфинале, готовясь улучшить свои результаты в решающих стадиях. В составе сборной Италии выступают — Давиде Гьотто, Андреа Джованнини и Микеле Мальфатти.
Также стоит отметить сборную США, которая очень сильна на этой Олимпиаде в конькобежном спорте. Именно они способны составить конкуренцию итальянцам. У Итана Кепурана, Кейси Доусона и Эмери Лемана есть достаточно опыта, чтобы побороться за золото ОИ-2026.
Китайскую сборную также нельзя сбрасывать со счетов. Эти спортсмены показали 3-й результат в четвертьфинале, но они способны улучшить свои показатели и замахнуться на золото. В их составе: Лю Ханбин, Ву Ю и Венхао Ли.
В женской командной гонке до самого конца будет держаться невероятная плотность, ведь сразу несколько сборных имеют практически одинаковые шансы на золото Олимпиады.
Отметим сборную Канады, которая показала лучший результат в четвертьфинале командной гонки. Теперь конькобежки попытаются сохранить этот настрой и на решающие стадии. В их составе: Ивани Блонден, Валери Мальте и Изабелль Вейдеманн.
Японская сборная также будет пытаться доминировать. У каждой спортсменки есть довольно большие успехи в конькобежном спорте, японки вполне могут побороться за золото. В составе этой сборной будут выступать — Момока Хорикава, Аяно Сато и Михо Такаги. Последняя является 2-кратной олимпийской чемпионкой.
Тройку лидеров пока замыкает сборная Нидерландов. Спортсменки из этой страны традиционно претендуют на высокие места в конькобежном спорте. Этот раз не исключение, они точно будут бороться за золото. В их составе: Джой Бёне (3-кратная чемпионка мира), Марейке Груневауд (бронза на Олимпиаде-2022) и Антоинетте де Йонг (бронза на Олимпиаде-2018).
21:30 Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал
В этом виде спорта также развернется невероятная интрига. По итогам квалификации стоит отметить американского фристайлиста Мака Форхенда, который показал лучший результат. В активе у этого спортсмена уже есть серебро чемпионата мира 2025-го года. Пора бы и замахнуться на золото Олимпиады.
Австрийскому фристайлисту Матею Свансеру только 21 год, а он уже может замахнуться на золото Олимпиады. Совсем недавно этот спортсмен был лучшим на юниорском уровне, а теперь надо позывать класс и на взрослом уровне. В активе Свансера золото олимпийских игр среди юниоров.
Норвежец Бирк Рууд является обладателем золотой медали Олимпиады 2022-го года в Пекине, а также спортсмен выиграл 2 чемпионата мира. Внушительный опыт поможет норвежцу навязать борьбу соперникам в решающих стадиях.
23:05 Бобслей. Мужчины. Двойки. 4 заезд
В бобслее по итогам 2-х заездов полностью доминируют немцы. Первая пара из Германии Йоханнес Лохнер — Георг Флейшхауэр вообще установила рекорд трассы и разгона в первом заезде. Пока что они явно доминируют над остальными бобслеистами.
Другая немецкая пара Адам Аммур — Александр Шаллер также показала отличные результаты, но пока что все никак не может приблизиться к своим соотечественникам. В решающих заездах все может измениться.
Третья пара из Германии Франческо Фридрих — Александр Шюллер активно наступают на пятки лидирующей двойке. Они точно будут бороться за медали, потенциал у этих спортсменов невероятный.
Кто же может составить конкуренцию немецким парам в борьбе за медали? На горизонте еле виднеется американская пара Франк Делдука — Джошуа Уильямсон. Спортсмены отстают от лидера на внушительные 0.72 секунды. Возможно, им удастся завоевать бронзу, но немцы настроены забрать весь пьедестал почета.