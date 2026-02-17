Во вторник 17 февраля, астанинский «Барыс» примет магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Металлург»

20' Перерыв. Острее смотрелся «Барыс» в первом периоде, однако мастеровитая игра «Магнитки» в защите и атаке позволяет им вести в счёте.

20' В полном составе играет «Металлург».

19' Ответили команды опасными моментами, выход «Барыса» 3 в 1 с броском Уиллмана — выручил вратарь Смолин, а с броском с близкого расстояния Орехова в створ ворот «Барыса» справился вратарь Бояркин.

19' Удаление у «Барыса», на 2 минуты за задержку соперника удален Мэйсон Морелли.

18' Мощнейший бросок Райли Уолша в створ ворот «Магнитки», видел момент броска вратарь гостей Смолин и щитками шайбу отразил.

18' Удаление у «Металлурга», за нарушение численного состава, командный штраф 2 минуты.

17' Егор Коробкин бросал с близкого расстояния по воротам «Барыса», сумел щитком отразить шайбу вратарь Бояркин.

17' Бросок Люка Джонсона от синей линии «Барыса», поймал шайбу вратарь хозяев Никита Бояркин.

16' Продолжает «Барыс» играть в активный хоккей, «Магнитка» действует за счет мастерства.

15' Взяли шайбу под контроль игроки «Металлурга», отодвигая тем самым игру от своих ворот.

14' Бросок Бейбарыса Оразова с края зоны атаки «Барыса», распластавшись на льду вратарь гостей Смолин шайбу накрыл.

13' Заставляют обороняться хоккеистов «Металлурга» активной игрой хозяева.

12' Позиционная атака «Барыса», бросок Панюкова пришелся мимо створа ворот «Магнитки».

11' Бросок Кирилла Никитина из круга вбрасывания зоны атаки «Барыса», поймал на себя шайбу один из защитников «Металлурга».

10' Чуть снизился темп игры.

09' Кирилл Ляпунов ворвавшись в зону атаки «Барыса» нанес бросок с острого угла в створ ворот «Металлурга», зафиксировал шайбу вратарь гостей Смолин.

08' Включаются в прессинг хоккеисты «Барыса», усложняя начало атаки «Металлурга».

07' Гоол! 0:1. Артём Минулин нанес бросок с дальнего расстояния в створ ворот «Барыса», на добивании Руслан Исхаков оказался расторопнее вратаря Бояркина и защитников хозяев.

06' Инициатива у «Барыса», от обороны действуют магнитогорцы.

05' Классная комбинация прошла у «Барыса», Логвин угрожал воротам «Металлурга» броском с близкого расстояния, выручил гостей вратарь Александр Смолин.

04' В полном составе играет «Металлург».

03' Удаётся защитникам «Металлурга» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

02' Удаление у «Металлурга», на 2 минуты за подножку удален Руслан Исхаков.

02' В спокойном ключе начинается встреча, завязывается борьба за инициативу.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Барыса».

До матча

17:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется.

17:20 Матч пройдет на «Барыс-Арене» в Астане, вмещающей 12 000 зрителей.

17:10 Главными судьями матча будут Павел Овчинников из Орска и Вячеслав Шувалов из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Барыса» Телеграм ХК «Барыс»

«Барыс»: Бояркин, Шил; Масси, Маккошен, Оразов, Уолш, Данияр, Бекетаев, Никитин; Томпсон, Уиллман, Морелли, Логвин, Кайыржан, Омирбеков, Панюков, Ляпунов, Симонов, Савицкий, Веккионе, Асетов.

Стартовый состав «Металлурга» Телеграм ХК «Металлург»

«Металлург»: Смолин, Крамзин; Орехов, Пресс, Яковлев, Хабаров, Минулин, Сиряцкий, Маклюков; Канцеров, Михайлис, Силантьев, Ткачёв, Исхаков, Барак, Толчинский, Вовченко, Петунин, Козлов, Джонсон, Коробкин, Коротков.

«Барыс»

В 57 матчах «Барыс» заработал 44 очка. В таблице Востока казахстанцы плетутся на 10-м месте, на 11 пунктов отставая от кубковой зоны. Неделями ранее в рамках серии матчей на Дальнем Востоке «Барыс» дважды уступил «Амуру» (1:2, бул, 2:4), но забрал уверенный результат на льду «Адмирала» (4:1). В середине последней игровой недели казахстанцы вернулись на домашнюю арену, где крупно уступили СКА (0:5). В другой встрече в Астане команда Михаила Кравца взяла верх над «Ладой» (5:3).

В Астане понемногу угасают остатки надежды на возвращение в борьбу за восьмерку.«Барыс» сохраняет большое отставание от «Сибири» и не может наладить игру. Несмотря на фрагментарные проблески, победные результаты команда Михаила Кравца фиксирует крайне редко. Так, на пятнадцать последних матчей пришлись только три таковых исхода. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Ансар Шайхмедденов.

«Металлург»

В 54 матчах «Металлург» Мг набрал 87 очков. В таблице Восточной конференции южноуральцы находятся на 1-й строчке, на 5 баллов опережая «Авангард». Февральский этап регулярки «Металлург» Мг начал с непростой гостевой победы над «Ладой» (3:2). В рамках последней игровой недели команда Андрея Разина дома прибила «Автомобилист» (4:1) и уступила «Салавату» в гостях (3:4, бул.). Еще в одной встрече с «Авто» — в Екатеринбурге — «Магнитка» пережила тотальное унижение (1:8).

«Металлург» Мг решил практически все ключевые задачи, отведенные на регулярку — возглавил Восток, первым вышел в плей-офф и наколотил свыше 200 голов. Последней значимой целью для команды Андрея Разина остается Кубок Континента, на который «Магнитка» пока претендует в одностороннем порядке. При этом в двух недавних матчах магнитогорцы обошлись без побед, чего с ними не происходило с первой половины сентября прошлого года. У «Металлурга» Мг нет игроков, которые пропустят матч.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели между собой 3 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. Во всех 3 играх победил «Металлург»: в сентябре дома 5:1, а в ноябре дважды, сначала в Астане 1:4, а затем в Магнитогорске 5:2.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 76 матчей. В 38 играх победил «Металлург» в основное время, в 20 «Барыс». В овертаймах победа чаще оставалась за магнитогорцами: 7 побед «Металлурга» и 5 у «Барыса». В серии буллитов у «Металлурга» 5 побед, у «Барыса» 1.

