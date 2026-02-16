прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.93

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Барыс Арене» 17 февраля. Начало встречи — в 17:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Барыс — Металлург Мг с коэффициентом для ставки за 1.93.

«Барыс»

Турнирное положение: В 57 матчах «Барыс» заработал 44 очка. В таблице Востока казахстанцы плетутся на 10-м месте, на 11 пунктов отставая от кубковой зоны.

Последние матчи: Неделями ранее в рамках серии матчей на Дальнем Востоке «Барыс» дважды уступил «Амуру» (1:2, бул, 2:4), но забрал уверенный результат на льду «Адмирала» (4:1).

В середине последней игровой недели казахстанцы вернулись на домашнюю арену, где крупно уступили СКА (0:5). В другой встрече в Астане команда Михаила Кравца взяла верх над «Ладой» (5:3).

Не сыграют: Ансар Шайхмедденов.

Состояние команды: В Астане понемногу угасают остатки надежды на возвращение в борьбу за восьмерку. «Барыс» сохраняет большое отставание от «Сибири» и не может наладить игру.

Несмотря на фрагментарные проблески, победные результаты команда Михаила Кравца фиксирует крайне редко. Так, на пятнадцать последних матчей пришлись только три таковых исхода.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В 54 матчах «Металлург» Мг набрал 87 очков. В таблице Восточной конференции южноуральцы находятся на 1-й строчке, на 5 баллов опережая «Авангард».

Последние матчи: Февральский этап регулярки «Металлург» Мг начал с непростой гостевой победы над «Ладой» (3:2).

В рамках последней игровой недели команда Андрея Разина дома прибила «Автомобилист» (4:1) и уступила «Салавату» в гостях (3:4, бул.). Еще в одной встрече с «Авто» — в Екатеринбурге — «Магнитка» пережила тотальное унижение (1:8).

Не сыграют: У «Металлурга» Мг нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Металлург» Мг решил практически все ключевые задачи, отведенные на регулярку — возглавил Восток, первым вышел в плей-офф и наколотил свыше 200 голов.

Последней значимой целью для команды Андрея Разина остается Кубок Континента, на который «Магнитка» пока претендует в одностороннем порядке. При этом в двух недавних матчах магнитогорцы обошлись без побед, чего с ними не происходило с первой половины сентября прошлого года.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг обыграл «Барыс» в 6 личных встречах кряду

«Металлург» Мг забивал 4 шайбы и более в 3 последних личных встречах

«Барыс» не забивал больше 1 гола в 5 личных встречах из 6 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 6.13, ничья — в 5.42, победа «Металлурга» Мг — в 1.46.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: В родных стенах «Барысу» в сущности терять нечего. Даже с учетом встречи против сильнейшей команды лиги казахстанцы попытаются показать все, на что способны в атаке. Правда, эта активность повлечет более масштабные проблемы у собственных ворот.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.93.

Прогноз: По всем игровым и кадровым признакам команда Андрея Разина обладает явным превосходством, поэтому в Астане мы можем увидеть тотальный контроль в исполнении гостей.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет ни одного периода за 1.90.