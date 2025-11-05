Planetfootball нашел семь известных футболистов, которые решили продолжить карьеру в чемпионате Кипра.

Известный своими пляжами, природной красотой и бурной ночной жизнью, Кипр давно стал привлекательным направлением для футболистов, решивших провести последние годы карьеры в более расслабленной обстановке.

Мы заглянули в Первый дивизион чемпионата Кипра и нашли семь хорошо знакомых имен, которые до сих пор выходят на поле.

Давид Луис

Да-да, тот самый Давид Луис.

В 38 лет он все еще играет — теперь за клуб «Пафос» и даже выступает в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Давид Луис globallookpress.com

Пик карьеры бразильца пришелся на годы в «Челси»: победа в Лиге чемпионов в 2012-м, триумф в Лиге Европы годом позже. Затем были «ПСЖ» и «Арсенал», где он тоже собрал внушительную коллекцию трофеев.

Мало кто умел так органично сочетать изящество и катастрофу в обороне.

Теперь Луис на Кипре — все так же влетает в подкат из другого района и раздает длинные передачи, будто на дворе 2014 год. Ну а его шевелюра, как всегда, гарантирует: забыть Давида невозможно.

Стеван Йоветич

Если бы не постоянные травмы, которые преследовали его на протяжении всей карьеры, кто знает, каких высот мог бы достичь Стеван Йоветич.

Стеван Йоветич globallookpress.com

Несмотря на все неудачи, черногорец все же поиграл за ряд европейских грандов — среди них «Интер» и «Манчестер Сити».

Прошлым летом, оказавшись свободным агентом, Йоветич подписал двухлетний контракт с «Омонией». И, похоже, не зря: в нынешнем сезоне он демонстрирует высочайший класс — пять голов в шести матчах и восемь точных ударов в кампании-2024/25 в целом.

Макс Майер

В начале карьеры в «Шальке» Макса Майера считали одним из самых перспективных молодых игроков Европы. Быстрый, изобретательный плеймейкер с отличным ударом — за ним следили топ-клубы континента.

Макс Майер globallookpress.com

Пусть его карьера и не сложилась так ярко, как ожидалось, Майер все равно успел поиграть за «Кристал Пэлас» и «Фенербахче». И, помимо того что теперь он выступает на Кипре, удивляет еще и тот факт, что ему всего 30 лет.

После удачного периода в швейцарском «Люцерне» Майер прошлым летом перебрался в АПОЭЛ на правах свободного агента.

Лазар Маркович

Хрестоматийный пример неудачной трансферной политики «Ливерпуля» после ухода Луиса Суареса. Маркович приехал на «Энфилд» после яркого сезона в «Бенфике», где его называли одним из самых талантливых молодых игроков Европы.

Лазар Маркович globallookpress.com

Однако в Англии серб так и не сумел реализовать свой потенциал. Череда безуспешных аренд закончилась окончательным расставанием с клубом.

Сейчас Маркович выступает за «Аполлон» (Лимасол), а до этого успел поиграть на родине ( «Партизан»), в Турции ( «Газиантеп», «Трабзонспор») и в ОАЭ ( «Бани Яс»).

Коннор Голдсон

Проведя лучшие годы карьеры в «Рейнджерс», 32-летний защитник в 2024 году перебрался в кипрский «Арис» (Лимасол). И похоже, адаптировался быстро: в прошлом сезоне его команда пропустила всего 31 гол.

Коннор Голдсон globallookpress.com

«Когда я услышал об этом проекте, я поговорил с владельцем и тренером — и сразу загорелся, — вспоминал Голдсон после перехода. — Я приехал сюда, чтобы бороться за титулы, выигрывать трофеи. Это моя цель».

Пока громких побед нет, но, похоже, смена дождливого Глазго на солнечный Кипр пошла Голдсону только на пользу.

Уэс Фодерингем

За свою карьеру Фодерингем сыграл более сотни матчей за «Суиндон», «Рейнджерс» и «Шеффилд Юнайтед», а затем год провел в «Вест Хэме» в роли третьего вратаря.

Уэс Фодерингем globallookpress.com

В сентябре 2025 года его контракт с «молотобойцами» был расторгнут, после чего 34-летний голкипер перебрался в кипрский «Арис» (Лимасол).

Домингуш Кина

Бывший вундеркинд «Вест Хэма» и «Уотфорда» к 25 годам успел пройти путь, на который другим не хватает и всей карьеры — на его счету уже 10 клубов.

Домингуш Кина globallookpress.com

Болельщики «шершней» когда-то связывали с ним большие надежды, но на «Викаридж Роуд» португалец так и не сумел закрепиться в составе.

Прошлый сезон хавбек провел в «Удинезе», а минувшим летом перебрался на Кипр, подписав контракт с «Пафосом» за сумму около £500 тысяч.

Кина включен в заявку клуба на Лигу чемпионов и уже успел выйти на поле в матче против «Баварии».