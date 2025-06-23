ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Атлетико» — «Ботафого». Онлайн, прямая трансляция

    Прямая трансляция матча Клубного чемпионата мира «Атлетико» — «Ботафого»

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Испании Атлетико Латинская Америка
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетико»«Атлетико» — «Ботафого». Онлайн, прямая трансляция Юрий ДроздовЮрий Дроздов: Сегодняшнему «Локомотиву» нужен карт-бланш минимум на три сезона Сергей КирьяковСергей Кирьяков: В матче с «Ботафого» выяснилось, что «ПСЖ» тоже может проигрывать
    Все новости спорта
    «Атлетико»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атлетико»
    В понедельник, 23 июня, состоится матч третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира, в котором между собой сыграют «Атлетико» и «Ботафого». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая трансляция матча.

    До матча

    Стартовые составы команд:

    «Атлетико»: Облак, Льоренте, Лангле, Галан, Норман, Галлахер, Де Пауль, Барриос, Сёрлот, Альварес, Симеоне.

    «Ботафого»: Виктор, Витиньо, Теллес, Барбоза, Фильо, Саварино, Фрейтас, Аллан, Грегоре, Артур, Жезус.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    «Атлетико»

    Мадридский коллектив средне стартовал на турнире. «Матрасники» смогли набрать три очка и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Мадрида сначала уступила «ПСЖ», а затем переиграла «Сиэтл Саундерс». В принципе, так все и должно было быть.

    До этого «индейцы» стали третьими в чемпионате Испании. Мадридцы набрали 76 очков и пропустили вперед «Барселону» и «Реал». Также команда из столицы Испании неудачно выступила в Кубке страны и осталась без трофеев по итогам сезона.

  • Исак станет следующим? Холанн, Юнгберг, де Хеа и еще семь лучших трансферов в истории чемпионов Премьер-лиги
  • С безоговорочным доминированием «Манчестер Юнайтед»
  • Сегодня

    • В этой игре «Атлетико» нужна только победа. Если подопечные Диего Симеоне смогут выиграть, то тогда будут иметь возможности пробиться в плей-офф. При другом результате турнир для «Атлетико» будет завершен. В любом случае, мадридцев точно нельзя назвать фаворитом соревнования.

    «Ботафого»

    Бразильская команда стала одним из открытий турнир и просто здорово стартовала на нем. Бразильцы смогли обыграть не только «Сиэтл», а и «ПСЖ». В итоге коллектив из Рио-Де-Жанейро смог набрать 6 очков и лидирует в турнирной таблице.

    «Ботафого» в настоящий момент идет только восьмым в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Команда набрала 18 очков и только на шесть баллов отстает от лидирующего «Фламенго». Вся борьба еще впереди. Также «Ботафого» является действующим победителем Кубка Либертадорес.

    Что касается Клубного чемпионата, то «Ботафого» достаточно ничьей, чтобы стать первым в своей группе и выйти в плей-офф, а там уже все непредсказуемо. В принципе, от «Ботафого» можно ожидать всего и это именно та команда, которая может стать сюрпризом.

    Личные встречи

    «Атлетико» и «Ботафого» еще никогда не играли между собой.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на матч со ставкой 3.75.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Атлетико — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нидерланды (U19) — Румыния (U19)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бенфика — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Окленд Сити — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.68
  • Экспресс дня 24 июня
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фернандес — Паолини
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Крюгер — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры