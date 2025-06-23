«Атлетико» — «Ботафого». Онлайн, прямая трансляция

В понедельник, 23 июня, состоится матч третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира, в котором между собой сыграют «Атлетико» и «Ботафого». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая трансляция матча.

До матча

Стартовые составы команд: «Атлетико»: Облак, Льоренте, Лангле, Галан, Норман, Галлахер, Де Пауль, Барриос, Сёрлот, Альварес, Симеоне.

«Ботафого»: Виктор, Витиньо, Теллес, Барбоза, Фильо, Саварино, Фрейтас, Аллан, Грегоре, Артур, Жезус.

«Атлетико»

Мадридский коллектив средне стартовал на турнире. «Матрасники» смогли набрать три очка и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Мадрида сначала уступила «ПСЖ», а затем переиграла «Сиэтл Саундерс». В принципе, так все и должно было быть.

До этого «индейцы» стали третьими в чемпионате Испании. Мадридцы набрали 76 очков и пропустили вперед «Барселону» и «Реал». Также команда из столицы Испании неудачно выступила в Кубке страны и осталась без трофеев по итогам сезона.

В этой игре «Атлетико» нужна только победа. Если подопечные Диего Симеоне смогут выиграть, то тогда будут иметь возможности пробиться в плей-офф. При другом результате турнир для «Атлетико» будет завершен. В любом случае, мадридцев точно нельзя назвать фаворитом соревнования.

«Ботафого»

Бразильская команда стала одним из открытий турнир и просто здорово стартовала на нем. Бразильцы смогли обыграть не только «Сиэтл», а и «ПСЖ». В итоге коллектив из Рио-Де-Жанейро смог набрать 6 очков и лидирует в турнирной таблице.

«Ботафого» в настоящий момент идет только восьмым в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Команда набрала 18 очков и только на шесть баллов отстает от лидирующего «Фламенго». Вся борьба еще впереди. Также «Ботафого» является действующим победителем Кубка Либертадорес.

Что касается Клубного чемпионата, то «Ботафого» достаточно ничьей, чтобы стать первым в своей группе и выйти в плей-офф, а там уже все непредсказуемо. В принципе, от «Ботафого» можно ожидать всего и это именно та команда, которая может стать сюрпризом.

Личные встречи

«Атлетико» и «Ботафого» еще никогда не играли между собой.

Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на матч со ставкой 3.75.