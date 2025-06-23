«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ». Онлайн, прямая трансляция

«Сиэтл Саундерс» и «ПСЖ» сыграют между собой в заключительном туре квартета B. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Клубный ЧМ. Группа B Сиэтл Саундерс — ПСЖ 0:1 Сиэтл Саундерс: Стефан Фрей, Джексон Рейген, Джон Белл, Нуху Толо, Алекс Рольдан, Кристиан Ролдан, Обед Варгас, Альберт Русняк, Райан Кент, Пол Ротрок, Хесус Феррейра ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Сенни Меюлю, Дезире Дуэ, Фабиан Руис, Витор Феррейра, Жоау Невеш

Ход матча

45+2' Первый тайм завершен! Команды отправляются на перерыв при счете 1:0 в пользу ПСЖ. Автором единственного гола на 35-й минуте стал Хвича Кварахцелия. Продолжим после перерыва!

45+1' Хакими пробил по воротам после стенки с Дуэ — вышло неточно.

45' Одна минута добавлена к первому тайму.

44' Невеш получает желтую карточку за грубый фол против Варгаса в центре поля.

42' Кварацхелия эффектно обыграл оппонента на фланге и отдал передачу на Маюлу, но того сразу накрыли защитники — до удара дело не дошло.

39' Навес от Дуэ в центр штрафной, но Раген без суеты выиграл позицию и головой отправил мяч подальше от ворот.

37' Рольдан пытался найти Руснака диагональю в штрафную, но Маркиньос оказался сильнее в единоборстве.

35' ГОООЛ!!! 0:1! Кварацхелия выводит ПСЖ вперед! Белл после розыгрыша углового выбил мяч прямо на Витинью. Португалец пробил из-за штрафной и попал в спину Кварахцелии, от которой снаряд залетел в сетку!

33' Навес Дуэ нашел голову Кварацхелии, но тот не сумел направить мяч в створ. Неточный удар.

31' Уверенное смещение Дуэ в центр, удар в дальний нижний но Фрай среагировал и в падении зафиксировал мяч.

29' Проникающий пас Витиньи на Дуэ в штрафной, но оборона Сиэтла сработала плотно — ударить не дали.

27' Передача Руснака на ход Феррейре выглядела перспективно, но Мендеш успел первым и головой отправил мяч за боковую.

25' Маюлу пытался вывести Дуэ к воротам пасом в свободную зону, но тот замешкался. Фрей среагировал первым и уверенно забрал мяч.

23' Мендеш простреливает с лицевой вдоль ворот и зарабатывает угловой для ПСЖ.

21' Изящная передача Витиньи на ход Мендешу, но Раген вовремя среагировал и в подкате перехватил мяч.

19' Момент! Доннарумма заигрался на линии своей штрафной, подарил мяч Руснаку, который покатил правее на Феррейру. Тот поспешил с ударом, направив снаряд сильно выше перекладины!

18' Кварацхелия совершил сольный проход по левому флангу и пробил в ближний угол. Снова надежно играет голкипер Сиэтла.

16' Дуэ проверил бдительность голкипера своим дальним ударом — Фрай на месте.

15' Витинья бьет с подбора издали, но мяч летит значительно выше от створа.

13' Угловой в исполнении парижан ни к чему опасному не привел, но владение осталось за подопечными Луиса Энрике.

12' Атакой на атакой ответил ПСЖ! Дуэ пробил под перекладину после скидки Дуэ — голкипер Сиэтла смог отбить на угловой!

10' Опасно у ворот Доннаруммы! Альберт со штрафного навесил на Феррейру, который головой пробил рядом со штангой!

8' ПСЖ перехватил мяч у хозяев, перепасовываясь на чужой половине поля.

6' Толо из аута забросил мяч в штрафную — Хакими сыграл надежно, отбив снаряд в сторону. Ничего опасного.

5' Сиэтл зарабатывает второй кряду угловой, но и на этот раз американской команде ничего не удалось создать у ворот Доннаруммы.

3' После розыгрыша корнера Варгас вторым темпом пробил из-за штрафной, мяч полетел выше цели.

2' Ротрок подавал в штрафную с левого фланга — Руснак поборолся с Маркиньосом и смог заработать угловой для хозяев.

1' Матч стартовал! ПСЖ разыграл мяч с центра поля.

До матча

23:57 Обслужит сегодняшний матч Кристиан Гарай — арбитр из Чили.

23:53 Игра состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле — домашней арене «Сиэтл Саундерс».

23:49 У ПСЖ четыре изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против Ботафого. С первых минут сегодня сыграют Маркиньос, Мендеш, Невеш и Руис.

Стартовые составы

«Сиэтл Саундерс»: Фрай, Белл, Рейген, Толо, А. Рольдан, Варгас, К. Рольдан, Ротрок, Русняк, Кент, Феррейра

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Витинья, Руис, Невеш, Дуэ, Маюлу, Кварацхелия

«Сиэтл Саундерс»

Американский клуб подходит к заключительному туру группового этапа без набранных очков. В стартовом матче «Сиэтл Саундерс» в упорной борье уступил «Ботафого» на домашней арене — 1:2. Следующую игру подопечные Брайана Шметцера также проводили на своем поле и ничего не смогли противопоставить мадридскому «Атлетико» — поражение 1:3.

При этом шансы на выход в плей-офф у команды по-прежнему остаются. Для этого «Сиэтлу» обязательно нужно обыграть действующих чемпионов Европы «ПСЖ» с разницей минимум в три мяча. Задача, прямо скажем, не из легких. Но даже собственная победа с нужным счетом не гарантирует выход из группы, если в параллельном матче «Атлетико» отберет очки у «Ботафого».

«ПСЖ»

«ПСЖ» усложнил себе жизнь после неожиданного поражения от «Ботафого» в прошлом туре — 0:1. Новоиспеченные чемпионы Европы не смогли забить бразильцам и остались с тремя очками в активе после двух матчей. В первом туре подопечные Луиса Энрике одержали уверенную победу над «Атлетико», разгромив мадридцев со счетом 4:0.

Несмотря на осечку, у парижан остаются отличные шансы на плей-офф. Любая победа над «Сиэтлом» гарантирует французскому клубу выход из группы. Ничья также может вывести команду в игры на вылет, но в этом случае нужно будет рассчитывать на потерю очков «Атлетико» против «Ботафого».