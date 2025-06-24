Крюгер — Хаддад-Майя. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 24 июня 2025 года

Бразильянка Беатрис Хаддад-Майя сыграет против американки Эшлин Крюгер в первом круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крюгер — Хаддад-Майя, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Крюгер

Эшлин на данный момент находится в шаге от дебюта в топ-30, но надо сразу сказать, что ее продвижение в рейтинге связано, в основном, с успехами на харде.

В начале сезона американка дошла др финала на «пятисотнике» в Абу-Даби, до четвертого круга в Майами и до четвертьфинала в Брисбене и Аделаиде.

На грунте Крюгер этой весной ни разу не проходила больше одного раунда.

Результаты 21-летней теннисистки на траве тоже не впечатляют.

На прошлой неделе Крюгер уступила Елене Рыбакиной на старте «пятисотника» в Берлине. При этом в основную сетку она попала как лаки-лузер.

Прогнозы на теннис

В Бад-Хомбурге Эшлин проиграла в решающем раунде квалификации чешке Катерине Синяковой, но и здесь она в итоге прошла в основу, заменив китаянку Синьюй Ван, которая решила сделать паузу после сенсационного выхода в финал в Берлине.

Хаддад-Майя

Беатрис тем временем начала неделю в статусе 21-й ракетки мира, но сейчас надо смотреть, в первую очередь, на ее результаты.

Дело в том, что у бразильянки по-прежнему ужасный баланс — в 2025-м она выиграла лишь восемь матчей и потерпела 18 поражений.

На недавнем турнире в Ноттингеме Хаддад-Майя проиграла в первом круге американке Маккартни Кесслер (5:7, 7:6, 5:7).

На «пятисотнике» в Лондоне Хаддад-Майя в первом круге выиграла у Петры Квитовой, а во втором уступила Эмме Наварро.

Лучшим результатом Беатрис в этом сезоне пока остается выход в полуфинал грунтового турнира в Страсбурге. При этом на десяти турнирах она не выиграла ни одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Крюгер в этом матче можно поставить за 2.17, победу Хаддад-Майя букмекеры предлагают за 1.69.

Прогноз: обе теннисистки в последнее время играет не очень убедительно, поэтому в данном случае есть смысла рассмотреть, прежде всего, варианты ставок на количество геймов или сетов. Скорее всего, Крюгер и Хаддад-Майя проведут затяжной, нервный матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.88.