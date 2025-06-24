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    Крюгер и Хаддад-Майя дойдут до решающего тай-брейка?

    Крюгер — Хаддад-Майя. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 24 июня 2025 года

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    Эшлин Крюгер
    Бразильянка Беатрис Хаддад-Майя сыграет против американки Эшлин Крюгер в первом круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крюгер — Хаддад-Майя, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Крюгер

    Эшлин на данный момент находится в шаге от дебюта в топ-30, но надо сразу сказать, что ее продвижение в рейтинге связано, в основном, с успехами на харде.

    В начале сезона американка дошла др финала на «пятисотнике» в Абу-Даби, до четвертого круга в Майами и до четвертьфинала в Брисбене и Аделаиде.

    На грунте Крюгер этой весной ни разу не проходила больше одного раунда.

    Результаты 21-летней теннисистки на траве тоже не впечатляют.

    На прошлой неделе Крюгер уступила Елене Рыбакиной на старте «пятисотника» в Берлине. При этом в основную сетку она попала как лаки-лузер.

    Прогнозы на теннис

    В Бад-Хомбурге Эшлин проиграла в решающем раунде квалификации чешке Катерине Синяковой, но и здесь она в итоге прошла в основу, заменив китаянку Синьюй Ван, которая решила сделать паузу после сенсационного выхода в финал в Берлине.

    Хаддад-Майя

    Беатрис тем временем начала неделю в статусе 21-й ракетки мира, но сейчас надо смотреть, в первую очередь, на ее результаты.

    Дело в том, что у бразильянки по-прежнему ужасный баланс — в 2025-м она выиграла лишь восемь матчей и потерпела 18 поражений.

    На недавнем турнире в Ноттингеме Хаддад-Майя проиграла в первом круге американке Маккартни Кесслер (5:7, 7:6, 5:7).

    На «пятисотнике» в Лондоне Хаддад-Майя в первом круге выиграла у Петры Квитовой, а во втором уступила Эмме Наварро.

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    Лучшим результатом Беатрис в этом сезоне пока остается выход в полуфинал грунтового турнира в Страсбурге. При этом на десяти турнирах она не выиграла ни одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Крюгер в этом матче можно поставить за 2.17, победу Хаддад-Майя букмекеры предлагают за 1.69.

    Прогноз: обе теннисистки в последнее время играет не очень убедительно, поэтому в данном случае есть смысла рассмотреть, прежде всего, варианты ставок на количество геймов или сетов. Скорее всего, Крюгер и Хаддад-Майя проведут затяжной, нервный матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Крюгер — Хаддад-Майя?

    Матч Крюгер — Хаддад-Майя состоится 24 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Крюгер — Хаддад-Майя?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Крюгер — Хаддад-Майя?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Крюгер — Хаддад-Майя?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Крюгер — Хаддад-Майя?

    Коэффициенты букмекеров: на Крюгер в этом матче можно поставить за 2.17, победу Хаддад-Майя букмекеры предлагают за 1.69.

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