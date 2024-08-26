ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. «Брайтон» на троне с МС и «Арсеналом»

    Итоги 2-го тура чемпионата Англии по футболу

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Арсенал Астон Вилла Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Ипсвич Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Саутгемптон Тоттенхэм Фулхэм Челси Эвертон
    Вся лентаСамое главное
    Хорхе Карраскаль — игрок «Динамо» Матч нереализованных возможностей. «Динамо» на своем поле уступило «Краснодару» Мануэль НойерГрустный юбилей. Нойер завершил карьеру в сборной Германии Новак ДжоковичUS Open-2024: без явного фаворита в мужском турнире и с привкусом скандальности
  • 00:35
    • «Атлетико» разгромил «Жирону»
  • 23:46
    • Гол Хвичи Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Болонью»
  • 23:41
    • «Рома» неожиданно проиграла «Эмполи»
    Все новости спорта
    «Брайтон» — один из лидеров АПЛ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брайтон» — один из лидеров АПЛ
    Чемпион и вице-чемпион минувшего сезона возглавляют английскую Премьер-лигу. Компанию «Манчестер Сити» и «Арсеналу» в верхней части турнирной таблицы составляет «Брайтон» и «Ливерпуль». Новички АПЛ «Лестер», «Ипсвич», «Саутгемптон» не набрали очков во втором туре внутреннего первенства.

    Непривычный лидер

    После матчей 2-го тура английского чемпионата в лидеры вышел «Брайтон». На старте сезона «чайки» одержали две победы в двух матчах.

    В первой игре чемпионата «Брайтон» нанёс крупное поражение «Эвертону» (3:0). Следом последовала победа над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

    Эрлинг Холанн, нападающий «Манчестер Сити»
    globallookpress.com

    По 6 очков в турнирной таблице набрали лучшие клубы сезона 2023/2024. Действующий чемпион «Манчестер Сити» в рамках второго тура разгромил дебютанта АПЛ «Ипсвич» (4:1).

    В составе победителей хет-трик оформил Эрлинг Холанн, ещё один гол на свой счёт записал Кевин де Брёйне.

  • АПЛ. «МЮ» уступил «Брайтону», «Ман Сити» разгромил «Ипсвич», «Арсенал» справился с «Астон Виллой»
  • Обзор матчей 2-го тура английской Премьер-лиги
  • Вчера

    • Вице-чемпион «Арсенал» также набрал максимальное количество очков. В стартовой игре английского чемпионата «пушкари» выиграли у «Вулверхэмптона» (2:0).

    В рамках второго игрового дня лондонский клуб добился победы над командой «Астон Вилла» (2:0). Голами отметились Леандро Троссард и Томас Парти.

    Как дела у топ-клубов?

    Вторую победу в чемпионате одержал «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» на своем поле оказались сильнее «Брентфорд» (2:0). В составе победителей голами отметились Луис Диас и Мохаммед Салах. После двух матчей «Ливерпуль» набрал 6 очков и расположился на 4-м месте.

    «Вест Хэм» — «Ливерпуль»
    globallookpress.com

    Строчкой ниже расположился «Тоттенхэм», у команды в активе 4 балла. В минувшем туре «шпоры» переиграли — «Эвертон» (4:0). За лондонский клуб голы забивали Ив Биссума и Кристиан Ромеро. Два мяча в сетку ворот «ирисок» забил Сон Хын Мин.

    Первую победу в сезоне одержал «Челси», лондонцы разгромили «Вулверхэмптон» (6:2) и набрали первые три очка в турнире. «Аристократы» зниамают 8 место в АПЛ.

  • АПЛ. Чемпион стартовал с победы
  • Итоги 1-го тура чемпионата Англии по футболу
  • 20/08/2024

    • Три пункта в английской Премьер-лиге набрал «Манчестер Юнайтед», который расположился на 10 строчке турнирной таблицы.

    Зона вылета

    Без очков в чемпионате Англии пока 5 команд, в их числе дебютанты Премьер-лиги «Ипсвич» и «Саутгемптон». На дне турнирной таблицы расположились «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» и «Эвертон».

    Тур №3

    Матчи 3-го тура английского первенства пройдут 31 августа и 1 сентября.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Программу игрового дня откроет «Арсенал», «пушкари» попробуют закрепиться в лидерах в матче с «Брайтоном», игра пройдет в субботу, 31 августа. В этот же день «Ман Сити» в гостях сразится с «Вест Хэмом».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В воскресенье, 1 сентября «Челси» примет «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» на выезде сыграет против «Ньюкасла». Завершится тур битвой между МЮ и «Ливерпулем».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.51
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Родина — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зальцбург — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Галатасарай — Янг Бойз
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры