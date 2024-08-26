АПЛ. «Брайтон» на троне с МС и «Арсеналом»

«Брайтон» — один из лидеров АПЛ

Чемпион и вице-чемпион минувшего сезона возглавляют английскую Премьер-лигу. Компанию «Манчестер Сити» и «Арсеналу» в верхней части турнирной таблицы составляет «Брайтон» и «Ливерпуль». Новички АПЛ «Лестер», «Ипсвич», «Саутгемптон» не набрали очков во втором туре внутреннего первенства.

Непривычный лидер

После матчей 2-го тура английского чемпионата в лидеры вышел «Брайтон». На старте сезона «чайки» одержали две победы в двух матчах.

В первой игре чемпионата «Брайтон» нанёс крупное поражение «Эвертону» (3:0). Следом последовала победа над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Эрлинг Холанн, нападающий «Манчестер Сити» globallookpress.com

По 6 очков в турнирной таблице набрали лучшие клубы сезона 2023/2024. Действующий чемпион «Манчестер Сити» в рамках второго тура разгромил дебютанта АПЛ «Ипсвич» (4:1).

В составе победителей хет-трик оформил Эрлинг Холанн, ещё один гол на свой счёт записал Кевин де Брёйне.

Вице-чемпион «Арсенал» также набрал максимальное количество очков. В стартовой игре английского чемпионата «пушкари» выиграли у «Вулверхэмптона» (2:0).

В рамках второго игрового дня лондонский клуб добился победы над командой «Астон Вилла» (2:0). Голами отметились Леандро Троссард и Томас Парти.

Как дела у топ-клубов?

Вторую победу в чемпионате одержал «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» на своем поле оказались сильнее «Брентфорд» (2:0). В составе победителей голами отметились Луис Диас и Мохаммед Салах. После двух матчей «Ливерпуль» набрал 6 очков и расположился на 4-м месте.

«Вест Хэм» — «Ливерпуль» globallookpress.com

Строчкой ниже расположился «Тоттенхэм», у команды в активе 4 балла. В минувшем туре «шпоры» переиграли — «Эвертон» (4:0). За лондонский клуб голы забивали Ив Биссума и Кристиан Ромеро. Два мяча в сетку ворот «ирисок» забил Сон Хын Мин.

Первую победу в сезоне одержал «Челси», лондонцы разгромили «Вулверхэмптон» (6:2) и набрали первые три очка в турнире. «Аристократы» зниамают 8 место в АПЛ.

Три пункта в английской Премьер-лиге набрал «Манчестер Юнайтед», который расположился на 10 строчке турнирной таблицы.

Зона вылета

Без очков в чемпионате Англии пока 5 команд, в их числе дебютанты Премьер-лиги «Ипсвич» и «Саутгемптон». На дне турнирной таблицы расположились «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» и «Эвертон».

Тур №3

Матчи 3-го тура английского первенства пройдут 31 августа и 1 сентября.

Программу игрового дня откроет «Арсенал», «пушкари» попробуют закрепиться в лидерах в матче с «Брайтоном», игра пройдет в субботу, 31 августа. В этот же день «Ман Сити» в гостях сразится с «Вест Хэмом».

Прогнозы и ставки на АПЛ

В воскресенье, 1 сентября «Челси» примет «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» на выезде сыграет против «Ньюкасла». Завершится тур битвой между МЮ и «Ливерпулем».