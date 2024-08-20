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    АПЛ. Чемпион стартовал с победы

    Итоги 1-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Челси» — «Манчестер Сити». АПЛ 2024/2025
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    «Челси» — «Манчестер Сити». АПЛ 2024/2025
    Начало нового сезона в английской Премьер-лиге обошлось без неожиданных результатов. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» выиграли свои матчи. А вот «Челси» и «Тоттенхэм» потеряли первые очки в сезоне.

    Старт чемпиона

    Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» начал защиту титула успешно. Новый сезон в АПЛ для «небесно-голубых» стартовал с победы. В 1-м туре АПЛ была одержана гостевая победа над командой «Челси» (2:0).

    В составе победителей голами отметились Эрлинг Холанд и Матео Ковачич.

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    • О турнирной таблице пока рано говорить. Она только формируется. Основные конкуренты МС в битве за золото тоже взяли 3 очка.

    О первой игре конкурентов

    «Арсенал» в 1-м туре английской Премьер-лиги играл с «Вулверхэмптоном». Встреча завершилась победой лондонского клуба (2:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    У канониров ещё в первом тайме отличился Кай Хаверц, во второй половине встречи в составе «пушкарей» голом отметился Букайо Сака.

    Первые три очка в сезоне 2024/2025 набрал «Ливерпуль». Диогу Жота и Мохаммед Салах принесли победу «мерсисайдцам» в гостевом поединке против «Ипсвича» (2:0).

    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
    globallookpress.com

    «Манчестер Юнайтед» начал новый сезон с минимальной виктории над «Фулхэмом» (1:0). Единственный и победный гол на 87-й минуте забил Джошуа Зиркзее.

    Осечка топ-клубов

    «Челси» и «Тоттенхэм» прошлый чемпионат относительно провалили: «аристократы» заняли 6 место, а «шпоры» финишировали на 5-й строчке.

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    • Новый сезон клубы начали с ничьи и поражения: «Челси» к примеру, проиграл действующему победителю АПЛ — «Ман Сити» (0:2). «Тоттенхэм» обменялся голами с
    «Лестером» (1:1).

    Сезон для дебютантов

    Дебют в АПЛ для новичков получился провальным. «Ипсвич» проиграл «Ливерпулю» (0:2), «Саутгемптон» уступил «Ньюкаслу» (0:1), только «Лестер» удалось набрать одно очко в матче с «Тоттенхэмом» (1:1).

    Что дальше?

    В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Ипсвич». «Арсенал» отправится гостить к команде «Астон Вилла».

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    «Ливерпуль» на своём поле примет «Брентфорд». «Манчестер Юнайтед» проэкзаменует «Брайтон», а «Челси» попытается одержать первую победу в сезоне в игре против «Вулверхэмптона».

    Календарь и таблица АПЛ

    Матчи 2-го тура АПЛ пройдут 24 и 25 августа

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