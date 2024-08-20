АПЛ. Чемпион стартовал с победы

Начало нового сезона в английской Премьер-лиге обошлось без неожиданных результатов. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» выиграли свои матчи. А вот «Челси» и «Тоттенхэм» потеряли первые очки в сезоне.

Старт чемпиона

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» начал защиту титула успешно. Новый сезон в АПЛ для «небесно-голубых» стартовал с победы. В 1-м туре АПЛ была одержана гостевая победа над командой «Челси» (2:0).

В составе победителей голами отметились Эрлинг Холанд и Матео Ковачич.

О турнирной таблице пока рано говорить. Она только формируется. Основные конкуренты МС в битве за золото тоже взяли 3 очка.

О первой игре конкурентов

«Арсенал» в 1-м туре английской Премьер-лиги играл с «Вулверхэмптоном». Встреча завершилась победой лондонского клуба (2:0).

Календарь и таблица АПЛ

У канониров ещё в первом тайме отличился Кай Хаверц, во второй половине встречи в составе «пушкарей» голом отметился Букайо Сака.

Первые три очка в сезоне 2024/2025 набрал «Ливерпуль». Диогу Жота и Мохаммед Салах принесли победу «мерсисайдцам» в гостевом поединке против «Ипсвича» (2:0).

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» начал новый сезон с минимальной виктории над «Фулхэмом» (1:0). Единственный и победный гол на 87-й минуте забил Джошуа Зиркзее.

Осечка топ-клубов

«Челси» и «Тоттенхэм» прошлый чемпионат относительно провалили: «аристократы» заняли 6 место, а «шпоры» финишировали на 5-й строчке.

Новый сезон клубы начали с ничьи и поражения: «Челси» к примеру, проиграл действующему победителю АПЛ — «Ман Сити» (0:2). «Тоттенхэм» обменялся голами с

«Лестером» (1:1).

Сезон для дебютантов

Дебют в АПЛ для новичков получился провальным. «Ипсвич» проиграл «Ливерпулю» (0:2), «Саутгемптон» уступил «Ньюкаслу» (0:1), только «Лестер» удалось набрать одно очко в матче с «Тоттенхэмом» (1:1).

Что дальше?

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Ипсвич». «Арсенал» отправится гостить к команде «Астон Вилла».

«Ливерпуль» на своём поле примет «Брентфорд». «Манчестер Юнайтед» проэкзаменует «Брайтон», а «Челси» попытается одержать первую победу в сезоне в игре против «Вулверхэмптона».

Календарь и таблица АПЛ

Матчи 2-го тура АПЛ пройдут 24 и 25 августа