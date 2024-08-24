АПЛ. «МЮ» уступил «Брайтону», «Ман Сити» сыграет с «Ипсвичем», а «Арсенал» встретится с «Астон Виллой»

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 2:1
«Манчестер Юнайтед» потерпел гостевое поражение от «Брайтона» во втором туре английской Премьер-лиги.
Матч в Брайтон-энд-Хов завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Автором решающего гола стал бразильский нападающий «Брайтона» Жоао Педро, отличившийся на пятой добавленной минуте к основному времени.
Еще один мяч в ворота «красных дьяволов» отправил Дэнни Уэлбек (32-я минута).
Единственный гол «МЮ» забил Амад Диалло (60).
Во втором тайме при счете 1:1 арбитр после видеопросмотра отменил гол нападающего «МЮ» Джошуа Зиркзе.
«Брайтон» лидирует в турнирной таблице — 6 очков. «МЮ» с тремя очками находится на восьмой строчке.
В третьем туре «Брайтон» сыграет на выезде с «Арсеналом», а «МЮ» встретится на своем поле с «Ливерпулем».
«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»
24 августа, суббота, 17:00 мск
«Манчестер Сити» — «Ипсвич»
24 августа, суббота, 17:00 мск
«Саутгемптон» — «Ноттингем Форест»
24 августа, суббота, 17:00 мск
«Фулхэм» — «Лестер»
24 августа, суббота, 17:00 мск
«Тоттенхэм» — «Эвертон»
24 августа, суббота, 17:00 мск
«Астон Вилла» — «Арсенал»
24 августа, суббота, 19:30 мск
«Борнмут» — «Ньюкасл»
25 августа, суббота, 16:00 мск
«Вулверхэмптон» — «Челси»
25 августа, суббота, 16:00 мск