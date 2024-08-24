АПЛ. «МЮ» уступил «Брайтону», «Ман Сити» сыграет с «Ипсвичем», а «Арсенал» встретится с «Астон Виллой»

Матчи второго тура английской Премьер-лиги пройдут 24 и 25 августа.

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 2:1

«Манчестер Юнайтед» потерпел гостевое поражение от «Брайтона» во втором туре английской Премьер-лиги.

Матч в Брайтон-энд-Хов завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Автором решающего гола стал бразильский нападающий «Брайтона» Жоао Педро, отличившийся на пятой добавленной минуте к основному времени.

Еще один мяч в ворота «красных дьяволов» отправил Дэнни Уэлбек (32-я минута).

Единственный гол «МЮ» забил Амад Диалло (60).

Во втором тайме при счете 1:1 арбитр после видеопросмотра отменил гол нападающего «МЮ» Джошуа Зиркзе.

«Брайтон» лидирует в турнирной таблице — 6 очков. «МЮ» с тремя очками находится на восьмой строчке.

Календарь и таблица АПЛ

В третьем туре «Брайтон» сыграет на выезде с «Арсеналом», а «МЮ» встретится на своем поле с «Ливерпулем».

«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»

24 августа, суббота, 17:00 мск

«Манчестер Сити» — «Ипсвич»

24 августа, суббота, 17:00 мск

«Саутгемптон» — «Ноттингем Форест»

24 августа, суббота, 17:00 мск

«Фулхэм» — «Лестер»

24 августа, суббота, 17:00 мск

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«Тоттенхэм» — «Эвертон»

24 августа, суббота, 17:00 мск

«Астон Вилла» — «Арсенал»

24 августа, суббота, 19:30 мск

«Борнмут» — «Ньюкасл»

25 августа, суббота, 16:00 мск

«Вулверхэмптон» — «Челси»

25 августа, суббота, 16:00 мск

«Ливерпуль» — «Брентфорд»

25 августа, суббота, 18:30 мск