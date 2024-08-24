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    АПЛ. «МЮ» уступил «Брайтону», «Ман Сити» сыграет с «Ипсвичем», а «Арсенал» встретится с «Астон Виллой»

    Обзор матчей 2-го тура английской Премьер-лиги

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    Матчи второго тура английской Премьер-лиги пройдут 24 и 25 августа.

    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 2:1

    «Манчестер Юнайтед» потерпел гостевое поражение от «Брайтона» во втором туре английской Премьер-лиги.

    Матч в Брайтон-энд-Хов завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

    Автором решающего гола стал бразильский нападающий «Брайтона» Жоао Педро, отличившийся на пятой добавленной минуте к основному времени.

    Еще один мяч в ворота «красных дьяволов» отправил Дэнни Уэлбек (32-я минута).

    Единственный гол «МЮ» забил Амад Диалло (60).

    Во втором тайме при счете 1:1 арбитр после видеопросмотра отменил гол нападающего «МЮ» Джошуа Зиркзе.

    «Брайтон» лидирует в турнирной таблице — 6 очков. «МЮ» с тремя очками находится на восьмой строчке.

    Календарь и таблица АПЛ

    В третьем туре «Брайтон» сыграет на выезде с «Арсеналом», а «МЮ» встретится на своем поле с «Ливерпулем».

    «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»

    24 августа, суббота, 17:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Ипсвич»

    24 августа, суббота, 17:00 мск

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    «Фулхэм» — «Лестер»

    24 августа, суббота, 17:00 мск

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    «Тоттенхэм» — «Эвертон»

    24 августа, суббота, 17:00 мск

    «Астон Вилла» — «Арсенал»

    24 августа, суббота, 19:30 мск

    «Борнмут» — «Ньюкасл»

    25 августа, суббота, 16:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Челси»

    25 августа, суббота, 16:00 мск

    «Ливерпуль» — «Брентфорд»

    25 августа, суббота, 18:30 мск

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