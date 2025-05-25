Триумф в ожидании великого: «ПСЖ» взял Кубок Франции и настроился на требл

«Пари Сен-Жермен» уничтожил «Реймс» — 3:0, оформив третий трофей за сезон. Теперь — шаг от бессмертия: впереди финал Лиги чемпионов против «Интера». Символично и то, что Матвей Сафонов выиграл трофей в один день с чемпионством «Краснодара» в РПЛ.

Футбол. Франция. Кубок ПСЖ — Реймс 3:0 Голы: 1:0 Брэдли Баркола (16'), 2:0 Брэдли Баркола (19'), 3:0 Ашраф Хакими (43') ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо (Лукас Эрнандес, 61'), Нуну Мендеш (Лукас Бералдо, 61'), Жоау Невеш (Сенни Меюлю, 71'), Витор Феррейра (Уоррен Заир-Эмери, 71'), Фабиан Руис, Дезире Дуэ (Гонсалу Рамуш, 71'), Усман Дембеле, Брэдли Баркола Реймс: Йеванн Диуф, Серхио Акьем, Седрик Кипре, Джозеф Окуму (Габриэл Москардо, 46'), Хироки Сэкинэ, Амаду Коне (Джон Финн, 74'), Валентен Атангана, Теозон-Жордан Сибачо (Умар Диаките, 46'), Кейто Накамура (Мамаду Диахон, 63'), Дзюня Ито (Ange Martial Tia, 46'), Mory Gbane

Когда на «Стад де Франс» выстраивались команды, атмосфера напоминала паузу перед бурей. «Реймс», впервые за почти полвека добравшийся до финала Кубка Франции, надеялся на чудо. А «ПСЖ» просто делал свою работу. Хладнокровно, без излишеств, но с мастерством, достойным финала Лиги чемпионов.

На табло не прошло и 20 минут, а Барколя уже снял все вопросы. Сначала — отличный рывок после паса Дуэ и точный удар в нижний угол. Затем — быстрая комбинация с тем же Дуэ и гол в пустые ворота — 2:0. Два гола за три минуты. И конец интриге.

ПСЖ — Реймс afp.com

Всё было сделано до перерыва

У «Реймса» не было ресурса, чтобы ответить. Команда, за неделю до этого скатившаяся в зону стыков Лиги 1, пыталась сдерживать, но Париж — не тот, кого можно сдержать в финале. Особенно, когда Дембеле разрывает фланг, а Барколя — в режиме зверя.

Перед перерывом «ПСЖ» довёл дело до разгрома. Барколя навесил — Хакими, словно нападающий, замкнул на дальней штанге — 3:0. Красота, эффективность и демонстрация силы. Именно того и ждал Луис Энрике за неделю до поездки в Мюнхен.

Ашраф Хакими afp.com

После перерыва «Париж» играл в щадящем режиме. Луис Энрике дал шанс Матвею Сафонову — российский вратарь впервые вышел в финале за новый клуб. Его единственный тревожный момент пришёлся на удар Коне в дебюте встречи — в остальном он был спокоен. И наверняка испытывал особые эмоции, зная, что всего пару часов назад родной «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.

Матвей Сафонов празднует победу в Кубке Франции afp.com

Барколя был близок к хет-трику, но Диуф несколько раз спасал «Реймс». Дембеле дважды попал в каркас ворот, один раз с рикошетом, другой — из положения «вне игры». Но итог был предрешён — и это была игра со слишком очевидной разницей в классе.

Доминирование, превращённое в привычку

Для «ПСЖ» это — 16-й Кубок Франции в истории, и восьмой за последние 10 лет. Под руководством Луиса Энрике команда второй год подряд делает «тройник» во Франции: Суперкубок, Лига 1 и Кубок. Остаётся четвёртая вершина — Лига чемпионов, где «ПСЖ» никогда не побеждал.

Игроки ПСЖ с Кубком Франции afp.com

Три трофея уже в витрине. Четвёртый присоединится к ним, если 31 мая в Мюнхене удастся обыграть «Интер». В случае успеха «ПСЖ» станет лишь 11-м клубом в истории, взявшим классический требл — чемпионат, национальный кубок и ЛЧ. А Луис Энрике — вторым тренером, сделавшим это дважды. Первый, конечно, Пеп Гвардиола.

Для «Реймса» — не конец, а проверка

Для «Реймса» финал — не столько поражение, сколько тяжёлое напоминание: команда балансирует на грани вылета. Впереди ответный матч плей-офф против «Меца» — там нужно спасать прописку в элите.

ПСЖ — Реймс afp.com

Но сам факт выхода в финал после почти 50 лет — уже повод для уважения. Пусть ночь была парижской, «Реймс» всё же оставил след в истории.

И всё же этот вечер был не про борьбу. Он был — про ожидание битвы в Мюнхене. «ПСЖ» готов. Барколя в форме, Дембеле — на пике, оборона стабильна. Всё выверено, всё отлажено, травм нет, осталось лишь одно. Победить в Мюнхене — и вписать Париж в вечность.