Триумф в ожидании великого: «ПСЖ» взял Кубок Франции и настроился на требл

Когда на «Стад де Франс» выстраивались команды, атмосфера напоминала паузу перед бурей. «Реймс», впервые за почти полвека добравшийся до финала Кубка Франции, надеялся на чудо. А «ПСЖ» просто делал свою работу. Хладнокровно, без излишеств, но с мастерством, достойным финала Лиги чемпионов.
На табло не прошло и 20 минут, а Барколя уже снял все вопросы. Сначала — отличный рывок после паса Дуэ и точный удар в нижний угол. Затем — быстрая комбинация с тем же Дуэ и гол в пустые ворота — 2:0. Два гола за три минуты. И конец интриге.
Всё было сделано до перерыва
У «Реймса» не было ресурса, чтобы ответить. Команда, за неделю до этого скатившаяся в зону стыков Лиги 1, пыталась сдерживать, но Париж — не тот, кого можно сдержать в финале. Особенно, когда Дембеле разрывает фланг, а Барколя — в режиме зверя.
Перед перерывом «ПСЖ» довёл дело до разгрома. Барколя навесил — Хакими, словно нападающий, замкнул на дальней штанге — 3:0. Красота, эффективность и демонстрация силы. Именно того и ждал Луис Энрике за неделю до поездки в Мюнхен.
После перерыва «Париж» играл в щадящем режиме. Луис Энрике дал шанс Матвею Сафонову — российский вратарь впервые вышел в финале за новый клуб. Его единственный тревожный момент пришёлся на удар Коне в дебюте встречи — в остальном он был спокоен. И наверняка испытывал особые эмоции, зная, что всего пару часов назад родной «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.
Барколя был близок к хет-трику, но Диуф несколько раз спасал «Реймс». Дембеле дважды попал в каркас ворот, один раз с рикошетом, другой — из положения «вне игры». Но итог был предрешён — и это была игра со слишком очевидной разницей в классе.
Доминирование, превращённое в привычку
Для «ПСЖ» это — 16-й Кубок Франции в истории, и восьмой за последние 10 лет. Под руководством Луиса Энрике команда второй год подряд делает «тройник» во Франции: Суперкубок, Лига 1 и Кубок. Остаётся четвёртая вершина — Лига чемпионов, где «ПСЖ» никогда не побеждал.
Три трофея уже в витрине. Четвёртый присоединится к ним, если 31 мая в Мюнхене удастся обыграть «Интер». В случае успеха «ПСЖ» станет лишь 11-м клубом в истории, взявшим классический требл — чемпионат, национальный кубок и ЛЧ. А Луис Энрике — вторым тренером, сделавшим это дважды. Первый, конечно, Пеп Гвардиола.
Для «Реймса» — не конец, а проверка
Для «Реймса» финал — не столько поражение, сколько тяжёлое напоминание: команда балансирует на грани вылета. Впереди ответный матч плей-офф против «Меца» — там нужно спасать прописку в элите.
Но сам факт выхода в финал после почти 50 лет — уже повод для уважения. Пусть ночь была парижской, «Реймс» всё же оставил след в истории.
И всё же этот вечер был не про борьбу. Он был — про ожидание битвы в Мюнхене. «ПСЖ» готов. Барколя в форме, Дембеле — на пике, оборона стабильна. Всё выверено, всё отлажено, травм нет, осталось лишь одно. Победить в Мюнхене — и вписать Париж в вечность.