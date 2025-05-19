Трансферный дайджест. 13 — 19 мая

Джонатан Дэвид

«Лилль», нападающий, 25 лет

Канадский бомбардир Джонатан Дэвид пользуется огромным спросом на европейском трансферном рынке.

25-летний игрок несколько дней назад подтвердил свой уход из французского «Лилля» на правах свободного агента и за ним сразу выстроилась очередь из топ-клубов, желающих заполучить столь ценный актив бесплатно.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, одним из первых клубов, который сделал официальное предложение стал миланский «Интер», положивший ему зарплату в размере 5 млн евро в год чистыми. Генеральный менеджер нерадзурри Беппе Маротта является докой в таких сделках, и шансы заполучить забивного форварда оцениваются довольно высоко.

Помимо «Интера» нападающего заполучить в свои ряды мечтают «Наполи», «Барселона», «Ливерпуль», «Челси», «Бавария» и «Реал».

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Дэвид выступает за «Лилль» с лета 2020 года, перейдя из бельгийского «Генка». В этом сезоне канадец провел за «догов» во всех турнирах 49 матчей, забил 25 мячей и сделал 12 голевых передач. Рыночная цена Дэвида сейчас равна 45 млн евро.

Наш прогноз: Дэвид переедет в Серию А, скорее всего, в «Интер».

Лерой Зане

«Бавария», полузащитник, 29 лет

В этом сезоне Лерой Зане потерял место в основном составе мюнхенской «Баварии» и стал игроком ротации.

Понятно, что такого амбициозного футболиста это не может устраивать, и он стал задумываться об уходе из стана чемпиона Германии.

К тому же контракт 29-летнего вингера истекает летом 2025 года и пока новое соглашение между Зане и «Баварии» не подписано. Причиной этого стало нежелание хавбека падать в зарплате, а мюнхенский клуб не готов повторить прежние условия, так как считает, что лучшие годы Зане уже позади и он не будет играть прежнюю роль в команде.

Этой ситуацией хочет воспользовать английский «Ньюкасл» и подписать Зане в свою команду, сообщает Bayern Insider. Руководство «сорок» выделило серьезную сумму на усиление в летнее трансферное окно и всерьез рассматривает кандидатуру немца, который имеет опыт игры в АПЛ за «Манчестер Сити» (2016-2020).

Лерой Зане globallookpress.com

Всего в этом сезоне вингер сыграл за «Баварию» во всех турнирах 45 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 ассистов.

Наш прогноз: Зане уйдет из «Баварии», а «Ньюкасл» не худший вариант.

Джереми Фримпонг

«Байер» Л, защитник, 24 года

После ухода Трента Александера-Арнольда английскому «Ливерпулю» потребовался качественный правый защитник, поэтому выбор в пользу Джереми Фримпонга был очевиден.

За время, проведенное в леверкузенском «Байере», 24-летний голландец превратился в одного из лучших правых латералей мира и ему давно пора перебраться в настоящий суперклуб.

Как утверждает главный европейский инсайдер Фабрицио Романо, сделка по завершению Фримпонга в стан «Ливерпуля» близится к концу, и уже на этой неделе может быть официально объявлено о его переходе.

Мерсисайдцы готовы активировать отступные в размере 35 млн евро в контракте защитника и заполучить его в свои ряды ниже рыночной стоимости. Сейчас портал Transfermarkt оценивает Фримпонга в 50 млн евро, а в 2021 году он переходил из шотландского «Селтика» за 11 млн евро.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

Интересно, что голландец занимался в академии «Манчестер Сити» и адаптирован к британскому футболу. Всего в этом сезоне Фримпонг сыграл за «фармацевтов» 48 матчей, забил в них 5 мячей и сделал 12 голевых передач.

Наш прогноз: Фримпонг станет игроком «Ливерпуля».

Джоб Беллингем

«Сандерленд», полузащитник, 19 лет

Джоб Беллингем готов пойти по стопам старшего брата Джуда и попробовать свои силы в немецкой Бундеслиге.

Сейчас 19-летний полузащитник выступает за английский «Сандерленд», выступающий в Чемпионшипе (второй по силе лиге Англии). Как и старший брат, он начинал карьеру в «Бирмингеме», а в 2023 году в 17-летнем возрасте пошел на повышение в «Сандерленд».

Всего в этом сезоне за «черных котов» Джоб Беллингем сыграл 42 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Сейчас полузащитник выступает в молодежной сборной Англии, а его рыночная цена составляет 22 млн евро.

Главным претендентом на трансфер 19-летнего полузащитника сейчас является немецкий «Айнтрахт», сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Во Франкфурте умеют работать и искать молодые таланты, а потом выгодно перепродавать их в топ-клубы.

Джоб Беллингем globallookpress.com

Другими претендентами на Беллингема-младшего называют «РБ Лейпциг» и дортмундскую «Боруссию», где как раз играл Джуд до перехода в мадридский «Реал».

Наш прогноз: Джоб Беллингем переедет в Бундеслигу, вероятнее всего в «Айнтрахт».

Алехандро Гримальдо

«Байер», защитник, 29 лет

Мадридский «Реал» активно ищет игрока на позицию левого защитника и рассматривает сразу несколько кандидатур.

Под первым номером в этом списке идет 29-летний Алехандро Гримальдо из леверкузенского «Байера». Именно на его кандидатуре настаивает будущий главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо, сообщает Marca.

Под его руководством Гримальдо за два сезона в «Байере» превратился из качественного футболиста в одного из лучших левых защитников мирового футбола. Всего за два сезона за «фармацевтов» Гримальдо провел 99 матчей, забил 16 мячей и сделал 33 ассиста.

Контракт 29-летнего футболиста заканчивается летом 2027 года, а его трансферная цена сейчас составляет 40 млн евро. Интересно, что Гримальдо является воспитанником «Барселоны», но за основной состав не провел ни одного матча.

Алехандро Гримальдо globallookpress.com

В случае если не получится подписать Гримальдо, у мадридского «Реала» есть запасной вариант в лице еще одного испанца 22-летнего Альваро Каррераса. Он воспитанник «сливочных», но покинул клуб в 2020 году в 17-летнем возрасте, отправившись в «МЮ», а оттуда через аренды оказался в португальской «Бенфике». Защитник сейчас оценивается в 28 млн евро.

Наш прогноз: Гримальдо вряд ли перейдет в стан главного врага «Барселоны», а трансфер Каррераса более вероятен.

Франко Мастантуоно

«Ривер Плейт», полузащитник, 17 лет

В Аргентине подрос очередной наследник славы Диего Марадоны и Лионеля Месси. 17-летний Франко Мастантуоно из «Ривер Плейт» считается основной надеждой аргентинского футбола и одним из главных талантов планеты.

В столь юном возрасте Мастантуоно уже сыграл за основной состав «Ривер Плейт» 59 матчей, забил в них 9 мячей и сделал 7 голевых передач. Неудивительно, что за таким талантом уже выстроилась очередь из европейских топ-клубов.

Главным претендентом на юного хавбека является мадридский «Реал», который готов заплатить за Мастантуоно 45 млн евро, сообщает Marca. Эту сумму как раз просит «Ривер Плейт». «Сливочные» готовы форсировать трансфер, если Родриго подтвердит свой уход из команды.

Помимо «Реала» на Мастантуоно претендуют также «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Милан».

Франко Мастантуоно globallookpress.com

Само окружение хавбека все-таки склоняется к переходу в «Реал», где традиционно хорошо приживаются юные аргентинские футболисты, находясь в похожей языковой и культурной среде.

Наш прогноз: Мастантуоно станет футболистом «Реала» не в этом, так в следующем сезоне, когда еще больше окрепнет.

Ангело Штиллер

«Штутгарт», полузащитник, 24 года

Центральный полузащитник немецкого «Штутгарта» Ангело Штиллер за последние два сезона прочно утвердился в числе лучших игроков Бундеслиги.

24-летний опорник в сентябре 2024 года дебютировал в сборной Германии, и уже сыграл за нее 4 матча. За швабов он выступает второй сезон, перейдя из «Хоффенхайма» за смешные 5,5 млн евро.

Сейчас же Штилллер оценивается в 38 млн евро. Интересно, что полузащитник является воспитанником «Баварии», но там его талант не рассмотрели, отпустив свободным агентом в 2021 году.

Именно в молодежной команде «Баварии» его тренировал нынешний наставник «Штутгарта» Себастьян Хенесс, который вывел Штиллера на европейский уровень. В этом сезоне 24-летний игрок провел за швабов 46 матчей, забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.

Ангело Штиллер globallookpress.com

Как сообщает Журналист Marca Хосе Феликс Диас, на Штиллера положил глаз мадридский «Реал», которому необходим игрок в среднюю линию с хорошим пасом и оборонительными навыками, чем-то похожий на Тони Крооса. Также на хавбека претендуют «Барселона» и «Арсенал». Сумма трансфера может составить около 40 млн евро.

Наш прогноз: «Штутгарт» остался без еврокубков и опустит Штиллера за хорошие деньги.