Чемпионская щедрость: «Вильярреал» обыграл «Барселону» и ворвался в Лигу Чемпионов

На трибунах — карнавал, на табло — шок. Уже на четвёртой минуте «Барселона» осталась без своего «нуля». Контратака, три паса, резаная подача Николя Пепе — и Айозе Перес ловко направляет мяч низом в угол. Всё выглядело легко, почти бесстыдно просто. Словно кто-то напомнил: чемпионство — это не иммунитет от ошибок.
И хотя чемпионский парад уже прошёл, а трофей был добыт матчем ранее, «Барселона» показала: ей важно побеждать и в играх «после». Сразу же последовали моменты — Фермин Лопес дважды угрожал воротам Жуниора, а Левандовский был близок к голу после навеса, но ударом с близкой дистанции польский нападающий пробил прямо в кипера.
Снова Ямаль, снова чудо
«Вильярреал» сосредоточился на разрушении — особенно в работе с Ламином Ямалем. Однако 17-летний вундеркинд всё равно нашёл момент, чтобы напомнить, почему о нём говорят с придыханием. На 38-й минуте он получи мяч от Гарсии и пробил в дальний угол — свой девятый гол в Ла Лиге. Стильно, хладнокровно, эффектно.
А уже в компенсированное время первого тайма случилось то, за что зрители и любят футбол: кросс был выбит на линию штрафной, мяч отскочил к Фермину — два касания, и «Барса» выходит вперёд. Казалось, что чемпион доведёт дело до конца.
«Вильярреал» не паникует
Но «жёлтая субмарина» в этот вечер не собиралась быть массовкой в чужом фильме. Спустя пять минут после перерыва Сенти Комесанья вырвался из офсайдной ловушки после гениального паса Йереми Пино, и аккуратно переиграл тер Стегена. 2:2 — и снова ничья, снова напряжение.
Несмотря на яркий, атакующий стиль Флика, «Барселона» вновь оказалась уязвимой в обороне. Команда снова не смогла сыграть на ноль — в 20-й раз в сезоне пропуская первой. И если раньше на это хватало запаса прочности, то в этот раз — нет.
Когда казалось, что игра движется к ничьей, а каталонцы готовятся к аплодисментам за красивый камбек, «Вильярреал» нанёс финальный удар. Защита «Барселоны» потеряла концентрацию, и Тайон Бьюкенен, оставленный в полном одиночестве на дальней штанге, не промахнулся. Его празднование было сдержанным, но значимость момента кричала громче любого жеста: «Вильярреал» — в Лиге чемпионов.
Для Ханса Флика это поражение — точно не катастрофа и даже не повод задуматься. Его команда умеет атаковать, умеет владеть мячом (как и было в этом матче), умеет показывать шоу. И, конечно, похмельный матч с «Вильярреалом» — совсем не показатель проблем, но, как минимум, у каталонских аналитиков появился материал для работы в межсезонье.
Марселино — скромный победитель, но большой стратег
Для «Вильярреала» этот вечер — кульминация всей весны. Победа в Барселоне позволила команде Марселино стать недосягаемой для «Бетиса», гарантировать себе пятое место и Лигу чемпионов. Всего лишь вторая победа тренера в 23 матчах против «Барсы» — и, возможно, самая сладкая из всех.