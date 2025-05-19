Чемпионская щедрость: «Вильярреал» обыграл «Барселону» и ворвался в Лигу Чемпионов

Ханс-Дитер Флик только начал строить новую эру — но уже знает, с какими трещинами придётся жить. В матче, который должен был стать финальной улыбкой на лице чемпиона, «Барселона» проиграла 2:3 «Вильярреалу» — и позволила сопернику вернуться в Лигу чемпионов.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Вильярреал 2:3 Голы: 0:1 Айосе Перес (4'), 1:1 Ламин Ямаль (38'), 2:1 Фермин Лопес (45 + 5'), 2:2 Сантьяго Комесанья (50'), 2:3 Тажон Бушанан (80') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Эрик Гарсия (Эктор Форт, 74'), Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Жерар Мартин (Алекс Бальде, 46'), Гави (Даниэль Ольмо, 85'), Фермин Лопес, Педри (Френки де Йонг, 46'), Ламин Ямаль, Рафаэл Диас, Роберт Левандовски (Пау Виктор, 74') Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона, Логан Кошта, Хуан Фойт, Пау Наварро (Вилли Камбвала, 64'), Алекс Баэна, Даниэль Парехо (Пап Гуй, 58'), Сантьяго Комесанья, Айосе Перес (Тьерно Барри, 46'), Ереми Пино (Тажон Бушанан, 64'), Николя Пепе (Херар Морено, 77') Предупреждения: Эрик Гарсия (43'), Даниэль Ольмо (87')

На трибунах — карнавал, на табло — шок. Уже на четвёртой минуте «Барселона» осталась без своего «нуля». Контратака, три паса, резаная подача Николя Пепе — и Айозе Перес ловко направляет мяч низом в угол. Всё выглядело легко, почти бесстыдно просто. Словно кто-то напомнил: чемпионство — это не иммунитет от ошибок.

Барселона — Вильярреал globallookpress.com

И хотя чемпионский парад уже прошёл, а трофей был добыт матчем ранее, «Барселона» показала: ей важно побеждать и в играх «после». Сразу же последовали моменты — Фермин Лопес дважды угрожал воротам Жуниора, а Левандовский был близок к голу после навеса, но ударом с близкой дистанции польский нападающий пробил прямо в кипера.

Снова Ямаль, снова чудо

«Вильярреал» сосредоточился на разрушении — особенно в работе с Ламином Ямалем. Однако 17-летний вундеркинд всё равно нашёл момент, чтобы напомнить, почему о нём говорят с придыханием. На 38-й минуте он получи мяч от Гарсии и пробил в дальний угол — свой девятый гол в Ла Лиге. Стильно, хладнокровно, эффектно.

Барселона — Вильярреал globallookpress.com

А уже в компенсированное время первого тайма случилось то, за что зрители и любят футбол: кросс был выбит на линию штрафной, мяч отскочил к Фермину — два касания, и «Барса» выходит вперёд. Казалось, что чемпион доведёт дело до конца.

Барселона — Вильярреал globallookpress.com

«Вильярреал» не паникует

Но «жёлтая субмарина» в этот вечер не собиралась быть массовкой в чужом фильме. Спустя пять минут после перерыва Сенти Комесанья вырвался из офсайдной ловушки после гениального паса Йереми Пино, и аккуратно переиграл тер Стегена. 2:2 — и снова ничья, снова напряжение.

Барселона — Вильярреал globallookpress.com

Несмотря на яркий, атакующий стиль Флика, «Барселона» вновь оказалась уязвимой в обороне. Команда снова не смогла сыграть на ноль — в 20-й раз в сезоне пропуская первой. И если раньше на это хватало запаса прочности, то в этот раз — нет.

Когда казалось, что игра движется к ничьей, а каталонцы готовятся к аплодисментам за красивый камбек, «Вильярреал» нанёс финальный удар. Защита «Барселоны» потеряла концентрацию, и Тайон Бьюкенен, оставленный в полном одиночестве на дальней штанге, не промахнулся. Его празднование было сдержанным, но значимость момента кричала громче любого жеста: «Вильярреал» — в Лиге чемпионов.

Барселона — Вильярреал globallookpress.com

Для Ханса Флика это поражение — точно не катастрофа и даже не повод задуматься. Его команда умеет атаковать, умеет владеть мячом (как и было в этом матче), умеет показывать шоу. И, конечно, похмельный матч с «Вильярреалом» — совсем не показатель проблем, но, как минимум, у каталонских аналитиков появился материал для работы в межсезонье.

Барселона — Вильярреал globallookpress.com

Марселино — скромный победитель, но большой стратег

Для «Вильярреала» этот вечер — кульминация всей весны. Победа в Барселоне позволила команде Марселино стать недосягаемой для «Бетиса», гарантировать себе пятое место и Лигу чемпионов. Всего лишь вторая победа тренера в 23 матчах против «Барсы» — и, возможно, самая сладкая из всех.