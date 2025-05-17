Драма последнего тура в Бундеслиге: «Айнтрахт» не пустил «Фрайбург» в Лигу Чемпионов

На бумаге это был один из множества матчей 34-го тура. Но на деле — настоящий плей-офф за Лигу чемпионов. «Фрайбург», всю весну удерживавшийся в топ-4, и «Айнтрахт», крадущийся сзади, подошли к финальной схватке, зная: всё зависит только от них. Никакой подстраховки. Или победа, или год сожалений. В такой день нервы не выдерживают, ошибки стоят дорого, а герои рождаются на ровном месте.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Айнтрахт Ф 1:3 Голы: 1:0 Рицу Доан (27'), 1:1 Ансгар Кнауфф (45 + 4'), 1:2 Расмус Кристенсен (61'), 1:3 Эйе Скири (63') Фрайбург: Ноа Атуболу, Макс Розенфельдер (Лукас Кюблер, 66'), Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Жорди Макенго (Кристиан Гюнтер, 74'), Иоганн Манзамби (Мерлин Рёль, 82'), Максимилиан Эггештайн, Рицу Доан, Винченцо Грифо, Лукас Хёлер, Жуниор Адаму (Михаэль Грегорич, 74') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Натаниэль Браун, Расмус Кристенсен, Артур Теате, Робин Кох, Ннамди Коллинз, Ансгар Кнауфф (Элье Ваи, 89'), Хуго Ларссон, Эйе Скири (Орель Аменда, 83'), Уго Экитике (Миши Батшуайи, 89'), Фарес Шаиби (Эмиль Хойлунд, 66') Предупреждения: Расмус Кристенсен (42'), Макс Розенфельдер (58'), Ансгар Кнауфф (72'), Филипп Линхарт (86'), Ннамди Коллинз (89'), Натаниэль Браун (90 + 6')

«Фрайбург» начал дерзко. Уже в первые минуты стало ясно: хозяева не будут играть от обороны. Мяч — под контроль, пространство — под прессинг. Команда Шустера с азартом искала фланги, и в итоге именно так и пришёл первый гол. Парадокс: чтобы ослабить фирменное оружие «Айнтрахта» — длинные вбросы из аута — «Фрайбург» пододвинул рекламные щиты ближе к полю. И... забил после своего аута.

Линхарт бросил, Гинтер выиграл воздух, Доан оказался на дальней штанге и ударом в касание поразил ворота — 1:0. Болельщики ревели, игроки обнимались, тренеры хлопали в ладоши: всё шло по плану. Этот гол был кульминацией доминирования, выражением контроля. И, казалось, прочной ступенью к Лиге чемпионов.

Фрайбург — Айнтрахт Франкфурт globallookpress.com

Одна ошибка — и всё рушится

Но футбол безжалостен. Всё, что строится полчаса, рушится за секунду. На четвёртой компенсированной минуте первого тайма случилось то, что называют «переломным моментом». Ансгар Кнауфф получил мяч у края штрафной и технично перекинул его мимо Линхарта. Тот, в панике, попытался выбить, но промахнулся. Кнауфф же оказался первым на отскоке и, не думая, пробил точно в угол — 1:1.

Фрайбург — Айнтрахт Франкфурт globallookpress.com

Этот гол стал эмоциональным нокаутом. Не только потому, что счёт стал равным. А потому, как и когда это произошло. В момент, когда «Фрайбург» уже тянулся за мечтой, он споткнулся об себя. И больше не встал.

«Айнтрахт» уничтожает во втором тайме

После перерыва «Фрайбург» не смог собраться. А вот «Айнтрахт» — напротив. Команда преобразилась, будто набралась сил от этого подаренного шанса. Никакого страха, никакой суеты — только темп, движение и вера.

На 61-й минуте Экетике отдал передачу на Кристенсена, и тот потрясающим ударом из-за пределов штрафной пробил в дальний угол. Гол, который не просто вывел гостей вперёд — он показал: теперь они хозяева на поле.

Фрайбург — Айнтрахт Франкфурт globallookpress.com

Но настоящий удар «Фрайбургу» был нанесён через две минуты. Шхири ворвался в штрафную, пробил, мяч отскочил от штанги, попал в Манзамби — и закатился в ворота. 1:3. Случайность, комедия, трагедия, всё в одном эпизоде.



Фрайбург — Айнтрахт Фрайбург globallookpress.com

«Фрайбург» пытался что-то изменить, но буквально воздуха уже не хватало.

Удары были, но без особой опасности. Давление было, но без прорыва. Они проиграли матч, но хуже — проиграли его в такой момент. После стольких недель в зоне ЛЧ, команда финишировала пятой, а теперь сыграет в Лиге Европы. Утешение, но не награда.

Для «Айнтрахта» же это — историческое достижение. Третье место. Лига чемпионов. И первая финишная позиция в топ-4 с сезона 1992/93. Тренер Топпмеллер — герой, а его оманда — заслуженный участник элиты.

Особенно стоит отметить Ансгара Кнауффа. Его гол стал не просто символом надежды, но и поворотной точкой игры. Его дриблинг, уверенность, энергия — всё работало на команду. Он выиграл 17 единоборств — абсолютный рекорд матча. Он боролся, когда другие сдавались. Он поверил, когда все думали, что уже поздно. И он стал героем, которого эта история заслуживала.