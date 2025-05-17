Драма последнего тура в Бундеслиге: «Айнтрахт» не пустил «Фрайбург» в Лигу Чемпионов

«Фрайбург» начал дерзко. Уже в первые минуты стало ясно: хозяева не будут играть от обороны. Мяч — под контроль, пространство — под прессинг. Команда Шустера с азартом искала фланги, и в итоге именно так и пришёл первый гол. Парадокс: чтобы ослабить фирменное оружие «Айнтрахта» — длинные вбросы из аута — «Фрайбург» пододвинул рекламные щиты ближе к полю. И... забил после своего аута.
Линхарт бросил, Гинтер выиграл воздух, Доан оказался на дальней штанге и ударом в касание поразил ворота — 1:0. Болельщики ревели, игроки обнимались, тренеры хлопали в ладоши: всё шло по плану. Этот гол был кульминацией доминирования, выражением контроля. И, казалось, прочной ступенью к Лиге чемпионов.
Одна ошибка — и всё рушится
Но футбол безжалостен. Всё, что строится полчаса, рушится за секунду. На четвёртой компенсированной минуте первого тайма случилось то, что называют «переломным моментом». Ансгар Кнауфф получил мяч у края штрафной и технично перекинул его мимо Линхарта. Тот, в панике, попытался выбить, но промахнулся. Кнауфф же оказался первым на отскоке и, не думая, пробил точно в угол — 1:1.
Этот гол стал эмоциональным нокаутом. Не только потому, что счёт стал равным. А потому, как и когда это произошло. В момент, когда «Фрайбург» уже тянулся за мечтой, он споткнулся об себя. И больше не встал.
«Айнтрахт» уничтожает во втором тайме
После перерыва «Фрайбург» не смог собраться. А вот «Айнтрахт» — напротив. Команда преобразилась, будто набралась сил от этого подаренного шанса. Никакого страха, никакой суеты — только темп, движение и вера.
На 61-й минуте Экетике отдал передачу на Кристенсена, и тот потрясающим ударом из-за пределов штрафной пробил в дальний угол. Гол, который не просто вывел гостей вперёд — он показал: теперь они хозяева на поле.
Но настоящий удар «Фрайбургу» был нанесён через две минуты. Шхири ворвался в штрафную, пробил, мяч отскочил от штанги, попал в Манзамби — и закатился в ворота. 1:3. Случайность, комедия, трагедия, всё в одном эпизоде.
«Фрайбург» пытался что-то изменить, но буквально воздуха уже не хватало.
Удары были, но без особой опасности. Давление было, но без прорыва. Они проиграли матч, но хуже — проиграли его в такой момент. После стольких недель в зоне ЛЧ, команда финишировала пятой, а теперь сыграет в Лиге Европы. Утешение, но не награда.
Для «Айнтрахта» же это — историческое достижение. Третье место. Лига чемпионов. И первая финишная позиция в топ-4 с сезона 1992/93. Тренер Топпмеллер — герой, а его оманда — заслуженный участник элиты.
Особенно стоит отметить Ансгара Кнауффа. Его гол стал не просто символом надежды, но и поворотной точкой игры. Его дриблинг, уверенность, энергия — всё работало на команду. Он выиграл 17 единоборств — абсолютный рекорд матча. Он боролся, когда другие сдавались. Он поверил, когда все думали, что уже поздно. И он стал героем, которого эта история заслуживала.