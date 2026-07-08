В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Зиря» из Азербайджана будет принимать грузинский клуб «Торпедо» Кутаиси. Игра пройдет в Зире 8 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Зиря»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне азербайджанского чемпионата «Зиря» финишировала на пятом месте, набрав 53 очка: 13 побед, 14 ничьих и 6 поражений.
Последние матчи: В 33-м туре чемпионата Азербайджана «Зиря» потерпела поражение в матче против «Араза» (2:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Зиря» одержала две победы, сыграла одну встречу вничью и потерпела два поражения.
«Торпедо»
Турнирная таблица: «Торпедо» Кутаиси квалифицировался в Лигу конференций с третьего место. Грузинский коллектив набрал 63 очка, уступив первые два места клуба «Иберия» и «Дила» Гори.
Последние матчи: В новом сезоне Кутаиси занимает 4-е место с 27 очками. Грузинская команда в 19 туре чемпионата разошлась миром с клубом «Спаэри» (0:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Торпедо» в пяти матчах выиграл две игры, сыграл вничью один раз и в двух поединках потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Зиря» заняла 5-е место в чемпионате Азербайджана
- «Торпедо» Кутаиси — бронзовый призёр чемпионата Грузии
- «Зиря» и «Торпедо» Кутаиси ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Зири» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.63. Ничья оценивается в 3.60. На победу «Торпедо» — 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.80.
Прогноз: «Зиря» и «Торпедо» в среднем за матч забивают по голу. Не исключаем, что азербайджанский и грузинский клубы обменяются голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.90.