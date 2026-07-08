9 июля в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги Европы сыграют «Хайдук» и «Жилина». Начало встречи — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Хайдук»
Турнирное положение: «Хайдук» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря второй позиции в чемпионате Хорватии прошлого сезона.
Команда на 18 очков отстала от ставшего чемпионом страны «Динамо» Загреб, а также на 14 баллов опередила своего ближайшего преследователя «Вараждина».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле одержал победу над словенским «Целье» (1:0).
Перед этим коллектив также был на высоте, когда снова-таки в выездных стенах теперь с аналогичным результатом обыграл украинский ЛНЗ Черкассы.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в четырех последних поединках, где только один из них был официальным, «Хайдук» неизменно выигрывал.
Шансы на успех хозяев поля подкрепляет как их более высокий класс, так и вышеприведенная форма. Также не стоит забывать и фактор домашнего поля, который говорит в их пользу.
Мишель Шего — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне чемпионата Хорватии с 13-ю голами.
«Жилина»
Турнирное положение: «Жилина» получила возможность сыграть в отборе Лиги Европы, поскольку выиграла Кубок Словакии в финале против «Кошице» (3:1).
Команда при этом финишировала лишь на четвертой строчке национального первенства, пропустив вперед «Слован» Братислава, ДАК 1904 и «Спартак» Трнава.
Последние матчи: в предыдущей игре — она была товарищеской — клуб на выезде разошелся мировой с чешским «Пардубице» (2:2).
Перед этим коллектив также не смог одержать победу, когда снова-таки в чужих стенах довольствовался ничьей с польской «Одра» Ополе (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах (все они были контрольными) «Жилина» проиграла лишь однажды и ни разу не выиграла.
С такой формой гостям трудно рассчитывать на выигрыш, тем более что они уступают сопернику в классе, тогда как на выезде им будет сложно даже сыграть вничью.
Михал Фашко — лучший бомбардир команды и чемпионата Словакии прошлого сезона с 14-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Хайдук» забил и не пропустил
- в трех из четырех последних матчей «Жилина» не проиграла
- в пяти из шести последних матчей «Жилины» забивали меньше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 4.75, выигрыш «Жилины» — в 7.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 1.95.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше трех мячей. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
Тем временем, в шести из девяти последних матчей хозяев поля сыграл аналогичный расклад.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют только хозяева поля, поскольку такой сценарий был реализован в их в трех последних матчах.
Ставка: только «Хайдук» забьет за 2.08