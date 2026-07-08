прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.95

В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Карнарвон» из Уэльса будет принимать «Левадию» из Эстонии. Игра пройдет в Карнарвоне 9 июля. Начало встречи — в 20:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Карнарвон»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Уэльса «Карнарвон» финишировал на 4-м месте, набрав 45 очков.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций клуб из Уэльса провел товарищескую игру против «Гленторана» (2:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: Валлийцы демонстрируют победную серию из четырёх матчей подряд, выиграв также у «Пенибонта» (2:0), «Флинта» (3:0) и «Колвин Бэй» (3:0).

«Левадия»

Турнирная таблица: «Левадия» — серебряный призёр чемпионата Эстонии, в минувшем сезоне клуб набрал 79 очков. От чемпиона «Флоры» отставание составило 3 пункта.

Последние матчи: Эстонский клуб в последней игре чемпионата одержал победу над командой «Нарва» (3:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Левадия» одержал три победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Статистика для ставок

«Карнарвон» — занял 4-е место в чемпионате Уэльса

«Левадия» — серебряный призёр чемпионата Эстонии

«Карнарвон» и «Левадия» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Левадии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 4.30. На победу «Карнарвона» — 4.15.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.30 и 1.55.

Прогноз: «Левадия» в среднем за матч забивает по три мяча, ожидаем крупной победы эстонской команды в поединке против валлийцев.

1.95 Фора «Левадии» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Карнарвон» — «Левадия» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Фора «Левадии» (-1) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча

2.30 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Карнарвон» — «Левадия» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.30.