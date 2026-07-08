В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Карнарвон» из Уэльса будет принимать «Левадию» из Эстонии. Игра пройдет в Карнарвоне 9 июля. Начало встречи — в 20:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Карнарвон»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Уэльса «Карнарвон» финишировал на 4-м месте, набрав 45 очков.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций клуб из Уэльса провел товарищескую игру против «Гленторана» (2:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Валлийцы демонстрируют победную серию из четырёх матчей подряд, выиграв также у «Пенибонта» (2:0), «Флинта» (3:0) и «Колвин Бэй» (3:0).
«Левадия»
Турнирная таблица: «Левадия» — серебряный призёр чемпионата Эстонии, в минувшем сезоне клуб набрал 79 очков. От чемпиона «Флоры» отставание составило 3 пункта.
Последние матчи: Эстонский клуб в последней игре чемпионата одержал победу над командой «Нарва» (3:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Левадия» одержал три победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Статистика для ставок
- «Карнарвон» — занял 4-е место в чемпионате Уэльса
- «Левадия» — серебряный призёр чемпионата Эстонии
- «Карнарвон» и «Левадия» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Левадии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 4.30. На победу «Карнарвона» — 4.15.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.30 и 1.55.
Прогноз: «Левадия» в среднем за матч забивает по три мяча, ожидаем крупной победы эстонской команды в поединке против валлийцев.
Ставка: Фора «Левадии» (-1) с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.30.