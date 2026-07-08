9 июля в матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Европа» и «Шкендия». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Европа»
Турнирное положение: «Европа» заняла третье место в последнем чемпионате Гибралтара. Отставание от второй позиции составило 7 зачетных баллов.
При этом «Европа» в среднем забивает 2 гола за матч. Плюс команда в 27 матчах победила 18 раз при семи поражениях.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Со счетом 4:1 она переиграла «Монс Кальпе».
До того команда была бита «Линкольном» (0:2). А вот поединок с «Сент-Джозефсом» завершился подписанием мировой (0:0).
При этом «Европа» победила в трех своих последних матчах из пяти. В них команда забила 9 мячей при четырех пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Европа» уже давненько завершила прошлый официальный сезон. Гибралтарцам может банально не хватить игровой практики…
Зато команда победила трижды в четырех своих последних домашних поединках. Причем в двух из них она сохранила свои владения в неприкосновенности.
«Шкендия»
Турнирное положение: «Шкендия» в минувшем чемпионате Северной Македонии финишировала на втором месте. Команда на 9 очков отстала от чемпиона.
Причем «Шкендия» в 33 матчах чемпионата забила 67 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 30 раз при всего пяти поражениях.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шкендия» в спарринге расписала мировую с луганской «Зарей» (2:2).
Несколько ранее команда минимально уступила словенскому «Целе». А вот поединок с «Хайдуком» был полностью провален (0:4).
В четырех летних контрольных поединках «Шкендия» победила один раз при двух коллизиях. В них команда отличилась 4 забитыми мячами при восьми пропущенных.
Состояние команды: «Шкендия» ныне только набирает нужные кондиции. Тем не менее, скромных гибралтарцев команда проходить просто обязана.
Команда имеет весьма надежные тылы. «Шкендия» несколько забуксовала в последних спаррингах, однако настрой на еврокубковый поединок будет совсем иным!
Македонцы выглядят априори сильнее соперника. Команда явно способна прибавить. Плюс в составе «Шкендии» имеются достаточно качественные атакующие исполнители.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Шкендии» дают 2.30, а на «Европу» — 2.46; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.39.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.45, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.63.
Прогноз: «Шкендия» довольно неплохо атакует, к тому же в кадровом плане выглядит выгоднее оппонента.
Ставка: Победа «Шкендии» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.21.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Македонцы забили 4 мяча в 4 летних контрольных поединках
- «Европа» испытывает банальную нехватку игровой практики
- «Шкендия» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Европа» неизменно пропускала в двух своих последних поединках
- «Шкендия» сохранила своего бомбардира сенегальца Фабриса Тамбу