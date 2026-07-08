прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.30

9 июля в матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Европа» и «Шкендия». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Европа»

Турнирное положение: «Европа» заняла третье место в последнем чемпионате Гибралтара. Отставание от второй позиции составило 7 зачетных баллов.

При этом «Европа» в среднем забивает 2 гола за матч. Плюс команда в 27 матчах победила 18 раз при семи поражениях.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Со счетом 4:1 она переиграла «Монс Кальпе».

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До того команда была бита «Линкольном» (0:2). А вот поединок с «Сент-Джозефсом» завершился подписанием мировой (0:0).

При этом «Европа» победила в трех своих последних матчах из пяти. В них команда забила 9 мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Европа» уже давненько завершила прошлый официальный сезон. Гибралтарцам может банально не хватить игровой практики…

Зато команда победила трижды в четырех своих последних домашних поединках. Причем в двух из них она сохранила свои владения в неприкосновенности.

«Шкендия»

Турнирное положение: «Шкендия» в минувшем чемпионате Северной Македонии финишировала на втором месте. Команда на 9 очков отстала от чемпиона.

Причем «Шкендия» в 33 матчах чемпионата забила 67 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 30 раз при всего пяти поражениях.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шкендия» в спарринге расписала мировую с луганской «Зарей» (2:2).

Несколько ранее команда минимально уступила словенскому «Целе». А вот поединок с «Хайдуком» был полностью провален (0:4).

В четырех летних контрольных поединках «Шкендия» победила один раз при двух коллизиях. В них команда отличилась 4 забитыми мячами при восьми пропущенных.

Состояние команды: «Шкендия» ныне только набирает нужные кондиции. Тем не менее, скромных гибралтарцев команда проходить просто обязана.

Команда имеет весьма надежные тылы. «Шкендия» несколько забуксовала в последних спаррингах, однако настрой на еврокубковый поединок будет совсем иным!

Македонцы выглядят априори сильнее соперника. Команда явно способна прибавить. Плюс в составе «Шкендии» имеются достаточно качественные атакующие исполнители.

На что ставят в матче Европа — Шкендия Букмекерские коэффициенты на матч Европа — Шкендия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Шкендии» дают 2.30, а на «Европу» — 2.46; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.39.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.45, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.63.

Прогноз: «Шкендия» довольно неплохо атакует, к тому же в кадровом плане выглядит выгоднее оппонента.

2.30 Победа «Шкендии» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Европа» — «Шкендия» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Шкендии» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.21 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч «Европа» — «Шкендия» принесёт прибыль 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.21.

Пять причин, почему ставка зайдет