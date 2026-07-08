Пропустит ли софийский ЦСКА от североирландцев?

прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги Европы, ставка за 2.20

9 июля в матче первого раунда квалификации Лиги Европы по футболу сыграют ЦСКА София и «Дерри Сити». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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ЦСКА София

Турнирное положение: «Армейцы» минувший чемпионат своей страны завершили на 4-й строчке турнирной таблицы. Команда на 4 очка отстала от второй позиции.

При этом ЦСКА София в среднем забивал больше гола за матч. Вот только проиграла команда аж 9 раз в 36 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Армейцы» в спарринге легко переиграли «Марек» (3:0).

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До того команда сумела одолеть «Одру» Ополе (3:2). А вот поединок с житомирским «Полесьем» завершился болезненным поражением (0:4).

При этом ЦСКА София летом провел четыре контрольных поединка. В них команда победила три раза при одной коллизии. «Армейцы» забили 8 мячей при семи пропущенных.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Армейцы» в последних контрольных матчах смотрелись выгодно. Команда победила дважды кряду, забив в каждом из победных матчей по 3 мяча.

Команда уже имеет опыт противостояния с «Дерри Сити». Семнадцать лет назад клуб из Софии прошел североирландский барьер. Пора повторить тот трюк!

«Дерри Сити»

Турнирное положение: «Дерри Сити» в текущем чемпионате Северной Ирландии не блистает. Команда находится на скромном 6-м месте.

Причем «Дерри Сити» лишь на 9 очков опережает опасную зону. А вот в свои ворота команда пропустила 31 раз при всего шести добытых победах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дерри Сити» был бит «Уотерфорд Юнайтед» (2:4).

Несколько ранее команда уверенно одолела «Дроэду Юнайтед» (2:0). А вот поединок с «Шемрок Роверс» принес боевой паритет (1:1).

В 5 своих последних матчах «Дерри Сити» разжился двумя победами. В них команда отличилась 10 забитыми мячами при восьми пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Дерри Сити» ныне не блещет стабильностью результатов. Команда может добыть уверенную победу, после которой безвольно проиграть сопернику среднего уровня.

Североирландцы имеют не столь надежные тылы. «Дерри Сити» в своем чемпионате слывет миролюбивой командой, расписав уже одиннадцать мировых. Как ни крути, это тенденция.

Нет сомнений, что североирландцы не боятся «армейцев». Свои шансы команда явно поищет в игре вторым номером, да и тылы оппонента не являются непроходимыми.

На что ставят в матче ЦСКА София — Дерри Сити Букмекерские коэффициенты на матч ЦСКА София — Дерри Сити: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ЦСКА София в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценивается в 5.25, тогда как победа соперника — в 10.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.60, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.30.

Прогноз: «Армейцы» шикарно выглядели в своих последних спаррингах, однако «Дерри Сити» способен найти свои шансы в контригре.

2.20 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч ЦСКА София — «Дерри Сити» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Обе забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.50 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч ЦСКА София — «Дерри Сити» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.50.

Пять причин, почему ставка зайдет