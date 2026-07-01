2 июля в рамках 1/16 финала ЧМ-2026 сыграют Швейцария и Алжир. Начало встречи — в 06:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
Швейцария
Перед матчем: Швейцария заняла первое место в группе B, набрав семь очков за три встречи при разнице мячей 7:3.
Последние матчи: На групповом этапе ЧМ-2026 «крестоносцы» после неожиданной ничьи с Катаром (1:1) обыграли Боснию и Герцеговину (4:1) и Канаду (2:1).
Перед мундиалем команда Мурата Якина провели две встречи — сначала швейцарцы обыграли Иорданию (4:1), а затем сыграли вничью с Австралией (1:1).
Состояние команды: «Крестоносцы» вполне уверенно вышли из своего квартета, где у них смогли неожиданно отобрать очки только аутсайдеры из Катара.
Команда Мурата Якина уверенно подходят к матчу против Алжира, который тренирует экс-наставник швейцарской команды Владимир Петкович.
Алжир
Перед матчем: Алжирцы заняли третью строчку в группе J, набрав 4 очка за три тура при разнице мячей 5:7.
Последние матчи: На групповом этапе ЧМ-2026 алжирцы проиграли Аргентине (0:3), обыграли Иорданию (2:1),а в заключительном туре упустили победу в матче против Алжира (3:3).
Перед мундиалем команда провела «товарняки» очень даже удачно, поочередно обыграв Нидерланды (1:0) и Боливию (4:0).
Состояние команды: Команда Владимира Петковича после ожидаемой многими ничьи с Австрией уверенно вышла в плей-офф, где их соперниками по первому раунду оказались вполне себе проходимые швейцарцы.
Конечно, «лисы пустыни» к матчу подходят отнюдь не в статусе явного фаворита, но трудностей создадут для своих оппонентов сполна.
Статистика для ставок
- В шести последних матчах Швейцария не проигрывала
- Алжир проиграл один матч из семи предыдущих
- Команды впервые сыграют друг против друга
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Швейцарии фаворитом с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.30, а победа сборной Алжира — в 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.13 и 1.70.
Прогноз: Оба тренера делают ставку на крепкую оборону, но получается это не лучшим образом — в матчах с участием Швейцарии и Алжира только однажды не зашла «обе забьют», да и то соперниками «лисов пустыни» были аргентинцы. А в этой встрече примерно равных соперников можно ожидать забитых мячей от обеих команд.
Ставка: Обе забьют за 1.90.
Прогноз: Также можно поставить на то, что командам 90 минут не хватит для того, чтобы выявить победителя.
Ставка: Ничья в основное время за 3.30