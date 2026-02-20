В пятницу, 20 февраля, в рамках первого полуфинального матча мужского теннисного турнира в Дохе сыграют Карлос Алькарас и Андрей Рублев. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20:16 40:40. Неудачный прием россиянина в сетку.

20:15 30:40. А вот и брейк-поинт у Рублева!

20:14 30:30. Отличная комбинация Андрея после мощного приема.

20:14 30:15. По длине ошибается россиянин.

20:13 15:15. Удачный укороченный и выход к сетке от Карлоса.

20:13 0:15. Ошибся испанец по ширине — мяч в ауте.

20:11 4:3 Андрей Рублев! Сложнейший гейм на своей подаче вытягивает российский теннисист.

20:10 40:AD. В противоход сопернику направил мяч Андрей.

20:09 40:40. Неудачно по линии сыграл испанец и попал в сетку.

20:09 40:30. Аут у Андрея и это брейк-поинт!

20:08 30:30. Еще одна крученая подача прошла по линии.

20:07 30:15. Рублева выручила сильная первая подача.

20:07 30:0. Два классных приема от Алькараса.

20:06 4:2 Карлос Алькарас! Третий подряд гейм берет испанский теннисист!

20:06 40:15. Мощная подача и выход вперед от Карлоса.

20:06 30:15. Отличный быстрый розыгрыш испанца.

20:05 15:15. В сетку пробил Рублев вторым ударом.

20:04 0:15. В аут отправляет мяч Алькарас — ошибка по длине.

20:02 3:2 Карлос Алькарас! И все-таки делает брейк испанский теннисист!

20:02 AD:40. Сработал укороченный у Карлоса.

20:01 40:40. Блестящая игра Рублева у сетки.

20:00 40:30. А вот и первый брейк-поинт у Алькараса!

20:00 30:30. В аут запулил мяч Андрей вторым ударом.

19:59 15:30. Отличный прием Карлоса в угол корта.

19:58 0:30. Два классных коротких розыгрыша в исполнении Рублева.

19:57 2:2 Карлос Алькарас! Уверенно берет свою подачу испанский теннисист.

19:57 40:15. Невынужденная ошибка у россиянина.

19:57 30:15. Классный прием от Андрея по линии.

19:56 30:0. Еще один мощный ввод мяча испанцем.

19:55 15:0. Хорошая первая подача Карлоса.

19:54 1:2 Андрей Рублев! Легкий гейм для российского теннисиста.

19:53 15:40. Атака в два удара от Андрея.

19:52 15:30. Прошла подача у россиянина!

19:51 15:15. По одному розыгрышу на подаче Рублева взяли соперники.

19:50 1:1 Карлос Алькарас! И все же берет испанец свою подачу и сравнивает счет в первом сете.

19:49 AD:40. Пришла на помощь испанцу первая подача.

19:49 40:40. В аут отправил мяч Рублев после мощной атаки соперника.

19:48 30:40. Не справился с приемом россиянин.

19:47 15:40. Выход к сетке и смэш от Андрея. Это брейк-поинт!

19:47 15:30. Обменялись розыгрышами соперники.

19:46 15:0. По линии с форхенда точно пробил Алькарас!

19:45 0:1 Андрей Рублев! Россиянин берет первый гейм в этом матче и захватывает лидерство.

19:44 15:40. Удачный выход к сетке от Андрея.

19:44 15:30. По одному розыгрышу взяли соперники.

19:43 0:15. Алькарас пробил в аут и потерял первый розыгрыш.

19:43 Матч Алькарас — Рублев начался! Поехали... На подаче россиянин!

До матча

19:42 Все готово к началу матча!

19:37 Теннисисты приступили к разминке, она продлиться около пяти минут.

19:35 Карлос Алькарас и Андрей Рублев вышли на корт! Проходит жеребьевка подачи!

19:32 На арене уже все готово к выходу теннисистов! Соперники поприветствовали друг друга и отправились к зрителям.

19:25 Карлос Алькарас и Андрей Рублев активно разминаются в подтрибунном помещении со своими тренерами.

19:15 Сегодняшний матч пройдет в Дохе в «Международном комплексе тенниса и сквоша Халифа». Покрытие корта — хард!

19:00 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем онлайн-трансляцию первого полуфинала мужского теннисного турнира в Дохе между Карлосом Алькарасом и Андреем Рублевым. Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Карлос Алькарас

Карлос всего один раз до этого приезжал в Доху и выступил не очень удачно, вылетев в четвертьфинале. На этот раз он уже превзошел свой рекорд, а значит заработает очки рейтинга. Всего в нынешнем сезоне Алькарас провел 11 матчей и все они оказались победными — вот такая великолепная статистика.

На нынешнем турнире первые два круга испанский теннисист преодолел без потери сетов. В четвертьфинале Карлосу пришлось помучаться с Кареном Хачановым. Та встреча получилась напряженной и закончилась в трех сетах победой Алькараса — 2:1 (6:7, 6:4, 6:3).

Андрей Рублев

Андрей на этом турнире выступает в статусе действующего чемпиона турнира. В прошлом году здесь в Дохе Рублев уверенно прошел все раунды и в финале обыграл британца Джека Дрепера в трех партиях. В целом по нынешнему сезону у россиянина статистика неплохая: 2 поражения и 7 побед.

Нынешний турнир складывается для Андрея весьма удачно — в трех проведенных матчах он не отдал ни одного сета своим соперникам. В четвертьфинале российский теннисист был сильнее грека Стефаноса Циципаса — 2:0 (6:3, 7:6). Этот матч был довольно легким, хотя соперник очень серьезный.

Личные встречи

Между собой соперники играли до этого шесть раз: четыре победы у Алькараса и две у Рублева, но на харде счет викторий — 1:1. Последний матч между ними прошел в прошлом году в Цинциннати, там испанцу потребовались все три сета, чтобы взять верх над Андреем — 2:1 (6:3, 4:6, 7:5).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 5.60