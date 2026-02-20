прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 5.60

Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира ATP 500 в Дохе. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Рублев с коэффициентом для ставки за 5.60.

Алькарас

У Карлоса получился не самый простой путь к полуфиналу.

В первом круге у испанского теннисиста был напряженный матч против француза Артура Риндеркнеша — 6:4, 7:6.

Во втором раунде Алькарас обыграл Валантену Руайе — 6:2, 7:5. Во втором сете француз вел со счетом 5:2.

В четвертьфинале Алькарас одержал волевую победу над Кареном Хачановым — 6:7, 6:4, 6:3.

«Я очень горжусь тем, как сумел перестроиться и дожать матч за счет борьбы и характера», — сказал лидер мирового рейтинга после матча с российским теннисистом.

Победная серия Алькараса теперь составляет 10 матчей. В этом году он еще не проигрывал.

Рублев

Андрей второй год подряд вышел в полуфинал «пятисотника» в Дохе.

На этой неделе российский теннисист защищает титул.

И как ни странно, Рублев чересчур уверенно преодолел предыдущие раунды. На этой неделе он пока не проиграл ни одного сета.

В первом круге действующий чемпион турнира одержал победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом — 6:4, 6:3.

Во втором раунде Рублев выиграл у венгра Фабиана Марожана — 6:2, 6:4.

В четвертьфинале его соперником был Стефанос Циципас, который перед этим легко остановил Даниила Медведева. Андрей обыграл грека со счетом 6:3, 7:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.14, победу Рублева букмекеры предлагают за 5.60.

Прогноз: в отличие от Хачанова, который ни разу не обыгрывал Алькараса, у Андрея есть одна победа над испанцем. Весной 2024-го Рублев тормознул Карлоса на грунтовом «тысячнике» в Мадриде.

В прошлом году Рублев шикарно играл против Алькараса на Уимблдоне и на «Мастерсе» в Цинциннати. В обоих матчах россиянин заставил соперника провести дополнительную партию.

Если Рублев сможет правильно настроиться, Алькарасу снова будет тяжело. Ну и вполне возможен сценрий, при котором именно Андрей станет первым, кто обыграет Карлоса в этом году.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева за 5.60.