29 июня в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу сыграют Бразилия и Япония. Начало игры — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
Бразилия: ещё сильнее
Турнирное положение: «пентакампеоны» оступились на старте турнира, но все же уверенно прошли групповой этап.
Бразильская «националка» смогла набрать семь очков и стала первой в своей группе.
За три матча бразильцы смогли семь раз поразить ворота соперников и один раз пропустили в свои.
Последние матчи: на групповой стадии мундиаля главная команда Бразилии сыграла вничью с Марокко (1:1), но выиграла у Гаити (3:0) и Шотландии (3:0).
Перед турниром сборная Бразилии также провела два спарринга, в которых победила Египет (2:1) и Панаму (6:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти набирают по ходу турнира. Если в матче с марокканцами бразильцы действовали невнятно, то вот с Гаити и Шотландией уже было другое дело. Кто бы что ни говорил, но сборная Бразилии остается одним из претендентов на победу в мировом чемпионате.
Япония: игра вторым номером
Турнирное положение: японская национальная команда не испытала особых проблем с выходом из группы.
«Самураи» набрали пять очков и финишировали на второй строчке, пропустив вперед только Нидерланды.
За три матча японцы имеют прекрасную разницу забитых и пропущенных мячей — 7:3.
Последние матчи: в своей группе главная команда Японии сыграла вничью с Нидерландами (2:2) и Швецией (1:1), а также выиграла у Туниса (4:0).
Во время подготовки к ЧМ-2026 сборная Японии оказалась сильнее Исландии (1:0), Англии (1:0) и Шотландии (1:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Ходзиме Мориясу являются грозной силой на этом турнире. С японцами легко никому не было и не будет. Они уже смогли зарекомендовать себя с самой хорошей стороны.
Конечно, пройти бразильцев будет крайне сложно, но если сборная Японии сможет это сделать, то тогда ей уже любую преграды (команды) будут по плечу.
Статистика для ставок
- Япония не проигрывает на протяжении 10 матчей
- Бразилия выиграла 5 из последних 6 матчей
- В единственном очном поединке команд в 2025 году Япония победила Бразилию со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бразилия считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.75, а победа Японии — в 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.05 и 1.77.
Прогноз: по составу бразильцы все же сильнее и должны добывать победу.
Ставка: победа Бразилии с форой-1 за 2.24.
Прогноз: первый тайм вполне может уйти на «разведку боем» и завершиться вничью.
Ставка: ничья по итогам первого тайма за 2.20.