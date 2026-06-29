Бразилия подходит к игре в статусе фаворита, но Япония уже показала способность конкурировать с топ-сборными, включая ничью с Нидерландами (2:2) и серию матчей без поражений против команд из топ-10 рейтинга ФИФА. Определяющий фактор матча — контроль Бразилии через фланги и индивидуальное мастерство Винисиуса против японской компактности и быстрых контратак.

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19:30 Бразилия: Алисон Бекер, Данило, Маркиньос, Габриэл Магальяйнс, Дуглас Сантос, Каземиро, Бруно Гимарайнс, Лукас Пакета, Винисиус Жуниор, Райан, Матеус Кунья.

19:25 Матч состоится на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США), вместимостью 71 500 зрителей.

19:20 В истории противостояний Бразилия доминирует: 11 побед, 2 ничьи и 1 поражение при разнице мячей 37:8. Единственная победа Японии пришлась на октябрь прошлого года, когда команда совершила камбэк с 0:2 и выиграла 3:2. В остальном бразильцы регулярно контролировали очные матчи, включая победу 4:1 на чемпионате мира 2006 года.

19:15 Сборная Японии вышла в плей-офф со второго места группы, не проиграв ни одного матча: 4:0 с Тунисом, 2:2 с Нидерландами и 1:1 со Швецией. Команда Хадзимэ Мориясу вновь подтвердила стабильность на уровне ЧМ, пропустив всего 3 мяча за групповой этап при среднем xGA около 0.5 за игру, что является одним из лучших показателей турнира. Япония играет через компактную структуру, быстрые переходы и дисциплину в средней линии, делая ставку на организованную оборону и контратаки.

19:10 Сборная Бразилии завершила групповой этап ЧМ-2026 на первом месте в группе C, опередив Марокко лишь по дополнительным показателям. Стартовый матч с марокканцами (1:1) получился напряжённым, но далее команда Карло Анчелотти прибавила и оформила две победы подряд — над Гаити и Шотландией (оба раза 3:0). На дистанции группового этапа бразильцы пропустили всего 1 мяч при среднем xGA 0.87, а в атаке особенно выделился матч со Шотландией, где было создано 4.35 xG. Главной фигурой остаётся Винисиус Жуниор — 4 гола и 1 ассист, результативность в каждом матче группы и лучший xG в команде (3.51). Потеря Рафиньи (травма задней поверхности бедра) компенсируется игрой 19-летнего Райана, который стал активным элементом правого фланга, а также возвращением Неймара, пока используемого дозированно после восстановления.

19:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25.