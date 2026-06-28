прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026, ставка за 1.90

29 июня в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Германия и Парагвай. Начало встречи — в 23:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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Германия

Турнирное положение: Германия с приключениями выиграла свою группу североамериканского мундиаля, набрав шесть пунктов.

Команде помогла разница забитых и пропущенных мячей, чтобы оказаться выше Кот-д'Ивуара, тогда как Эквадор и Кюрасао отстали на два и пять баллов соответственно.

Последние матчи: «Бундестим» недосчитался очков в заключительном туре групповой стадии, когда потерпел поражение от Эквадора (1:2) в фееричной игре.

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Оформить выход в 1/16 финала европейской сборной удалось во втором туре прошедшей стадии турнира, когда она переиграла Кот-д'Ивуар (2:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированы — Шлоттербек и Карл, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах, где большинство были официальными, Германия выиграла 11 раз при одном поражении.

И такая форма, и явное преимущество в классе над нынешним соперником делают «Манншафт» безусловным фаворитом грядущей дуэли, но, возможно, южноамериканцы создадут ей проблемы.

Дениз Ундав — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

Парагвай

Турнирное положение: Парагвай завоевал путёвку в плей-офф благодаря третьему месту и тому, что попал в топ-8 среди всех сборных, которые заняли эту позицию во всех квартетах.

Команда с четырьмя очками на два балла отстала от победителя группы, США, и по разнице мячей уступила второй Австралии, тогда как четвёртая Турция проиграла ей один пункт.

Последние матчи: сборная в последнем туре групповой стадии не смогла переиграть Австралию, но для участия в 1/16 финала оказалось достаточно и ничьей 1:1.

Главный вклад в выход из квартета «Гуарани» внесли во втором поединке прошедшего раунда мундиаля, когда с минимальным результатом одолели Турцию (1:0).

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Диего Гомес.

Состояние команды: в четырёх последних матчах, где только один был товарищеским, Парагвай проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

С такими выступлениями в последнее время южноамериканская сборная вроде бы может рассчитывать на успех, однако сделать это против столь сильного соперника будет настоящей сенсацией.

Маурисио и Матиас Галарса — авторы двух голов команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Германия — Парагвай Букмекерские коэффициенты на матч Германия — Парагвай: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в восьми последних матчах Германии забивали минимум три гола

в двух последних матчах Парагвая забивали меньше трех голов

в семи из восьми последних матчей Парагвай забивал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.36. Ничья — в 5.00, успех Германии — в 8.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.74 и 2.15.

Прогноз: в восьми последних матчах «Бундестима» забивали минимум три мяча. Так было и в последнем очном поединке этих соперников.

Такой же сценарий реализовался и в трех из пяти последних матчей «Гуарани».

1.90 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Германия — Парагвай принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трёх мячей, поскольку минимум столько голов забивали в восьми последних матчах Германии.

2.20 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Германия — Парагвай принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.25