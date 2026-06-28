прогноз на 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.50

29 июня в 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Германия и Парагвай. Начало игры — в 23:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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Германия: ставка на быстрый гол

Турнирное положение: Немцы прогнозируемо ходят в числе фаворитов Мундиаля. Команда финишировала на 1-м месте в своей группе, набрав 6 очков.

При этом Германия в трех матчах наколотила 10 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 4 гола. Зато суперсаб Дениз Ундав отличился трижды.

Последние матчи: В заключительном туре группового этапа «бундестим» проиграл Эквадору (1:2). Причем Лерой Сане открыл счет уже на второй минуте встречи.

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До того немцы нанесли поражение крепким ивуарийцам (2:1). Зато поединок с Кюрасао завершился яркой викторией (7:1).

В пяти своих последних матчах Германия победила 4 раза. В этих поединках команда отличилась 16 забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: досадно, что прервалась одиннадцатиматчевая победная серия «бундестима». Плюс в лазарет угодили Леннарт Карль и Нико Шлоттербек.

И уж точно немцы постараются как можно скорее вскрыть оборону южноамериканцев. Команда Юлиана Нагельсмана явно не допустит повторения ошибок прошлого матча.

Парагвай: уверенность в себе

Турнирное положение: Парагвайцы натужно пролезли в плей-офф чемпионата мира. Команда в турнирной таблице своей группы заняла третью строчку.

Причем Парагвай в трех турах разжился 4 очками. Забили южноамериканцы лишь два мяча при четырех пропущенных. Зато в двух своих последних матчах команда сохранила свои владения сухими.

Последние матчи: последний тур группового этапа для команды получился удачным. Парагвайцы не уступили Австралии (0:0).

А вот до того команда переиграла турок (1:0). Притом, что в стартовом туре Мундиаля парагвайцы были биты сборной США (1:4).

В своих пяти последних матчах Парагвай добыл 2 победы. В этих поединках команда отличилась 7 результативными ударами, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: Парагвайцы в последних матчах обрели уверенность в себе. Подбор игроков по именам у команды приличный, да и желание пободаться с немцами запредельное.

Нет сомнений, что Парагвай будет действовать вторым номером. Южноамериканцы довольно неплохо контратакуют.

При этом команда традиционно неудачно противостоит немцам. В двух очных поединках парагвайцы по разу уступили и сыграли вничью. К тому же южноамериканцам не поможет дисквалифицированный хавбек Диего Гомес.

На что ставят в матче Германия — Парагвай Букмекерские коэффициенты на матч Германия — Парагвай: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа Парагвая — в 8.00.

Надо сказать, что победу Германии в первом тайме можно взять за 1.80, тогда как успех парагвайцев до перерыва рассматривается за 8.00.

Прогноз: Парагвайцы не пропускали в двух своих последних поединках, и явно постараются сдержать стартовый натиск «бундестима».

2.50 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Германия — Парагвай принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время соперники распишут паритет.

5.00 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.00 на матч Германия — Парагвай позволит вывести на карту выигрыш 4000₽, общая выплата — 5000₽

Ставка: Ничья за 5.00.

Пять причин, почему ставка зайдет