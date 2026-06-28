29 июня в 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Германия и Парагвай. Начало игры — в 23:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.
Германия: ставка на быстрый гол
Турнирное положение: Немцы прогнозируемо ходят в числе фаворитов Мундиаля. Команда финишировала на 1-м месте в своей группе, набрав 6 очков.
При этом Германия в трех матчах наколотила 10 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 4 гола. Зато суперсаб Дениз Ундав отличился трижды.
Последние матчи: В заключительном туре группового этапа «бундестим» проиграл Эквадору (1:2). Причем Лерой Сане открыл счет уже на второй минуте встречи.
До того немцы нанесли поражение крепким ивуарийцам (2:1). Зато поединок с Кюрасао завершился яркой викторией (7:1).
В пяти своих последних матчах Германия победила 4 раза. В этих поединках команда отличилась 16 забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: досадно, что прервалась одиннадцатиматчевая победная серия «бундестима». Плюс в лазарет угодили Леннарт Карль и Нико Шлоттербек.
И уж точно немцы постараются как можно скорее вскрыть оборону южноамериканцев. Команда Юлиана Нагельсмана явно не допустит повторения ошибок прошлого матча.
Парагвай: уверенность в себе
Турнирное положение: Парагвайцы натужно пролезли в плей-офф чемпионата мира. Команда в турнирной таблице своей группы заняла третью строчку.
Причем Парагвай в трех турах разжился 4 очками. Забили южноамериканцы лишь два мяча при четырех пропущенных. Зато в двух своих последних матчах команда сохранила свои владения сухими.
Последние матчи: последний тур группового этапа для команды получился удачным. Парагвайцы не уступили Австралии (0:0).
А вот до того команда переиграла турок (1:0). Притом, что в стартовом туре Мундиаля парагвайцы были биты сборной США (1:4).
В своих пяти последних матчах Парагвай добыл 2 победы. В этих поединках команда отличилась 7 результативными ударами, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: Парагвайцы в последних матчах обрели уверенность в себе. Подбор игроков по именам у команды приличный, да и желание пободаться с немцами запредельное.
Нет сомнений, что Парагвай будет действовать вторым номером. Южноамериканцы довольно неплохо контратакуют.
При этом команда традиционно неудачно противостоит немцам. В двух очных поединках парагвайцы по разу уступили и сыграли вничью. К тому же южноамериканцам не поможет дисквалифицированный хавбек Диего Гомес.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Германия считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа Парагвая — в 8.00.
Надо сказать, что победу Германии в первом тайме можно взять за 1.80, тогда как успех парагвайцев до перерыва рассматривается за 8.00.
Прогноз: Парагвайцы не пропускали в двух своих последних поединках, и явно постараются сдержать стартовый натиск «бундестима».
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время соперники распишут паритет.
Ставка: Ничья за 5.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Немцы бледновато провели свой последний матч в рамках группового этапа
- Парагвайцы не пропускали в двух своих последних поединках
- У немцев имеются кадровые пробоины в виде травм Карля и Шлоттербека
- Германия в среднем пропускает чаще гола за матч
- Парагвайцы весьма неплохо выглядят в контригре