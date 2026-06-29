Германия и Парагвай встречаются в 1/16 финала с разными ощущениями от группового этапа. Немцы выиграли свою группу, но поражение от Эквадора в последнем туре сбило победную серию и подсветило уязвимые места команды. Парагвай, наоборот, пробрался дальше без яркого футбола, но именно такие сборные в матчах на выбывание часто становятся неприятнее, чем кажется по афише.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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45+5' Прямо в руки Хилю навесил Браун, а целил в сторону дальней штанги.

45+4' Ещё один угловой подаёт Германия.

45+3' В офсайде оказался Хаверц, хотя неплохо зацепился за мяч в штрафной.

45+2' Нмеча бил с острого угла, а мяч после рикошета едва не нырнул в дальний угол! Было опасно у ворот Парагвая.

45' Пять минут добавил арбитр к первому тайму.

42' ГОООООООООООЛ! Парагвай выходит вперёд! Альмирон отлично вырезал направо на Галарсу, тот хлёстко навесил в штрафную, а Энсисо сделал рывок к 11-метровой и головой пробил в пустой угол! 0:1, сенсация в Бостоне!

Статистика матча 0 Удары в створ 2 3 Удары мимо 0 79 Владение мячом 21 4 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 9 Фолы 2

Хулио Энсисо globallookpress.com

41' А теперь и Парагвай заработал угловой.

40' Вирц неудобно подработал себе мяч у штрафной и неточный пас отдал.

39' Угловой заработала Германия.

37' Павлович нарушил правила в центре поля, правда Парагвай никак не воспользовался стандартом.

36' А теперь и у Хаверца не получилась поперечная передача с левого фланга, очень внимательно играют в защите парагвайцы.

34' Сане с правой простреливал вдоль ворот, мяч в итоге от самого Лероя ушёл за лицевую.

33' Нмеча пяткой скинул в штрафную в сторону Хаверца, а ему не дали принять мяч.

31' Ундав слишком активно выставлял локти в штрафной Парагвая и нарушил правила.

30' Альмирон красиво обыграл Брауна и Павловича на правом фланге, а потом упустил мяч за лицевую.

29' Сане опасно выбегал из-за спин защитников и почти зацепился за мяч в штрафной, но был в офсайде.

28' Вирц не догнал мяч на левом фланге, поздновато стартовал Флориан.

27' Игра возобновляется, Германия тут же отобрала мяч.

Германия — Парагвай globallookpress.com

23' Та повалил Авалоса в борьбе за мяч, а арбитр объявил перерыв на водопой. В Бостоне сегодня за 30 градусов, так что освежиться и правда не помешает.

22' Галарсо вроде бы отобрал мяч в центре поля, но сфолил на Киммихе в процессе.

21' Браун сфолил на половине поля Парагвая, перестарался в контрпрессинге.

20' Нмеча с правого фланга пытался низом отдать передачу к линии штрафной, перехватили парагвайцы.

18' Германия держит мяч в центральной трети и ищет момент для обострения.

16' Касерес, кстати, вернулся на поле, с ним всё в порядке — ну, если вы переживали за защитника московской команды.

14' Угловой заработал Браун после прострела с левого фланга.

13' Хуан Касерес из «Динамо» на газоне, Вирц отмахнулся по лицу парагвайцу.

11' Вирц снова отдавал проникающий пас в штрафную, до Ундава мяч не дошёл.

10' Альмирон пытался начать контратаку Парагвая и получил по ногам от Рюдигера.

08' Вирц оказался первым на подборе и пробил в касание – выше ворот.

07' Вирц отлично отдавал на дальнюю штангу Хаверцу, Канале в последний момент перехватил мяч!

06' Хаверц здорово скинул под удар Ундаву, Дениз попробовал перекинуть вратаря и не попал в створ.

05' Временно ушёл с поля Гомес за бровку к врачам, но вроде бы продолжит игру.

04' Густаво Гомес на газоне, нужна помощь врачей парагвайцу.

02' Алонсо остался один на дальней штанге и подрезал мяч в ближний угол, Нойер спас!

01' Энсисо заработал угловой на первой же минуте.

01' Парагвай начал с центра, поехали!

До матча

23:30 Считанные секунды до стартового свистка, а в Бостоне сегодня жара — около 30 градусов. Ранний гол приобретает ещё большее значение в таких условиях.

23:27 Матч Германии и Парагвая обслужит марокканский арбитр Джалал Жайед. Для него это уже третья игра на этом чемпионате мира: раньше он работал на победах Германии над Кюрасао 7:1 и Португалии над Узбекистаном 5:0. При такой результативности в его матчах карточек было немного — всего два предупреждения за две встречи. На линиях Жайеду помогут соотечественники Закария Бринси и Мустафа Акаркад, четвёртым судьёй назначен Мин На из Китая, резервным ассистентом — Фэй Чжоу. За ВАР будет отвечать Татьяна Гусман из Никарагуа, ассистентом ВАР станет марокканец Хамза Эль-Фарик, а поддержку ВАР обеспечит Абдулла Альшехри из Саудовской Аравии.

23:23 Футболисты выстроились в центральном круге, звучат национальные гимны Германии и Парагвая!

23:20 Парагвай не смущает игра без мяча: в недавних победах над Аргентиной и Бразилией команда владела им меньше 30% времени. Против Германии она, скорее всего, снова будет терпеть в плотных 4-4-2, где центральные защитники Густаво Гомес и Омар Альдерете должны много снимать в своей штрафной и перекрывать линии передач. При этом Парагвай опасен в быстрых переходах, а возвращение Мигеля Альмирона после дисквалификации добавит команде опыта. Но зависимость от редких контратак слишком велика — Германия уже показала уязвимость в матче с Эквадором, однако после поражения от такой сборной обычно ждут жёсткой реакции.

23:15 Юлиан Нагельсман сделал важный выбор в атаке: Джамал Мусиала остался вне старта, а вместо него вышел Дениз Ундав. Это должно дать Германии более понятную структуру впереди — с классическим ориентиром в штрафной и Каем Хаверцем чуть глубже, в роли игрока для движения и связей. При этом Йозуа Киммих остаётся справа в защите, хотя после матча с Эквадором вокруг его позиции было много споров, в полузащите Йозуа мог бы добавить контроля, но на фланге по-прежнему важен его пас. А Мануэль Нойер сегодня проведёт 23-й матч на чемпионатах мира и станет рекордсменом сборной Германии, обойдя Мирослава Клозе и Лотара Маттеуса.

Мануэль Нойер globallookpress.com

23:03 А это стартовые 11 сборной Парагвая: Хиль, Касерес, Алонсо, Канале, Гомес, Альмирон, Кубас, Бобадилья, Галарса, Энсисо, Авалос.

23:00 Юлиан Нагельсман выбрал такой стартовый состав на 1/16 финала: Нойер, Рюдигер, Та, Киммих, Браун, Павлович, Вирц, Сане, Нмеча, Хаверц, Ундав.

22:55 Но матч с Эквадором оставил Германии важное предупреждение перед плей-офф. Немцы могут красиво владеть мячом, но при потере слишком высоко у них появляются зоны за спинами защитников. В группе это ещё можно было пережить, в матчах на выбывание — вряд ли. Парагвай вряд ли будет пытаться забрать мяч, зато будет ждать перехват, рывок в свободную зону и пытаться наказать фаворита за лишнюю самоуверенность.

22:50 У Германии на этом турнире уже был матч, в котором всё выглядело почти безупречно, — разгром Кюрасао 7:1. Команда Юлиана Нагельсмана насыщает последнюю треть и активно давит на штрафную соперника. Флориан Вирц и Джамал Мусиала дают креатив между линиями, Кай Хаверц может связывать атаку и завершение, а Йозуа Киммих остаётся важным игроком не только в контроле, но и в продвижении мяча.

22:45 Для Парагвая очень важен Хулио Энсисо. У команды не так много игроков, которые способны сами придумать эпизод на уровне плей-офф чемпионата мира, но Энсисо как раз из таких. Он может ускорить атаку, найти передачу вразрез или взять на себя удар из не самой очевидной позиции. Для Парагвая это особенно ценно, потому что большую часть матча, скорее всего, придётся проводить без мяча.

22:40 Парагвай не выглядит командой, которая собирается выиграть этот матч количеством созданных моментов. В группе он осторожничал впереди и садился в плотную оборону, но это не обязательно слабость именно в плей-офф. Команда Густаво Альфаро умеет долго удерживать счёт и постепенно заставлять соперника нервничать. Если Германия быстро не забьёт, матч может стать для неё гораздо более вязким.

22:35 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.50.