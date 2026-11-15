Алькарас начнет итоговый с поражения от Тиафо?

прогноз на матч Итогового турнира ATP, ставка за 2.08

Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 16 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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Алькарас

Карлос четвертый год подряд квалифицировался на Итоговый турнир.

В прошлом году испанец остановился в шаге от победы на ATP Finals, проиграв в решающем матче Яннику Синнеру.

В этом сезоне Алькарас пропустил больше четырех месяцев из-за серьезной травмы, но все равно сумел попасть в восьмерку лучших.

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Более того, Карлос набрал 6100 очков и занял третье место в чемпионской гонке.

Сейчас есть смысл обратить внимание, прежде всего, на результаты Алькараса в предыдущие несколько месяцев, то есть после возвращения в тур.

В начале сентября Алькарас не смог пройти 1/4 финала на US Open, проиграв Ьену Шелтону.

Но зато после этого он выиграл три турнира.

Алькарас стал чемпионом в Токио, Вене и на «Мастерсе» в Париже. Испанец выиграл 16 из последних 17 матчей.

Единственным неприятным исключением на этом отрезке стало его выступление в Шанхае. На китайском «тысячнике» Алькарас проиграл в третьем круге бельгийцу Зизу Бергсу.

Тиафо

Фрэнсис тем временем впервые сыграет на Итоговом турнире.

Тиафо в текущем сезоне набрал 3390 очков и занял восьмое место в чемпионской гонке.

При этом американец квалифицировался на ATP Finals в последний момент — и во многом благодаря неудачным выступлениям конкурентов на недавних турнирах.

Тиафо очень слабо провел заключительный отрезок сезона.

Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

Достаточно сказать, что US Open, на котором он дошел до полуфинала, Фрэнсис до сих пор выиграл лишь два матча.

На «пятисотнике» в Вене Тиафо проиграл в стартовом матче Лоренцо Музетти, а на «Мастерсе» в Париже — французу Кантену Алису.

Тиафо провел 65 матчей в этом сезоне. На данном отрезке у него 44 победы и 21 поражение.

Среди его лучших результатов в 2026-м (помимо полуфинала в Нью-Йорке) — победа на «пятисотнике» в Галле, а также финалы в Акапулько и Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.10, победу Тиафо букмекеры предлагают за 6.80.

Прогноз: Алькарас ранее выиграл два из трех матчей против Тиафо.

Их предыдущая встреча состоялась летом 2024-го в рамках третьего раунда Уимблдона и завершилась победой испанца по итогам пяти сетов.

Вероятно, в зале Карлосу будет не так тяжело против американца, как на открытом корте. Мы тоже склоняемся к тому, что он уверенно подтвердит статус фаворита.

2.08 Победа Алькараса + тотал геймов меньше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Алькарас — Тиафо позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 20,5 за 2.08.