26 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Арарат-Армения». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Ред Булл Зальцбург»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 26-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Ред Булл Зальцбург» в четырех турах набрал четыре очка. Команда забила три мяча при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Аустрии» — 0:1.

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До того «Ред Булл Зальцбург» перестрелял «Штурм» — 4:3, а вот несколько ранее был бит «Андерлехтом» — 0:2. Команда победила в двух последних домашних матчах.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Ред Булл Зальцбург» имеет не столь надежные тылы, да и в плане реализации нынче выглядит бледновато.

При этом «Ред Булл Зальцбург» имеет амбиции пробиться в плей-офф Лиги Европы. Отставание от 24-й позиции измеряется лишь дополнительными показателями. Так что «быкам» срочно нужно обыгрывать армян, да и разницу мячей улучшить явно не помешает.

Команда уж точно постарается как можно скорее оказаться в зоне плей-офф. «Быки» по всем параметрам выглядят монолитнее оппонента.

«Арарат-Армения»

Турнирное положение: «Арарат-Армения» во втором по силе клубном турнире Старого Света выступает крайне неудачно. Команда на текущий момент находится на 36-м месте турнирной таблицы.

При этом «Арарат-Армения» в четырех турах не набрал ни одного очка. Команда забила четыре мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Вану» — 2:1.

До того «Арарат-Армения» уступил «Торренсе» — 2:3, а вот чуть ранее переиграл «Гандзасар» — 3:0. Команда пропускает чаще всех в Лиге Европы.

Состояние команды: «Арарат-Армения» намерен оттолкнуться от дна таблицы, забивая в среднем аккурат гол за матч.

При этом «Арарат-Армения» в двух выездных матчах турнира пропустил шесть мячей, не набрав вне родных стен ни одного очка. Команде явно не хватает ресурса для выступления во втором по рангу турнире Старого Света. Вот и выезд в Зальцбург ничего хорошего армянам не сулит…

Нет сомнений, что команда будет действовать с оглядкой на тылы. Армяне явно будут рассчитывать лишь на контратаки и стандарты.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Зальцбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.17. Ничья — в 7.50, выигрыш «Арарат-Армении» — в 15.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.30, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 3.50.

Прогноз: «Ред Булл Зальцбург» априори обязан обыгрывать аутсайдера, к тому же постарается запрыгнуть в зону плей-офф.

2.10 Фора «Ред Булл Зальцбурга» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Арарат-Армения» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Ред Булл Зальцбурга» -2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

2.75 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Арарат-Армения» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдёт