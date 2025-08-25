Трансферный дайджест. 19 — 25 августа

Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Пьеро Инкапье

«Байер», защитник, 23 года

Очередная звезда леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье пакует чемоданы. Такими темпами от великолепной команды времен Хаби Алонсо ничего скоро не останется.

На 23-летнего центрального защитника претендует лондонский «Тоттенхэм». Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «шпоры» желают арендовать игрока с обязательством выкупа за 60 млн евро.

Именно такая клаусула стоит в контракте эквадорца. Сам Инкапье выразил желание покинуть «Байер», а «Тоттенхэм» начал обсуждение личных условий контракта с футболистом.

Нынешнее соглашение Инкапье с «фармацевтами» действует до 2029 года, а его нынешняя цена на Transfermarkt сейчас составляет 50 млн евро.

Пьеро Инкапье globallookpress.com

За «Байер» защитник выступает с лета 2021 года, перебравшись из аргентинского «Тальереса» за 6,5 млн евро. Всего за «Байер» Инкапье сыграл 166 матчей и забил в них 7 мячей. В первом туре этого сезона в Бундеслиге эквадорец вышел в старте и провел все 90 минут.

Наш прогноз: «Тоттенхэм» подпишет эквадорца.

Адриен Рабьо

«Марсель», полузащитник, 30 лет

На этой неделе главными ньюсмейкерами мирового футбола стали полузащитники «Марселя» Адриен Рабьо и Джонатан Роу, устроившие драку в раздевалке после матча с «Ренном» (0:1). В итоге, они оба были незамедлительно выставлены на трансфер своим клубом.

До конца непонятно, что произошло тогда, но драки в раздевалках, во время сборов, на тренировках и даже во время матча являются обыденным явлением в футбольном клубе. Тестостерон, амбиции, желании побеждать — нормальная мужская реакция. Скорее всего, проблема намного глубже.

Игрока молодежной сборной Англии Роу быстренько подобрала «Болонья» и уже согласовала с ним условия личного контракта. Скорее всего, на Аппенины отправится и Адриен Рабьо.

Сейчас интерес к 30-летнему футболисту проявляют интерес «Милан» и «Наполи», сообщает Фабрицио Романо. По данным журналиста, Чемпион Серии А уже общался с матерью и агентом игрока, Вероникой (ведет все дела сына), чтобы уточнить уровень зарплаты Рабьо (она равна 6 млн евро в год, а контракт до 2026 года).

Адриен Рабьо globallookpress.com

Также интерес к Рабьо проявляет и «МЮ» (куда уж без него), готовый выложить за него 15-20 млн евро. Напомним, что хавбек имеет опыт выступления в Серии А за «Ювентус» (2019-2024), с которым становился чемпионом Серии А и дважды выигрывал Кубок Италии.

Наш прогноз: Рабьо вернется в Италию.

Джованни Фаббиан

«Болонья», полузащитник, 22 года

Прошлый сезон стал прорывным для центрального полузащитника Джованни Фаббиана из «Болоньи».

Он с ранних лет считался талантливым футболистом, прошел кантеру «Интера» и сборные Италии всех возрастов, но только при Винченцо Неаполитано смог выйти на новый уровень, стать кандидатом в национальную сборную и заинтересовать более статусные клубы.

Высоченного с отличной техникой и ударом 22-летнего хавбека намерен приобрести «Милан», сообщает авторитетный журналист Маттео Моретто.

По данным источника, сейчас россонери и «Болонья» ведут активные переговоры, сам полузащитник уже согласовал условия личного контракта с «Миланом». Сумма трансфера оценивается в 14-15 млн евро.

Джованни Фаббиан globallookpress.com

Напомним, что Фаббиан является воспитанником другого миланского клуба «Интера», но он не проявил к нему особого интереса. В 2023 году нерадзурри продали футболиста в «Болонью» за 5 млн евро с правом обратного выкупа за 12 миллионов. В прошлом сезоне хавбек сыграл за «Болонью» 41 матч во всех турнирах, забил 4 мяча и отметился одним ассистом.

Наш прогноз: «Милан» подпишет Фаббиана.

Артем Довбик

«Рома», нападающий, 28 лет

Украинский нападающий Артем Довбик вряд ли останется в «Роме» и может покинуть клуб до конца летнего трансферного окна.

Сразу после своего назначения в стан джаллороссии Джан Пьеро Гасперини сообщил, что 28-летний игрок не вписывается в его тактические схемы и он не видит его в основном составе, поэтому ничего не имеет против его ухода.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, Довбиком интересуется испанский «Вильярреал», который хочет взять игрока в аренду с правом возможного выкупа по окончании сезона, а также платить ему нынешнюю зарплату во время соглашения.

Прогнозы и ставки на футбол

Напомним, что Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны», в которой стал лучшим бомбардиром Примеры.

Артем Довбик (справа) globallookpress.com

В минувшем сезоне нападающий сыграл 32 матча в Серии А и забил 12 голов. Сейчас Довбик оценивается на рынке в 30 млн евро. В первом туре этого сезона с «Болоньей» (1:0) форвард появился на поле во втором тайме.

Наш прогноз: Гасперини очень редко меняет свои решения, поэтому Довбик уйдет из «Ромы» не сейчас, так зимой.

Конор Галлахер

«Атлетико» Мадрид, полузащитник, 25 лет

В мадридский «Атлетико» Конор Галлахер уходил на пике своей карьеры в качестве основного футболиста сборной Англии, но в Испании у него карьера не очень задалась.

Если на первых порах 25-летний хавбек стабильно выходил в основном составе «матрасников», то ближе к концу прошлого сезона стал все чаще смотреть игру со скамейки запасных.

Неудивительно, что амбициозного полузащитника такое положение дел не может устраивать, а в затеянной Диего Симеоне перестройке в «Атлетико», вряд ли ему будет отведена ключевая роль. К Галлахеру как раз вовремя подоспел интерес из АПЛ.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Кристал Пэлас» проявляет активный интерес к подписанию Конора Галлахера и готов взять его в аренду с правом обязательного выкупа после окончания сезона.

Конор Галлахер globallookpress.com

Там как раз освободилось место в центре полузащиты после продажи Эберечи Эзе в «Арсенал», поэтому лондонский клуб может стать отличным вариантом для перезагрузки карьеры. Тем более, опыт игры за «Кристал Пэлас» у Галлахера имеется в сезоне 2021/22. Тогда он там окреп и закрепился затем в составе «Челси».

Наш прогноз: Галлахеру пора вернуться на Родину.

Конрад Хардера

«Спортинг», нападающий, 20 лет

Итальянский «Милан» проявляет активный интерес к нападающему лиссабонского «Спортинга» Конраду Хардере.

По данным Фабрицио Романо, «россонери» готовы приобрести 20-летнего датчанина за 24 млн евро и дополнительные 3 млн в виде бонусов. Как утверждает инсайдер, «Милан» достиг прогресса в переговорах со «Спортингом» по поводу Хардера.

С другой стороны, известно, что вернувшийся в «Милан» Массималиано Аллегри предпочитает работать со сложившимися футболистами и не любит возиться с молодежью. Летом из команды ушли многие перспективные игроки (Камарда, Террачиано, Тшау, Бондо), готовится уйти в аренду и отлично проведший прошлый сезон испанец Хименес, поэтому покупка Хардера не совсем логично для маститого алленаторе. Но в «Милане» вообще последние годы странная иерархия, поэтому может быть трансфер в обход мнения Аллегри.

Также на Хардера претендует французский «Ренн», недавно за хорошие деньги отпустивший в «Ноттингем Форест» лидера своих атак Арно Калимуэндо.

Конрад Хардера globallookpress.com

В прошлом сезоне Хардер провел 28 матчей в чемпионате Португалии, забил 5 голов, в среднем выходя на поле на 26 минут. Вряд ли он с ходу готов для игры за «Милан», если даже не играл в основе «Спортинга».

Наш прогноз: «Милан» может и собирается купить Хардера, но спросили ли они у Аллегри его согласие?

Сен Ламменс

«Антверпен», вратарь, 20 лет

Похоже, «Манчестер Юнайтед» определился с кандидатом на роль первого номера вместо задвинутого в резерв Андре Онана.

По данным The Guardian, главным кандидатом на усиление вратарской позиции является Сен Ламменс из бельгийского «Антверпена».

Это клуб и «МЮ» связывает давнее сотрудничество на протяжении нескольких десятилетий. Во времена Алекса Фергюсона многие молодые футболисты набирались опыта в «Антверпене», куда их отдавали в аренду.

Вполне вероятно, что бельгийский клуб не будет чинить препятствий при переходе в АПЛ своего талантливого футболиста. Тем более за Ламменса манкунианцы готовы предложить солидную сумму в районе 20 млн евро (на рынке его оценивают в 9 млн). Сейчас между клубами ведутся активные переговоры о трансфере.

Сен Ламменс globallookpress.com

23-летний Ламменс летом 2023 года перебрался в «Антверпен» из «Брюгге», где сразу стал основным голкипером. Всего он сыграл за эту команду 64 матча, пропустил в них 86 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Наш прогноз: Ламменс станет игроком «МЮ».