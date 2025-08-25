Трансферный дайджест. 19 — 25 августа

Пьеро Инкапье
«Байер», защитник, 23 года
Очередная звезда леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье пакует чемоданы. Такими темпами от великолепной команды времен Хаби Алонсо ничего скоро не останется.
На 23-летнего центрального защитника претендует лондонский «Тоттенхэм». Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «шпоры» желают арендовать игрока с обязательством выкупа за 60 млн евро.
Именно такая клаусула стоит в контракте эквадорца. Сам Инкапье выразил желание покинуть «Байер», а «Тоттенхэм» начал обсуждение личных условий контракта с футболистом.
Нынешнее соглашение Инкапье с «фармацевтами» действует до 2029 года, а его нынешняя цена на Transfermarkt сейчас составляет 50 млн евро.
За «Байер» защитник выступает с лета 2021 года, перебравшись из аргентинского «Тальереса» за 6,5 млн евро. Всего за «Байер» Инкапье сыграл 166 матчей и забил в них 7 мячей. В первом туре этого сезона в Бундеслиге эквадорец вышел в старте и провел все 90 минут.
Наш прогноз: «Тоттенхэм» подпишет эквадорца.
Адриен Рабьо
«Марсель», полузащитник, 30 лет
На этой неделе главными ньюсмейкерами мирового футбола стали полузащитники «Марселя» Адриен Рабьо и Джонатан Роу, устроившие драку в раздевалке после матча с «Ренном» (0:1). В итоге, они оба были незамедлительно выставлены на трансфер своим клубом.
До конца непонятно, что произошло тогда, но драки в раздевалках, во время сборов, на тренировках и даже во время матча являются обыденным явлением в футбольном клубе. Тестостерон, амбиции, желании побеждать — нормальная мужская реакция. Скорее всего, проблема намного глубже.
Игрока молодежной сборной Англии Роу быстренько подобрала «Болонья» и уже согласовала с ним условия личного контракта. Скорее всего, на Аппенины отправится и Адриен Рабьо.
Сейчас интерес к 30-летнему футболисту проявляют интерес «Милан» и «Наполи», сообщает Фабрицио Романо. По данным журналиста, Чемпион Серии А уже общался с матерью и агентом игрока, Вероникой (ведет все дела сына), чтобы уточнить уровень зарплаты Рабьо (она равна 6 млн евро в год, а контракт до 2026 года).
Также интерес к Рабьо проявляет и «МЮ» (куда уж без него), готовый выложить за него 15-20 млн евро. Напомним, что хавбек имеет опыт выступления в Серии А за «Ювентус» (2019-2024), с которым становился чемпионом Серии А и дважды выигрывал Кубок Италии.
Наш прогноз: Рабьо вернется в Италию.
Джованни Фаббиан
«Болонья», полузащитник, 22 года
Прошлый сезон стал прорывным для центрального полузащитника Джованни Фаббиана из «Болоньи».
Он с ранних лет считался талантливым футболистом, прошел кантеру «Интера» и сборные Италии всех возрастов, но только при Винченцо Неаполитано смог выйти на новый уровень, стать кандидатом в национальную сборную и заинтересовать более статусные клубы.
Высоченного с отличной техникой и ударом 22-летнего хавбека намерен приобрести «Милан», сообщает авторитетный журналист Маттео Моретто.
По данным источника, сейчас россонери и «Болонья» ведут активные переговоры, сам полузащитник уже согласовал условия личного контракта с «Миланом». Сумма трансфера оценивается в 14-15 млн евро.
Напомним, что Фаббиан является воспитанником другого миланского клуба «Интера», но он не проявил к нему особого интереса. В 2023 году нерадзурри продали футболиста в «Болонью» за 5 млн евро с правом обратного выкупа за 12 миллионов. В прошлом сезоне хавбек сыграл за «Болонью» 41 матч во всех турнирах, забил 4 мяча и отметился одним ассистом.
Наш прогноз: «Милан» подпишет Фаббиана.
Артем Довбик
«Рома», нападающий, 28 лет
Украинский нападающий Артем Довбик вряд ли останется в «Роме» и может покинуть клуб до конца летнего трансферного окна.
Сразу после своего назначения в стан джаллороссии Джан Пьеро Гасперини сообщил, что 28-летний игрок не вписывается в его тактические схемы и он не видит его в основном составе, поэтому ничего не имеет против его ухода.
Как сообщает журналист Саша Тавольери, Довбиком интересуется испанский «Вильярреал», который хочет взять игрока в аренду с правом возможного выкупа по окончании сезона, а также платить ему нынешнюю зарплату во время соглашения.
Напомним, что Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны», в которой стал лучшим бомбардиром Примеры.
В минувшем сезоне нападающий сыграл 32 матча в Серии А и забил 12 голов. Сейчас Довбик оценивается на рынке в 30 млн евро. В первом туре этого сезона с «Болоньей» (1:0) форвард появился на поле во втором тайме.
Наш прогноз: Гасперини очень редко меняет свои решения, поэтому Довбик уйдет из «Ромы» не сейчас, так зимой.
Конор Галлахер
«Атлетико» Мадрид, полузащитник, 25 лет
В мадридский «Атлетико» Конор Галлахер уходил на пике своей карьеры в качестве основного футболиста сборной Англии, но в Испании у него карьера не очень задалась.
Если на первых порах 25-летний хавбек стабильно выходил в основном составе «матрасников», то ближе к концу прошлого сезона стал все чаще смотреть игру со скамейки запасных.
Неудивительно, что амбициозного полузащитника такое положение дел не может устраивать, а в затеянной Диего Симеоне перестройке в «Атлетико», вряд ли ему будет отведена ключевая роль. К Галлахеру как раз вовремя подоспел интерес из АПЛ.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Кристал Пэлас» проявляет активный интерес к подписанию Конора Галлахера и готов взять его в аренду с правом обязательного выкупа после окончания сезона.
Там как раз освободилось место в центре полузащиты после продажи Эберечи Эзе в «Арсенал», поэтому лондонский клуб может стать отличным вариантом для перезагрузки карьеры. Тем более, опыт игры за «Кристал Пэлас» у Галлахера имеется в сезоне 2021/22. Тогда он там окреп и закрепился затем в составе «Челси».
Наш прогноз: Галлахеру пора вернуться на Родину.
Конрад Хардера
«Спортинг», нападающий, 20 лет
Итальянский «Милан» проявляет активный интерес к нападающему лиссабонского «Спортинга» Конраду Хардере.
По данным Фабрицио Романо, «россонери» готовы приобрести 20-летнего датчанина за 24 млн евро и дополнительные 3 млн в виде бонусов. Как утверждает инсайдер, «Милан» достиг прогресса в переговорах со «Спортингом» по поводу Хардера.
С другой стороны, известно, что вернувшийся в «Милан» Массималиано Аллегри предпочитает работать со сложившимися футболистами и не любит возиться с молодежью. Летом из команды ушли многие перспективные игроки (Камарда, Террачиано, Тшау, Бондо), готовится уйти в аренду и отлично проведший прошлый сезон испанец Хименес, поэтому покупка Хардера не совсем логично для маститого алленаторе. Но в «Милане» вообще последние годы странная иерархия, поэтому может быть трансфер в обход мнения Аллегри.
Также на Хардера претендует французский «Ренн», недавно за хорошие деньги отпустивший в «Ноттингем Форест» лидера своих атак Арно Калимуэндо.
В прошлом сезоне Хардер провел 28 матчей в чемпионате Португалии, забил 5 голов, в среднем выходя на поле на 26 минут. Вряд ли он с ходу готов для игры за «Милан», если даже не играл в основе «Спортинга».
Наш прогноз: «Милан» может и собирается купить Хардера, но спросили ли они у Аллегри его согласие?
Сен Ламменс
«Антверпен», вратарь, 20 лет
Похоже, «Манчестер Юнайтед» определился с кандидатом на роль первого номера вместо задвинутого в резерв Андре Онана.
По данным The Guardian, главным кандидатом на усиление вратарской позиции является Сен Ламменс из бельгийского «Антверпена».
Это клуб и «МЮ» связывает давнее сотрудничество на протяжении нескольких десятилетий. Во времена Алекса Фергюсона многие молодые футболисты набирались опыта в «Антверпене», куда их отдавали в аренду.
Вполне вероятно, что бельгийский клуб не будет чинить препятствий при переходе в АПЛ своего талантливого футболиста. Тем более за Ламменса манкунианцы готовы предложить солидную сумму в районе 20 млн евро (на рынке его оценивают в 9 млн). Сейчас между клубами ведутся активные переговоры о трансфере.
23-летний Ламменс летом 2023 года перебрался в «Антверпен» из «Брюгге», где сразу стал основным голкипером. Всего он сыграл за эту команду 64 матча, пропустил в них 86 голов и 12 раз отыграл на ноль.
Наш прогноз: Ламменс станет игроком «МЮ».