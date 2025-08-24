«Милан» обескуражен: «Кремонезе» сотворил сенсацию на «Сан-Сиро»

Трибуны только успели устроить «Милану» традиционную овацию перед выходом, как стало ясно: лёгкой прогулки не будет. С самого начала хозяева выглядели нервными, будто воспоминания о провальном прошлом сезоне всё ещё висят в воздухе.
Да, уже на 4-й минуте Сантьяго Хименес пробил в штангу, а чуть позже Первис Эступиньян зарядил издали в миллиметрах от цели. Но в целом «Милан» производил впечатление команды, которая всё время играет против собственной тени.
«Кремонезе», напротив, действовал прагматично, цепко, словно именно он был фаворитом вечера. Ошибку Страхини Павловича вскоре едва не превратил в гол Федерико Бонаццоли — Майк Меньян спас команду, но тревожный звон прозвучал.
«Кремонезе» шокирует «Сан-Сиро»
На 28-й минуте гости открыли счёт: розыгрыш углового, неразбериха при выносе, и Джузеппе Пеццелла вернул мяч в штрафную. Там Федерико Баширотто выиграл воздух у того самого Павловича и кивком головы отправил мяч под перекладину. 0:1 — и трибуны погрузились в гробовое молчание.
Ответ «Милана» пришёл уже в компенсированное время первого тайма. Эступиньян с левого фланга навесил мягко и точно, Павлович исправился за прошлый провал, пробив с близкого расстояния. 1:1 — вроде бы перелом матча, но радость болельщиков мгновенно сменилась свистом: фанаты «Кремонезе» были уверены, что перед голом был фол на Алессио Зербине. Судья гол засчитал, и «Милан» ушёл в перерыв при равных.
После отдыха хозяева выдали лучший отрезок матча: Лука Модрич, дебютировавший в Серии А в 39 лет, пробил под перекладину — Эмилиано Аудеро вытащил. Следом Кристиан Пулишич и Юссуф Фофана проверили вратаря «Кремонезе» — и снова безрезультатно.
Казалось, что «Милан» вот-вот дожмёт соперника, но вместо этого получил удар, от которого уже не оправился. На 61-й минуте Бонаццоли оказался в хорошей позиции после подачи Пеццеллы и исполнил фееричный удар «ножницами» — Меньян лишь проводил взглядом. 1:2, гол из разряда тех, что показывают в хайлайтах сезона. А ведь это всего первый тур!
Финальный штурм и свист трибун
Аллегри бросил вперёд все силы. Пулишич закручивал в дальнюю девятку — рядом. Лофтус-Чик с острого угла пробил в сетку с внешней стороны. На последних секундах Хименес в падении пытался замкнуть навес, Салемакерс бил с добивания — снова мимо.
Судья дал финальный свисток, и «Сан-Сиро» взорвался… но не аплодисментами. «Россонери» ушли в раздевалку под мощный свист — редкое, но показательное зрелище. Фанаты не простили ни результата, ни игры.
Для «Милана» это не просто потеря очков в первом туре. Это сигнал: новый тренер, новые лица — но старые болезни остались. Неразбериха в обороне, неуверенность в атаке, зависимость от индивидуальных вспышек — всё это вновь проявилось в одном матче.
«Кремонезе» же провёл образцовую игру аутсайдера: дисциплина, вера в свои моменты и две реализованные возможности. Бонаццоли своим умопомрачительным ударом через себя обеспечил команде, возможно, самую яркую победу сезона в первом же туре.