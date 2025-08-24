«Милан» обескуражен: «Кремонезе» сотворил сенсацию на «Сан-Сиро»

Новый сезон — старые проблемы. «Милан» Массимилиано Аллегри стартовал в Серии А с домашнего поражения от новичка лиги: «Кремонезе» увёз с «Сан-Сиро» победу 2:1, подарив своим фанатам вечер, который можно запомнить на весь сезон.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Кремонезе 1:2 Голы: 0:1 Федерико Баскиротто (28'), 1:1 Страхиня Павлович (45 + 1'), 1:2 Федерико Бонаццоли (61') Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори (Самуэль Чуквезе, 65'), Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс, Первис Эступинан (Алекс Хименес, 46'), Маттео Габбиа, Юссуф Фофана, Лука Модрич (Ардон Ясари, 74'), Рубен Лофтус-Чик, Кристиан Пулишич, Сантьяго Хименес Кремонезе: Эмиль Аудеро, Джузеппе Пеццелла, Маттео Бьянкетти (Федерико Чеккерини, 84'), Федерико Баскиротто, Яри Вандепутте (Мартин Пайеро, 56'), Альберто Грасси (Варрен Бондо, 56'), Микеле Коллоколо, Филиппо Терраччано, Федерико Бонаццоли (Мануэль Де Лука, 84'), Давид Окереке (Антонио Санабрия, 65'), Алессио Дзербин Предупреждения: Альберто Грасси (48'), Филиппо Терраччано (69'), Мартин Пайеро (77'), Алекс Хименес (78'), Варрен Бондо (88')

Трибуны только успели устроить «Милану» традиционную овацию перед выходом, как стало ясно: лёгкой прогулки не будет. С самого начала хозяева выглядели нервными, будто воспоминания о провальном прошлом сезоне всё ещё висят в воздухе.

Да, уже на 4-й минуте Сантьяго Хименес пробил в штангу, а чуть позже Первис Эступиньян зарядил издали в миллиметрах от цели. Но в целом «Милан» производил впечатление команды, которая всё время играет против собственной тени.

«Кремонезе», напротив, действовал прагматично, цепко, словно именно он был фаворитом вечера. Ошибку Страхини Павловича вскоре едва не превратил в гол Федерико Бонаццоли — Майк Меньян спас команду, но тревожный звон прозвучал.

«Кремонезе» шокирует «Сан-Сиро»

На 28-й минуте гости открыли счёт: розыгрыш углового, неразбериха при выносе, и Джузеппе Пеццелла вернул мяч в штрафную. Там Федерико Баширотто выиграл воздух у того самого Павловича и кивком головы отправил мяч под перекладину. 0:1 — и трибуны погрузились в гробовое молчание.

Ответ «Милана» пришёл уже в компенсированное время первого тайма. Эступиньян с левого фланга навесил мягко и точно, Павлович исправился за прошлый провал, пробив с близкого расстояния. 1:1 — вроде бы перелом матча, но радость болельщиков мгновенно сменилась свистом: фанаты «Кремонезе» были уверены, что перед голом был фол на Алессио Зербине. Судья гол засчитал, и «Милан» ушёл в перерыв при равных.

После отдыха хозяева выдали лучший отрезок матча: Лука Модрич, дебютировавший в Серии А в 39 лет, пробил под перекладину — Эмилиано Аудеро вытащил. Следом Кристиан Пулишич и Юссуф Фофана проверили вратаря «Кремонезе» — и снова безрезультатно.

Казалось, что «Милан» вот-вот дожмёт соперника, но вместо этого получил удар, от которого уже не оправился. На 61-й минуте Бонаццоли оказался в хорошей позиции после подачи Пеццеллы и исполнил фееричный удар «ножницами» — Меньян лишь проводил взглядом. 1:2, гол из разряда тех, что показывают в хайлайтах сезона. А ведь это всего первый тур!

Финальный штурм и свист трибун

Аллегри бросил вперёд все силы. Пулишич закручивал в дальнюю девятку — рядом. Лофтус-Чик с острого угла пробил в сетку с внешней стороны. На последних секундах Хименес в падении пытался замкнуть навес, Салемакерс бил с добивания — снова мимо.

Судья дал финальный свисток, и «Сан-Сиро» взорвался… но не аплодисментами. «Россонери» ушли в раздевалку под мощный свист — редкое, но показательное зрелище. Фанаты не простили ни результата, ни игры.

Для «Милана» это не просто потеря очков в первом туре. Это сигнал: новый тренер, новые лица — но старые болезни остались. Неразбериха в обороне, неуверенность в атаке, зависимость от индивидуальных вспышек — всё это вновь проявилось в одном матче.

«Кремонезе» же провёл образцовую игру аутсайдера: дисциплина, вера в свои моменты и две реализованные возможности. Бонаццоли своим умопомрачительным ударом через себя обеспечил команде, возможно, самую яркую победу сезона в первом же туре.