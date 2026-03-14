Football365 составил список лучших футболистов текущего розыгрыша Лиги Европы.

Плей-офф Лиги Европы в самом разгаре, и некоторые игроки наверняка надеются, что это их последняя гастроль в этом турнире перед прыжком в Лигу чемпионов.

Путь в Стамбул продолжают шестнадцать клубов. Победитель Лиги Европы получит путевку в ЛЧ на сезон 2026/27. Но амбициозные игроки всех мастей будут стремиться навсегда выбросить на помойку футбол по четвергам, променяв его на ночи Лиги чемпионов.

Мы выбрали десять игроков из оставшихся в Лиге Европы команд, которые точно не затеряются на уровне Лиги чемпионов.

10. Саму Агехова

Смешанные успехи Виктора Дьекереша в «Арсенале» служат отличным напоминанием о том, что способность забивать пачками в Португалии не гарантирует автоматического триумфа в более жесткой конкурентной среде.

Однако у Агеховы впереди еще уйма времени, чтобы выйти на новый уровень. Испанскому нападающему всего 21 год, а он уже забивает по 20 и более мячей в обоих своих сезонах за «Порту» после ухода из мадридского «Атлетико». В текущем розыгрыше Лиги Европы он провел семь матчей и забил три гола.

Впрочем, в этой кампании он свою статистику уже не пополнит: Саму порвал «кресты», что заодно означает, что он не покинет «Порту» этим летом.

Агехове остается лишь надеяться, что в его отсутствие «Порту» квалифицируется в Лигу чемпионов, чтобы у него был шанс уже в следующем сезоне дебютировать в главному турнире. Правда, все зависит от того, сколько времени займет его восстановление.

Пока что «Порту» уверенно движется к выполнению этой задачи, занимая первое место в чемпионате Португалии.

9. Габри Вейга

Из всех футболистов, рванувших в Саудовскую Аравию в 2023 году, мало кому так сильно перемывали кости за этот выбор, как Вейге. Казалось, весь мир лежал у него под ногами, а в очереди за испанцем стояли такие гранды, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси».

Ему был всего 21 год, когда он променял «Сельту» на «Аль-Ахли», и Тони Кроос тогда припечатал этот трансфер словом «позорище».

Но, похоже, для испанского плеймейкера еще не все потеряно, и пока рано ставить крест на его амбициях заиграть на топ-уровне. Летом он вернулся в европейский футбол, подписав пятилетний контракт с «Порту».

С тех пор лишь два игрока в высшем дивизионе Португалии отдали больше результативных передач, чем он. А в Лиге Европы он успел отметиться победным дублем в ноябрьском матче против «Ниццы».

8. Абде Эззалзули

За свое недолгое пребывание в «Барселоне» Абде так ни разу и не засветился в Лиге чемпионов. В конце концов, в единственном полноценном сезоне в каталонском клубе (2021/22) они с позором вылетели еще на групповом этапе.

Перебравшись в «Бетис» в 2023-м, марокканский вингер успел поиграть и в Лиге Европы, и в Лиге конференций. В прошлом сезоне он даже открыл счет в финале ЛК, правда, потом «Бетис» всё равно безвольно проиграл «Челси» со счетом 1:4.

Нынешний сезон может стать для Абде лучшим в карьере. Он уже повторил свой показатель по голам за весь сезон-2024/25 — девять мячей, три из которых пришлись на Лигу Европы.

В Испании уже поговаривают, что за его прогрессом внимательно следит «Барселона».

7. Айюб Буадди

Буадди — один из главных талантов «Лилля», и к своим 18 годам он уже успел сыграть во всех трех еврокубках.

В прошлом сезоне он провел девять матчей в Лиге чемпионов, причем впервые вышел в старте не против кого-нибудь, а против мадридского «Реала» прямо в свой 17-й день рождения. Весьма дерзко.

У Буадди просто космический потенциал, и если «Лилль» снова пролетит мимо квалификации ЛЧ (а сейчас они занимают шестое место в Лиге 1), за парнем выстроится целая очередь из элитных топ-клубов.

6. Морган Гиббс-Уайт

Для «Ноттингем Форест» этот сезон складывается куда хуже, чем можно было ожидать, но сам Гиббс-Уайт при этом даже улучшил свою личную результативность.

А ведь всё могло быть гораздо хуже. Как известно, прошлым летом он был близок к переходу в «Тоттенхэм».

Атакующий полузащитник снова заявил о себе на европейской арене — впервые после Лиги Европы сезона-2019/20, когда он ещё играл за «Вулверхэмптон».

Вернётся ли кто-то за ним — вопрос открытый, но в 26 лет он всё еще выглядит игроком, который вполне способен сделать следующий шаг в карьере.

5. Уэсли

Уэсли ворвался в европейский футбол только этим летом: после успешных выступлений в составе «Фламенго» на клубном чемпионате мира его выкупила «Рома».

И хотя поначалу бразилец казался откровенно сыроватым, с тех пор Уэсли заставил пускать на себя слюни целую толпу топ-клубов, и это при том, что ему в основном приходилось закрывать левую бровку, а не свою родную правую.

Шесть лет назад бразилец вообще чуть не завязал с футболом, а теперь может увенчать свой стремительный взлет заслуженной путевкой в Лигу чемпионов.

Если сама «Рома» туда не проползет (а в топ-4 Серии А она не финишировала с 2018 года), у Уэсли могут появиться и другие варианты: его уже связывали с «Барселоной», «Реалом» и «Манчестер Сити».

Для 22-летнего игрока такой скачок, возможно, пока немного преждевременен, но его цепкость, характер и постоянная нацеленность на продвижение вперед делают его очень подходящим кандидатом для Лиги чемпионов.

4. Ангело Штиллер

Еще во времена в «Баварии» Штиллер дебютировал в Лиге чемпионов раньше, чем успел сыграть в Бундеслиге.

В прошлом сезоне полузащитник выступал в Лиге чемпионов уже в составе «Штутгарта», но в этом сезоне команда играет в Лиге Европы.

Впрочем, для Штиллера это, похоже, лишь временный шаг назад. Его уже связывали с «Манчестер Юнайтед» и «Реалом», а по стилю даже сравнивали с Тони Кроосом.

Ходят слухи, что этим летом его можно будет выкупить за 40 млн евро. Но на деле всё не так просто: по данным СМИ, «Штутгарт» может выплатить ему два миллиона, чтобы аннулировать этот пункт, и было бы странно, если бы клуб этим не воспользовался.

Так или иначе, к интересу со стороны топ-клубов там явно готовы. В апреле Штиллеру исполнится 25 лет, впереди, вероятно, поездка на чемпионат мира в составе сборной Германии, и по ощущениям он как раз входит в лучший возраст для серьезного карьерного рывка.

3. Миле Свилар

Свилар прошел большой путь с того самого кошмарного дебюта в Лиге чемпионов за «Бенфику» против «Манчестер Юнайтед» в 2017 году.

Сейчас это уже один из лучших вратарей Европы. Уже после перехода в «Рому» он сначала попал в символическую сборную сезона Лиги Европы-2023/24, а затем был признан лучшим голкипером Серии А в сезоне-2024/25.

Прошлым летом Свилар подписал с римлянами долгосрочный контракт, после чего в клубе вздохнули с огромным облегчением, потому что всерьез опасались, что он пойдет по пути Алиссона и тоже рано или поздно уедет.

То, что «Ромы» в последние пару сезонов одна из лучших в Серии А по пропущенным мячам, во многом заслуга именно вратаря, а не центральных защитников.

Похоже, сам Свилар вполне спокойно относится к тому, в каком европейском турнире играет «Рома», и не рвется уходить любой ценой. Но по своему уровню это, безусловно, вратарь для Лиги чемпионов.

2. Морган Роджерс

Роджерс был частью «Астон Виллы», которая играла в Лиге чемпионов в сезоне-2024/25, а его четыре гола в 12 матчах только укрепили за ним статус одного из главных открытий.

В нынешней Лиге Европы он не так результативен, зато в АПЛ стабильно держит свою планку.

«Вилла» могла бы очень выгодно продать Роджерса, особенно если вспомнить, что в 2024 году забрала его у «Мидлсбро» за 15 миллионов фунтов.

Но в клубе вряд ли горят желанием расставаться с ним. Продление контракта до 2031 года, оформленное еще в ноябре, стало очень четким сигналом: Роджерс никуда не уйдет.

«Астон Вилла» по-прежнему в плотной борьбе за место в Лиге чемпионов. Так что у 23-летнего игрока вполне может появиться еще один шанс показать себя на топ-уровне уже в следующем сезоне и без смены клуба. Хотя в футболе зарекаться не стоит.

1. Эллиот Андерсон

Андерсон почти наверняка станет одной из самых обсуждаемых фигур летнего трансферного окна, особенно если «Ноттингем Форест» не удержится в АПЛ.

Он и ранее входил в шорт-лист «Манчестер Юнайтед», а теперь рядом маячит еще и «Манчестер Сити», который, похоже, вполне готов включиться по-серьёзному и забрать игрока себе.

Ранее Андерсон провел несколько матчей в Лиге чемпионов в составе «Ньюкасла». Правда, в обоих случаях он появился на поле со скамейки запасных.

Теперь же, играя за «Ноттингем Форест», он застолбил за собой статус одного из самых востребованных полузащитников Англии, и его уже вовсю называют потенциальным преемником Родри в «Ман Сити».

Андерсону всего 23 году, и на то, чего он может достичь (если, конечно, «Форест» не будет держать его в заложниках), возлагаются просто гигантские надежды.