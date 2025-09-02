ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Падение Эми Мартинеса. Как герой «Астон Виллы» стал раздражающей фигурой

    Попытка перейти в «МЮ» сорвалась, а мосты с клубом уже сожжены

    Football365 анализирует, как провал переговоров с «Манчестер Юнайтед» оставил аргентинца без топ-вариантов и с подпорченной репутацией.
    История, начавшаяся со слез на «Вилла Парк» после предпоследнего матча прошлого сезона, близка к развязке. Она может закончиться нежеланным переездом в Турцию или Саудовскую Аравию — либо же унизительным возвращением в «Астон Виллу», где мосты сожжены настолько, что болельщики, еще недавно называвшие его «лучшим вратарем мира», теперь скорее встретят его свистом и насмешками при каждом ударе от ворот.

  • Эми Мартинес расцвел бы в «МЮ»: Амориму нужен вратарь, который думает о сейвах, а не о игре ногами
  • Харизма аргентинца вполне способна вернуть победный менталитет на «Олд Траффорд»
  • 01/07/2025

    • Обладатель Кубка мира и двукратный лауреат «Трофея Яшина» Эмилиано Мартинес за последние четыре с половиной месяца дал настоящий мастер-класс по уничтожению собственной репутации. Все началось 16 мая после домашней победы над «Тоттенхэмом» (2:0), когда он совершенно явно дал понять: хочет перемен. Тогда Мартинес с глазами на мокром месте аплодировал трибунам — и сразу стало ясно, что речь идет о прощании.

    Вместо того чтобы сосредоточиться на решающем матче последнего тура против «Манчестер Юнайтед», внимание СМИ переключилось на его будущее. А в том поединке он еще и получил красную карточку, фактически закрепив для «Виллы» лишь путевку в Лигу Европы, а не в Лигу чемпионов.

    Эмилиано Мартинес
    globallookpress.com

    На старте нового сезона Мартинес отбывал дисквалификацию за то удаление и пропустил первый тур, вернувшись к игре против «Брентфорда». Но в минувшие выходные, когда «Кристал Пэлас» разгромил бирмингемцев 3:0, его не оказалось в заявке вовсе.

    «Бизот, Марко Бизот», — коротко ответил Унаи Эмери на вопрос Sky Sports о причинах отсутствия аргентинца, намекая на 34-летнего голландца, подписанного летом. И трижды подряд наставник повторил фамилию нового вратаря, явно избегая любых обсуждений касательно Мартинеса и даже намека на его возвращение в основу.

  • От Кепы до Влаходимоса. Топ-20 самых дорогих вратарей в истории футбола
  • «Челси» опозорился, «Арсенал» демонстрирует прогресс
  • 24/06/2025

    • Похоже, Эмери опасался, что любое высказывание о Мартинесе неизбежно выльется в публичную критику. Аргентинец, напомним, на самом финише трансферного окна заявил клубу о желании перейти в «Манчестер Юнайтед» и даже согласовал личные условия. Но перед фанатами успел театрально прижать руку к эмблеме «Виллы» в матче с «Брентфордом» — якобы в знак извинения.

    Двуличность налицо. Или, как говорят в Англии, «змея остается змеей».

    Эмилиано Мартинес
    globallookpress.com

    Эмилиано Мартинес всегда был фигурой, вызывающей полярные эмоции. От эпатажного жеста с «Золотой перчаткой» на чемпионате мира до затяжек времени и прочих провокаций на поле — он тот самый персонаж, которого соперники ненавидят, а свои обожают. Тем более, что вратарь он действительно выдающийся.

    Но сильные эмоции часто приводят к громким расставаниям. И редко когда после демонстративного «прощай» одна из сторон уже через несколько часов вынуждена возвращаться с извинениями.

    «Манчестер Юнайтед» в начале трансферного окна уже пытался арендовать Мартинеса, но получил отказ. К концу лета клуб вновь рассматривал вариант с его приглашением — тренер Рубен Аморим явно не был уверен ни в Алтае Байындыре, ни в Андре Онана. Сам аргентинец, по слухам, был в восторге от этой перспективы.

    Однако, как утверждают источники, сорвалось все из‑за Джейдона Санчо. Английский вингер отправился в «Астон Виллу» в аренду, и «Юнайтед» не получил за него трансферную сумму, которая позволила бы платить Мартинесу £200 тысяч в неделю.

  • Куртуа нового поколения: как Сенне Ламменс должен решить давнюю проблему «МЮ»
  • «Красные дьяволы» близки к трансферу бельгийского вратаря за €23 млн
  • 27/08/2025

    • В итоге манкунианцы подписали Сенне Ламменса из «Антверпена» — ход, столь же неожиданный, как и недавнее приобретение Джанлуиджи Доннаруммы «Манчестер Сити». А Мартинесу теперь остается выбирать между «Галатасараем», которому он отказал в последний день трансферного окна, и клубами из Саудовской Аравии, чьи предложения он отвергал все лето.

    Эмилиано Мартинес
    globallookpress.com

    Вряд ли именно такие варианты он представлял себе, когда со слезами на глазах прощался с трибунами «Вилла Парк» несколько недель назад. И трудно испытывать сочувствие к человеку, который когда-то был «сволочью Астон Виллы», а теперь стал просто «сволочью».

