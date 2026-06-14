В рамках турнира UFC Freedom 250 15 мая состоится поединок в легком весе между Маурисио Руффи и Майклом Чендлером. Начало — 06:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.70.

Маурисио Руффи

Турнирное положение: 29-летний бразильский проспект занимает девятую строчку в рейтинге легкого веса. Маурисио демонстрирует агрессивный стиль ведения боя, который очень неудобен для любого из топ-15.

Последние бои: 31 января 2026 года Маурисио одержал яркую победу нокаутом над Рафаэлем Физиевым во втором раунде. Ранее он уступил Бенуа Сен-Дени сабмишеном, однако до этого оформил победы над Бобби Грином, Джеймсом Ллонтопом и Джейми Малларки. В последних пяти боях Руффи одержал 4 виктории и потерпел одно поражение.

Состояние бойца: Руффи типичный контрпанчер с отличным чувством дистанции. Его главные козыри — точность, скорость и умение использовать габариты. Бразилец на среднем уровне защищается от тейкдаунов, но способен эффективно наказывать оппонентов за ошибки в стойке.

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Майкл Чендлер

Турнирное положение: Майкл Чендлер уже 40-летний ветеран и экс-претендент на титул UFC, занимающий 13-ю строчку в рейтинге дивизиона.

Последние бои: В апреле 2025 года Майкл потерпел досрочное поражение от Пэдди Пимблетта. Ранее он уступил Чарльзу Оливейре, а до этого проиграл Дастину Порье. В последних пяти поединках на счету Чендлера одна победа и 4 поражения. Положение, мягко говоря, удручающее.

Состояние бойца: Чендлер по-прежнему обладает взрывной силой и опасен на старте боя, однако возраст и накопленный урон заметно сказываются на его выносливости и стойкости.

Майкл продолжает полагаться на прессинг и борьбу, но в затяжных поединках он часто проседает, становясь уязвимым для более молодых и активных противников.

Статистика для ставок

Руффи выиграл 4 из последних пяти боев

Чендлер проиграл 4 из своих последних пяти поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Маурисио Руффи, коэффициент на его победу составляет 1.18, успех Майкла Чендлера оценивается в 5.00.

Прогноз: Класс и текущая форма на стороне бразильца. В то время как Чендлер будет пытаться навязать агрессивный размен на старте, Руффи способен грамотно использовать контрудары и преимущество в антропометрии. По мере истощения бензобака Майкла, Маурисио перехватит инициативу и добьется досрочной победы.

1.70 Победа Руффи нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на бой Руффи — Чендлер позволит вывести на карту выигрыш 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: Победа Руффи нокаутом за 1.70.