Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Виктор Осимхен

«Галатасарай», нападающий, 26 лет

Этот форвард вновь в центре внимания. Долгое время мы гадали, куда перейдет Осимхен из «Наполи». Сейчас форвард может покинуть турецкий «Галатасарай».

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» заинтересована в подписании нигерийского нападающего уже предстоящей зимой. В клубе считают, что Осимхен сможет полноценно заменить Роберта Левандовского.

«Барселона» не планирует продлевать контракт с польским нападающим, соглашение истекает летом 2026-го года. При этом, руководство «сине-гранатовых» еще не вступало в полноценные переговоры с «Галатасараем» по трансферу Осимхена.

Дело в том, что в каталонском клубе создали шорт-лист форвардов, которые способны заменить Левандовского. Среди остальных вариантов — Хулиан Альварес из «Атлетико», Гарри Кейн из «Баварии» и Серу Гирасси из «Боруссии» Дортмунд.

Виктор Осимхен globallookpress.com

В нынешнем сезоне Осимхен провел за «Галатасарай» 9 матчей в чемпионате Турции и забил 3 гола.

Наш прогноз: Осимхен продолжит выступать за «Галатасарай», а «Барселона» подпишет другого форварда.

Серж Гнабри

«Бавария», полузащитник, 30 лет

Игрок уже давно стал одним из основных игроков в мюнхенском клубе. Гнабри отличается стабильностью в «Баварии», а сейчас полузащитник может принять новый вызов в своей карьере.

Как сообщает Sports Yahoo, «Ливерпуль» и «Ювентус» рассматривают возможности подписания Гнабри летом 2026-го года. После окончания нынешнего сезона за полузащитника развернется борьба.

Серж Гнабри globallookpress.com

Действующий контракт Гнабри с «Баварией» рассчитан именно до лета 2026-го года. Если игрок не продлит соглашение с мюнхенцами, то выйдет на рынок свободных агентов.

«Ливерпуль» и «Ювентус» вполне способны уговорить Гнабри и его представителей не продлевать контракт с «Баварией».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за мюнхенцев 9 матчей в рамках Бундеслиги, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Гнабри не будет продлевать контракт с «Баварией» и сменит клубную прописку.

Антуан Семеньо

«Борнмут», нападающий, 25 лет

На протяжении 3-х сезонов форвард стабильно попадает в стартовый состав «вишен». Семеньо полностью адаптировался к английской Премьер-лиги, где ощущает себя как рыба в воде.

По информации Sky Sports, топ-клубы АПЛ всерьез заинтересованы в услугах Семеньо. За подписание форварда будут бороться «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Отмечается, что руководство «Борнмута» может получить выгодное трансферное предложение уже этой зимой. К примеру, «Ливерпулю» нужна встряска и этим подписанием «мерсисайдцы» способны вернуться на победную тропу.

Сам Семеньо раздражен появившимися слухами о возможном переходе в другой клуб. Футболиста устраивает, что его команда идет на 9-м месте в таблице АПЛ. Семеньо продолжает оставаться верным «вишням».

Антуан Семеньо globallookpress.com

В нынешнем сезоне Семеньо провел за «Борнмут» 11 матчей в АПЛ, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Семеньо продолжит выступать за «вишен», как минимум, до конца нынешнего сезона.

Арсен Захарян

«Реал Сосьедад», полузащитник, 22 года

Уже несколько лет талантливого футболиста сборной России преследуют травмы. Захарян все никак не может выйти на свой уровень в «Реал Сосьедад», но в последнее время проблески имеются.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», россиянином уже интересуется французский «Лион». Клуб хочет заполучить Захаряна на правах аренды с правом дальнейшего выкупа.

Арсен Захарян globallookpress.com

При этом, боссы «Реал Сосьедад» заинтересованы в сотрудничестве с полузащитником. «Лиону» будет тяжело добиться пункта о выкупе футболиста.

Кроме того, по данным телеграм-канала Sport Baza, скауты ПСЖ также следят за прогрессом Захаряна. При определенных раскладах парижане могут подписать полузащитника в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» 6 матчей в рамках Примеры и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Захарян продолжит выступать за «Реал Сосьедад» до конца нынешнего сезона.

Карим Адейеми

«Боруссия» Д, нападающий, 23 года

Этот молодой талант начал стремительно прогрессировать в 2023-м году. Адейеми здорово помог «Боруссии» Д в Лиге чемпионов и до недавнего времени являлся одним из ключевых игроков в атакующей линии.

С приходом Нико Ковача на пост главного тренера «шмелей» у форварда все изменилось. Наставник был недоволен игрой Адейеми, а позже у них возник конфликт, который уже перешел в публичное поле.

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» внимательно следит за ситуацией вокруг Адейеми в дортмундской «Боруссии», надеясь на подписание контракта.

В составе «красных дьяволов» есть давние товарищи Адейеми, которые могут помочь уговорить игрока перейти в стан «манкунианцев». Действующий контракт форварда со «шмелями» рассчитан до лета 2027-го года.

Карим Адейеми globallookpress.com

Адейеми провел за «Боруссию» Д 10 матчей в рамках Бундеслиги, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Адейеми все-таки покинет «Боруссию» Д в 2026-м году.

Натан Де Кат

«Андерлехт», полузащитник, 17 лет

Юный вундеркинд из Бельгии уже 2-й сезон радует местных фанатов «Андерлехта» своей игрой. Де Кат уже успел отметиться результативными действиями и привлечь внимание топ-клубы Европы.

По данным Sky Sport, Де Кат попал на радары скаутов «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Именно эти клубы будут бороться за подписание молодого таланта.

Натан Де Кат globallookpress.com

К тому же, Де Кат заигран за юниорскую сборную Бельгии. Нет сомнений, что этому игроку дадут возможность проявить себя в Европе. Бундеслига — отличное место для прогресса.

Действующий контракт Де Ката с «Андерлехтом» рассчитан до лета 2027-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 7 млн евро.

В нынешнем сезоне Де Кат провел за «Андерлехт» 14 матчей в чемпионате Бельгии, забил гол и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: «Боруссия» Д подпишет контракт с Де Катом в 2026-м году.

Тимо Вернер

«Лейпциг», нападающий, 29 лет

Когда-то этот форвард считался одним из самых мобильных и думающих на поле, но в последние годы Вернер только регрессирует. Кажется, большая карьера в Европе близится к своему завершению.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в предстоящее зимнее трансферное окно Вернер может продолжить карьеру в чемпионате США. «Лейпциг» не против продать футболиста.

Прогнозы и ставки на футбол

Отмечается, что немецкий клуб уже ведет переговоры с одним из клубов МЛС. Если не произойдет ничего экстраординарного, то Вернер действительно продолжит карьеру в США.

Форвард показывал отличную игру в «Лейпциге», а затем переехал в Англию, где полностью провалился. Вернер не мог показать класс в «Тоттенхэме», а после возвращения в Бундеслигу и вовсе раскис.

Тимо Вернер globallookpress.com

В нынешнем сезоне форвард провел только 1 матч за «Лейпциг» в Бундеслиге и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Вернер покинет «Лейпциг» зимой или летом 2026-го года.