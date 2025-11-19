LiveSport.Ru рассказывает о новой инициативе по развитию российского футбола — ввести лимит на количество иностранных специалистов в тренерском штабе клуба РПЛ: в чем суть идеи, как на нее отреагировали и каковы перспективы реализации.

Что ещё придумали?

Государственные мужи продолжают размышлять над тем, как же сделать футбол в России лучше. Обсуждение лимита на легионеров кажется будет продолжаться без конца. Временами возвращаются к идее ввести налог на футболистов, приехавших из-за границы. И вот появилась новая инициатива — ограничить количество иностранных тренеров.

Суть предложения заключается в том, чтобы в штаб главного тренера входило не более двух иностранцев, а остальные его члены были местными специалистами. Об этой идее речь завели на встрече министра спорта РФ Михаила Дегтярева с бывшими главными тренерами сборной России по футболу — Валерием Газзаевым, Станиславом Черчесовым, Юрием Сёминым.

Точнее говоря, ее автором стал главный наставник грозненского «Ахмата».

Может быть, надо сделать лимит тренерского штаба, чтобы их не 10 было, а главный тренер плюс один или два, максимум 3 человека, а все остальные — россияне. Когда спортивный директор — иностранец, у него еще и заместитель — иностранец, и главный скаут — иностранец, так вопрос и встает: а как тогда нашим продвигаться по карьерной лестнице и расти? Станислав Черчесов главный тренер «Ахмата»

В министерстве спорта ответили, что это предложение вместе с другими высказанными инициативами будет тщательно изучено.

Концепция понятна, но важны детали

Обязательным условием введения лимита на иностранных тренеров естественно является заблаговременное устранение всех возможных двусмысленных трактовок новых правил. А в данном случае возникает целый ряд уточняющих вопросов.

Станислав Черчесов globallookpress.com

Например, как учитывать тренеров, которые имеют двойное гражданство? В случае с футболистами существует понятие спортивного гражданства, которое регламентируется ФИФА. Оно даёт понять, за какую национальную сборную игрок может выступать. В отношении тренеров пока ничего подобного не придумали. Разделять тренеров по национальности — это российское ноу-хау.

Второй момент — статус специалистов из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии. Игроки из этих стран в РПЛ не подпадают под действие лимита на легионеров. Это связано с тем, что на территории ЕАЭС действует единый рынок труда, где ограничения на движение рабочей силы не допустимы. Так что можно предположить, что в случае введения лимита на иностранных тренеров подобное исключение будет действовать и здесь.

Также регуляторам придётся придумать, как предотвратить различного рода уклонения клубов от действия нового правила. Что им, например, помешает зачислить иностранного тренера в административный или медицинский штабы?

Кто в РПЛ вписывается в новый лимит?

Проверим, какие клубы РПЛ пострадают от лимита на тренерский штаб, если ввести его прямо сейчас. Помимо специалистов из ЕАЭС, не будем считать тренеров с двойным гражданством. Тем более, они на данный момент представляют исключительно страны ближнего зарубежья (Украину, Азербайджан, Таджикистан, Молдавию).

0 помощников-иностранцев: «Краснодар», «Крылья Советов», «Акрон», «Локомотив»;

1 помощник-иностранец: «Спартак», «Динамо» Махачкала, «Оренбург», «Сочи»;

2 помощника-иностранца: «Динамо» Москва, «Рубин», «Ахмат», «Балтика»;

3 помощника-иностранца: ЦСКА, «Ростов»;

4 помощника-иностранца: «Пари НН»;

5 помощников-иностранцев: «Зенит».

Как видим, потенциально новые ограничения на сегодняшний день не соблюдают всего 4 клуба. Неудивительно, что в трёх из них должность главного тренера занимают зарубежные специалисты. Напомним, ЦСКА возглавляет Фабио Челестини, который этим летом приехал из Швейцарии, а «Ростов» — Джонатан Альба из Испании.

Джонатан Альба globallookpress.com

Рулевым «Пари НН» является Алексей Шпилевский. Он, конечно, белорусский гражданин, но даже судя по его штабу видно, что в детстве вместе с семьей он переехал в Германию, где прошло его становление как тренера.

А вот больнее всего лимит ударит по «Зениту». Несмотря на то, что петербуржцев возглавляет Сергей Семак (некогда капитан сборной России), ему в клубе помогают 5 иностранцев. Причем четверо из них — это тренеры по физической подготовке. И мы еще не посчитали двух бипатридов: Анатолия Тимощука, у которого есть украинское гражданство, и Юрия Жевнова с гражданством Белоруссии.

А будет ли польза?

Получается, засилья иностранных тренеров в РПЛ сейчас нет. Впрочем, всё зависит от того, кто именно возглавляет команду. Если сейчас в чемпионате России трудятся всего 3 зарубежных наставника, то ещё совсем недавно им компанию составляли коллеги из «Спартака» (Деян Станкович), московского «Динамо» (Марцел Личка), «Оренбурга» (Владимир Слишкович), «Сочи» (Роберт Морено).

Деян Станкович globallookpress.com

Если ввести предлагаемый лимит, то количество главных тренеров, которые приезжают из-за границы, может быть сокращено ещё больше. Вряд ли кто-то захочет переезжать в незнакомую страну со значительно сокращенным составом помощников. Нередко тренеры годами работают целой слаженной командой.

Не будем забывать, что в настоящее время в принципе трудно пригласить иностранных специалистов в Россию. Чего только стоит пример Челестини, который у себя на родине после назначения в ЦСКА получил в свой адрес много хейта от журналистов и футбольных деятелей.

Отечественные эксперты не раз заявляли о своем желании, чтобы в Россию приезжали работать высококлассные специалисты. Но кажется, что подобные запреты окажут обратный эффект — на работу в нашей стране будут соглашаться те, кто, в первую очередь, заинтересован в заработке денег, и их не особо волнует, как выступит команда.

Не будем забывать, что конкуренция — двигатель прогресса. Иностранцы могут принести с собой в наш футбол новые идеи и методики. Так или иначе, они делятся этими знаниями с российскими коллегами, тренерами молодежной команды или работниками клуба, который может оставить у себя эти способы на вооружении.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

Российские тренеры соперников в этих условиях вынуждены развиваться, придумывать новые методы работы. Иначе победы не добиться.

Тем не менее, находятся сторонники данной инициативы.

Правильная мысль. Когда приходишь в наши клубы, то просят, чтобы один тренер был местный. Это сделано для того, чтобы он обогащался, набирался опыта. Считаю, что так и должно быть. Среди иностранцев надо брать не кого попало, а тренеров, которые оставят след в нашем футболе. Сергей Ташуев бывший главный тренер «Ахмата»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов тоже поддержал введение лимита на иностранных тренеров. Но он предложил не количественные, а качественные ограничения — чтобы тренеры проходили отбор, убедили в своей состоятельности и могли бы дать что-то новое.

Более либерального мнения придерживается Дмитрий Хомуха.

Где-то в мире есть лимит на иностранных тренеров? Если нет, то вот вам и ответ. Все, что создано искусственно, работать не будет. Российские тренеры должны быть в постоянной конкуренции. Это самый главный критерий. Если наш тренер выигрывает конкуренцию у иностранного специалиста, значит, он точно сильнее. Дмитрий Хомуха бывший главный тренер молодёжной сборной России

Какое мнение в итоге восторжествует и в какой форме оно будет воплощено покажет только время. Будем надеяться на лучшее, но в конце концов, мало кто верил, что лимит на легионеров будет ужесточен.