Четырехкратный чемпион России Дмитрий Парфенов в беседе с корреспондентом LiveSport.Ru Михаилом Пукшанским поделился впечатлениями от заключительного тура первого круга чемпионата РПЛ. О характерных тенденциях с тренером, побеждавшим и выводившим в финал Кубка России скромные команды, тоже поговорили. Начали, естественно, со «Спартака», где собеседник издания трижды признавался лучшим в России на позиции правого защитника.

«Матч в Грозном вышел таким, как и ожидался»

— «Ахмат» — «Спартак» (1:2) — результат не совсем по делу?

— «Спартак» использовал свои возможности. Их было не так много, но что создали, решили. На самом деле матч вязкий получился, сродни полю, которое там всегда не быстрое. Ну, и наложились проблемы обеих команд. Каким ожидался, таким и вышел.

— Долгожданная спартаковская связка на левом фланге убедила, что за ней будущее?

— Ребятам надо время сыграться. Дмитриев — атакующий футболист, стали его использовать пониже. В Краснодаре во втором тайме они с Маркиньосом сыграли скорее отрицательную роль, поскольку хозяева просто раздавили активными флангами. Тут оборонительный навык первостепенен и взаимная подстраховка выходит на первый план. Когда все время на мяче, как с «Ахматом», это возможность максимально играть вместе, чувствовать позицию. У Дмитриева и скорость есть, и бойцовские качества хорошие, умненький. Компенсирует недостатки своими плюсами. Вопрос времени, вариант интересный.

— Абсолютный герой все же Пабло Солари. Доверие приносит свои плоды?

— Мы можем, сколько угодно говорить о непредсказуемости Станковича, но есть игроки, в которых он уверен. У Солари за счет активности, выбора позиции, приличной игры головой моменты в каждом матче. Я бы в принципе отметил, как развиваются атаки на флангах «Спартака», с учетом того, что Барко в левой инсайдной зоне находится. То есть, он часто и в позиции левого защитника получает мяч. Справа все иначе — там господствует Солари, который единственный выдерживает широкую позицию. Его никто не выдавливает, позволяет играть, грубо говоря.

— Ливая Гарсию, напротив, не очень-то жалуют. Почему так, вопреки постоянным голевым действиям?

— Я тоже не понял сейчас замену в перерыве. Но опять же мы не знаем, может, какая проблема возникла. Мне, на самом деле, этот игрок импонирует. У него достаточно моментов, всегда в створе, когда играет центрального нападающего. Реализация чуть хромает.

— «Спартак» — единственная команда, где россияне за первый круг не забили ни одного мяча. Удручает вас, или вообще не имеет значения?

— Вся линия атаки — легионеры. А кто априори должен забивать — Денисов, Литвинов, Умяров? Мы сейчас исходим из того, что есть, а не задаем вопросы, почему впереди нет ни одного россиянина. Я спокойно отношусь к легионерам в этих позициях, просто они должны делать разницу за такие деньги. Не Максименко же забивать.

— У Станислава Черчесова никаких проблем в «Ахмате» после шести поражений и одной ничьей в последних семи матчах не предвидится?

— Думаю, там есть диалог, при всей обоюдной эмоциональности. Возможно, будь это не Саламыч, а кто-то другой, вопрос уже отпал. Есть доверие и четкое понимание, так вижу.

«И "Динамо", и "Спартак" должны бороться за более высокие места»

— «Динамо» — «Акрон» (1:2) — все еще не приговор для Валерия Карпина?

— Так же скажу, что будь другой тренер, он бы уже не работал. Конечно, это не тот результат, которого ждали. К любому возникнут вопросы, будь то Карпин, или не Карпин. Но решаются они по-разному.

— Куда вдруг все пропало в очередной раз после кубкового выезда в Питер настолько, что игроки разводили руками?

— Как раз и важно перейти от веселья в отдельных матчах к той стабильности, которая приносит конечный результат. Все же половина чемпионата прошла. Одно дело, когда команда только начинает с новым тренером, сейчас уже все ждут другого. А куда легкость за два дня пропала? Там характер матча был другой. Здесь «Акрон» с низким блоком обороны сел — с небес на землю. Примерно зеркальная ситуация: что забили с пространства в Питере, здесь так же пропустили.

— «Привозы» уже как-то неловко даже обсуждать. Разве это не самое простое, чего можно избежать в футболе?

— Ну, это все понимают, только ничего сделать не могут. С опытом и с уверенностью, когда команда начнет выигрывать, придет. Динамовцы ошибаются из игры в игру, общекомандный момент. Дерготня, ожидания, разговоры — все это сказывается.

— Как объяснить отсутствие в «основе» Ивана Сергеева, который не давал на то ни малейшего повода?

— Здесь только банальное — мы не видим тренировок. Всегда выходил в старте до возвращения Тюкавина. Выбор пал на Костю. Как вижу, исходили из того, что низкий блок обороны, где надо расшевелить защитников.

— Артем Дзюба наверняка сильно переживал, что не поучаствовал в этой победе?

— Да не думаю, что там что-то осталось от междоусобиц с Карпиным. Набраны три важнейших очка. Уверен, для Артема это в приоритете.

— Кто более нетривиален, так скажем, — Станкович, или Карпин?

— И одна, и другая команда должны бороться за более высокие места. Но Станкович работает больше года, а Карпин несколько месяцев. Давайте на этом остановимся.

«Плохое поле нивелировало преимущество игроков Зенита»

— «Зенит» опять, будто в каком-то трансе предстал в Самаре (1:1)?

— Не хочется в очередной раз сетовать на газон, но опять-таки момент, где индивидуальные преимущества игроков «Зенита» нивелировались. Но я вспоминаю, как мы играли вообще без травы в Лужниках. 80 тысяч, 50 тысяч — и ноги все равно понесут. Сейчас же все время полупустые стадионы. Приезжает «Зенит» — одни проплешины, «Спартак» в Грозном — вообще расстроило это.

— 0,39 xG с голом, который даже к категории моментов не отнесешь — это же не случайность?

— Мало обострений, много игры поперек и назад. Плюс Самара четко действовала во всех линиях. Вот риска со стороны «Зенита» вообще не вижу, а он в таких матчах необходим. Отсюда — все эти цифры.

— Можно ли расценивать эту зенитовскую расстановку, как 4-4-2?

— С телевизионной картинки всего не увидишь. Общее пространство есть, игрок начинает опускаться. Много разговоров о «ложной девятке». По мне, их сейчас было две — Луис Энрике и Жерсон. Отсюда, и мало обострений, поскольку все ищут мяч глубоко, хотят отыграться. И этим лишают себя пространства. Может быть, их просили быть выше, мы не знаем.

— Абсолютно разобранные по предыдущим матчам «Крылья» отчего так вдруг встрепенулись?

— Я вообще не понимаю, как футболиста Премьер-лиги можно и нужно мотивировать. Тем более, говорить о какой-то самоотдаче. С такой командой — тем более. У них была неделя без Кубка, чтобы подготовиться и просто кайфануть от такой игры. Тут можно себя оправдать в случае неудачного результата, никто строго не спросит, даже губернатор. Раскрепощенность была, почувствовали, что можно играть.

— К стандартам у своих ворот «Зенит» вообще не готов?

— Семак так и сказал на пресс-конференции, что стандарты все решают в таких играх. Не надо разыгрывать какие-то забегания, вбегания, просто лови шанс. Разбежаться трудно. Раскачать, взломать, убежать всегда сложнее, чем уповать на стандарты.

— Но и «Крылья» подкачали в этом аспекте. Есть панацея от таких подач, которая у Максима Глушенкова получилась?

— Сложно, над головами летит, вратарю ничего не увидеть, любое касание все меняет. Есть хороший подающий, но это не значит, что каждый раз будет залетать. Здесь понятно, большой процент вероятности голевого момента. Футбол — игра ошибок. Задача сделать на одну меньше, чем соперник.

«ЦСКА просто поймал свой момент»

— Фабио Челестини, напротив, не откажешь в логике. Хорошую работу над ошибками после кубкового поражения во второй подряд встрече «Махачкала» — ЦСКА (0:1) провел?

— Он все высказал по поводу настроя после Кубка. Но ничего другого не увидел — просто поймали свой момент.

— Ход с двумя центрфорвардам все же не самый очевидный?

— На мой взгляд, лучший вариант при непростом поле, где разыгрывать тяжело. ЦСКА повезло, что две игры подряд там, что-то скорректировали.

— При этом, согласитесь, еще одна натужная победа не по игре?

— Махачкала опять очень плотно сыграла, практически минимизировала все опасности. Но в моменте с голом прошел высокий прессинг. За счет наличия Глебова, который добежал и замкнул, все решили. И 4-2-4, такая вот неожиданность, тоже многое предопределила схема. Максимум выжали. Три очка — главное. А легкости сейчас вообще ни у кого не вижу. Отрезок до зимней паузы для всех одинаково трудный, надо дотянуть.

— «Балтика» — «Краснодар» (1:1) — результат закономерный?

— Думаю, да. Все-таки потери такие у «Краснодара» чудовищные были.

— Разобрались, кто все же у краснодарцев в нападении в отсутствие Джона Кордобы играл?

— Второй тайм Са, а в первом был на привычной позиции слева. Там тоже не до конца понял. Из глубины Перрен и Бачи даже больше.

— Два быстрых гола и на этом все — почему такое довольно часто видим в футболе?

— Тем и интересен футбол, что никогда не можешь предугадать, что будет дальше. Понятно, настраиваешься на активное начало, выходишь, забиваешь, пропускаешь, потом пустота. В данном случае голы на 3-й и 5-й минутах смобилизировали обе команды. Цену ошибки сразу ощутили.

— С этими аутами Мингияна Бевеева ничего нельзя сделать?

— Куда мяч прилетает, все знают. Понятно, тренируются, готовятся с обеих сторон, есть четкое распределение ролей. Но никто не знает, когда срежется мяч и кто его срежет. В теории важно закрыть, куда он может прилететь. Тут, понятно, вариативность тоже какая-то есть. Но одно и то же проходит. Ты на одну игру тысячу вариантов не придумаешь, чтобы футболисты запомнили.

«Не вижу, за счет чего "Пари НН" с "Сочи" могут спастись»

— «Локомотив» с трудом одолел «Оренбург» (1:0). Без Алексея Батракова и Дмитрия Воробьева совсем другая команда?

— Тяжело перестроиться. И без Батракова, конечно, трудно совсем. Сейчас Баринов пропускает с «Краснодаром», тоже непонятно, кто там, пусть и вернется Батраков. Интересно будет посмотреть, что найдет Галактионов. Но с приобретениями Руденко, Бакаева, Комличенко получили глубину состава впереди.

— Моментов «железнодорожники» все же создали достаточно. Что с реализацией в очередной раз?

— У Комличенко, понятно, не получается забивать то, что обязан форвард. Поэтому и проигрывает конкуренцию Воробьеву. Они друг друга толкают, это тоже нормально с другой стороны. Если вспомним прошлый сезон, Воробьев был совсем не тот. Появился Комличенко, сразу конкуренция.

— «Сочи» и «Ростов» (0:1) по xG вдвоем даже на гол не наиграли. Но если гостей еще можно понять, то хозяева в их положении почему совсем безнадежны?

— Очень тяжело сочинцам сейчас выползать из этой зоны. Каждая игра, как последний бой. Надо дорожить моментами, которые возникают, и более дисциплинированно играть в обороне.

— Примерно похоже на то было и в матче «Пари НН» — «Рубин» (0:0). Тоже совсем беспомощны нижегородцы?

— Как по мне, вообще себя потеряли. И тут показательная игра, где нужно брать 3 очка, а полное преимущество «Рубина». Не вижу, за счет чего они с «Сочи» могут спастись.

— Мирлинд Даку не теряет уверенность из-за десяти матчей без голов?

— Как вижу его игру, ничего не меняется. Что делал, то и делает. Моменты имеет, не залетает. Ну, бывает такое. Он — основной форвард, которому близко нет равных.

«Впервые за последние годы такая конкуренция»

— Вновь голевая засуха — всего 13 мячей в 8 встречах. Пять пришлись на долю «стандартов», столько же забиты головой. Это характерно для сегодняшней РПЛ?

— Это ноябрьский, скажем так, футбол — с этим тоже связано. Ну, и цена очков возрастает всегда — по осени считаем, как знаете. Кто снизу, кого особенно трясет, те будут играть верхом без излишеств. Ну и некоторые лидеры тоже не станут переусердствовать.

— Вообще по прошествии первого круга, какие наблюдения для себя сделали?

— Все ожидаемо. Ничего революционного. А что должно было произойти, чтобы мы об этом говорили?

— Хотя бы тенденция все чаще использовать двух форвардов довольно смелая, или все относительно?

— Мы и в «Торпедо» сейчас так играли. Вы знаете, что в «Спартаке» нашего времени не могло быть иначе. Вот все новое — хорошо забытое старое. Просто ромб, и сразу два нападающих в любом случае волей-неволей ставишь.

— В плане тактики, по словам спартаковского новобранца Кристиана Ву, РПЛ уступает Франции. В чем это, на ваш взгляд, выражается?

— В исполнительском мастерстве. Никого не обижаю, но качество игроков во французской лиге сегодня выше. Есть момент исполнения тренерских задумок. Что упрощаем игру, это так и есть. Но в плане единоборств французской лиге точно не уступаем.

— Четыре претендента на «золото», или «Локомотив» не в счет?

— Будут стараться, конечно, но насколько их хватит? Плотность таблицы позволяет. Один круг сыграли, впервые за последние годы такая конкуренция. В «Спартак» тоже верю, хотя четверка очевидна

— Главный фаворит?

— «Краснодар».

— В какой форме подходят сборники к самым серьезным матчам за период отсутствия официальных встреч?

— В плане формы ничего не поменялось, Головин добавляется. Ясно, что с Перу и Чили опять разные составы. Хуже, чем с Ираном и Боливией выглядеть не будем. Если кто-то вдруг у нас устал, лучше вообще не играть в футбол.