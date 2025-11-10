Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Ибраима Конате

«Ливерпуль», защитник, 26 лет

Этот игрок обороны частенько выходит в основном составе «мерсисайдцев». Ближе к завершению срока контракта Конате интересуются другие топ-клубы Европы.

По данным Bayern & Germany, «Бавария» хочет подписать защитника на правах свободного агента. В клубе считают, что Конате способен заменить Дайо Упамекано.

Помимо мюнхенцев защитником также интересуются «Реал» и ПСЖ. Конате не спешит продлевать контракт с «Ливерпулем», рассматривая различные варианты на рынке.

Действующее соглашение игрока с «мерсисайдцами» рассчитано до конца нынешнего сезона. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Конате оценивается в 55 млн евро.

Ибраима Конате globallookpress.com

В нынешнем сезоне защитник провел за «Ливерпуль» 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Наш прогноз: Конате пополнит состав «Баварии» летом 2026-го года.

Роберт Левандовский

«Барселона», нападающий, 37 лет

Этот форвард стал настоящим лидером «сине-гранатовых» на долгие годы. Сейчас Левандовский уже считается ветераном, а руководство «Барселоны» планирует избавиться от возрастного игрока.

Как сообщает Diario SPORT, Левандовский может покинуть каталонский клуб уже предстоящей зимой. «Милан» интересуется нападающим, но не все так просто.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Сам польский нападающий не хочет покидать «Барселону» этой зимой. Дело в том, что Левандовский планирует дождаться окончания контракта летом, а затем продлить соглашение с пониженной зарплатой.

Руководство «Барселоны», в свою очередь, не хочет подписывать новый контракт с поляком. Боссы «сине-гранатовых» планируют расстаться с Левандовским, сосредоточившись на подписании молодых форвардов.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Барселону» 9 матчей в рамках Примеры и забил 7 голов.

Наш прогноз: Левандовский покинет «сине-гранатовых» после окончания контракта.

Дайо Упамекано

«Бавария», защитник, 27 лет

Футболист является одним из основных в мюнхенском клубе в защитной линии. Упамекано попал в трансферный дайджест из-за действующего контракта, который заканчивается летом 2026-го года.

По информации Foot Mercato, «Бавария» хочет продлить контракт с защитником, но сам игрок не спешит подписывать новое соглашение. Переговоры пока что зашли в тупик.

Мадридский «Реал» и ПСЖ следят за ситуацией вокруг Упамекано, рассчитывая заполучить игрока на правах свободного агента. Более того, «сливочные» устно уже договорились с защитником о будущем контракте.

К тому же, «Бавария» уже озадачилась поиском нового защитника на замену Упамекано. В нашем списке трансферного дайджеста уже фигурировал защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, который может пополнить состав мюнхенцев.

Дайо Упамекано globallookpress.com

В нынешнем сезоне Упамекано провел 13 матчей за «Баварию» во всех турнирах и отметился 1-й результативной передачей.

Наш прогноз: Упамекано продолжит карьеру в «Реале».

Педро

«Зенит», нападающий, 19 лет

Этот форвард ярно дебютировал за «сине-бело-голубых», а затем случился спад. Весь прошлый сезон Педро все никак не мог выйти на свой уровень, а в этом году уже стал показывать ту игру, которую от него ждут.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 2 клуба АПЛ — «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к бразильскому форварду «Зенита». Однако, петербургский клуб еще не получал официальных предложений о трансфере.

Педро globallookpress.com

Помимо английских клубов, за игрой Педро также следят руководство нескольких команд из Саудовской Аравии.

Действующий контракт бразильского нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2028-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 12 млн евро.

В нынешнем сезоне Педро провел за «Зенит» 15 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Педро останется в «Зените» до конца нынешнего сезона.

Алексей Батраков

«Локомотив», полузащитник, 20 лет

Уже в прошлом сезоне футболист «железнодорожников» считался одним из открытий чемпионата России. В этом году Батраков продолжает держать очень высокий уровень игры.

По данным телеграм-канала «Мутко против», «Монако» хочет подписать Батракова. Один из боссов французского клуба приезжал на матч «Локомотива» для того, чтобы оценить игру 19-летнего футболиста.

После того, как эта информация просочилась в «Монако» поспешили опровергнуть интерес к Батракову. «Информация о том, что клуб хочет купить полузащитника Батракова, не соответствует действительности. Мы не рассматриваем данный трансфер», — ответили в пресс-службе клуба.

Батракова уже не в первый раз сватают в Европу. Некоторые СМИ также пишут об интересе к футболисту со стороны «Барселоны», но представители игрока все отрицают.

Алексей Батраков globallookpress.com

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 14-и встречах за «Локомотив» в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Батраков останется в «Локомотив», как минимум, до конца нынешнего сезона.

Джейдон Санчо

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 25 лет

Кажется, что история футболиста с «красными дьяволами» не закончится никогда, но конец действительно близок. «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Санчо раз и навсегда.

По информации Football Insider, «манкунианцы» намерены расстаться с игроком, который сейчас выступает в «Астон Вилле» на правах аренды. Действующий контракт Санчо с «Манчестер Юнайтед» завершается летом 2026-го года.

Джейдон Санчо globallookpress.com

После этого форвард станет свободным агентом и сможет самостоятельно выбрать новый клуб. Санчо всего лишь 25 лет, но игрок уже успел провалиться в паре-тройке команд.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, точно не будет продлевать контракт с англичанином. Таким образом, клуб значительно разгрузит свою платежную ведомость и будет иметь возможность усилить состав.

В нынешнем сезоне Санчо провел за «Астон Виллу» 4 матча в рамках английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Санчо станет свободным агентом летом 2026-го года и покинет английскую Премьер-лигу.