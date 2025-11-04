Согласно последним инсайдам, «Крылья Советов» ведут поиски нового главного тренера вместо Магомеда Адиева. Насколько отставка 48-летнего специалиста вероятна, кто может возглавить самарцев и какие другие изменения могут произойти в клубе — в материале LiveSport.Ru.

Плохие результаты свели кредит доверия к нулю?

Последние 3 месяца «Крылья Советов» переживают далеко не самый благоприятный период. Начиная с 9 августа, самарский клуб в 16 официальных матчах РПЛ и Кубка России одержал только одну победу в основное время (над «Сочи» 2:0). Еще дважды волжане выиграли в сериях пенальти по итогам кубковых встреч с тем же «Сочи» и московским «Динамо».

И если результаты «Крыльев» в Кубке России на данный момент можно считать удовлетворительными (набрано 8 очков, занято третье место в группе с «Краснодаром» и «Динамо» и обеспечен выход в первый этап 1/4 финала Пути регионов), то вот в чемпионате команда, набрав за 14 туров 13 очков, к завершению первого круга опустилась в зону переходных матчей.

Перед самарским клубом поставлена задача завершить сезон в топ-8. Сейчас же до заветного восьмого места и не так далеко — 4 очка. Но в последних 5 играх «Крылья Советов» проиграли 4 раза и забили всего лишь один гол. Поэтому появление в публичном поле информации о возможной отставке главного тренера Магомеда Адиева не должна удивлять.

Подобное сообщение появилось в телеграм-канале «Топи за Крылья! » вечером 1 ноября после очередного поражения — на сей раз в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:2). По данным инсайдеров, руководство самарского клуба потребовало найти замену Магомеду Адиеву, с которым расстанутся либо в ближайшую паузу на матчи сборных (с 10-е по 18-е ноября), либо в декабре. При этом будет заявлено, что наставник покидает команду по собственному желанию.

Через 2 дня пришло уточнение — отставка Адиева не состоится до тех пор, пока в Самаре не пройдет запланированный на 5-7 ноября форум «Россия — спортивная держава». Пока в регионе проводится такое событие федерального масштаба, никакие внутренние проблемы не должны всплыть. Так что тренер 9 ноября еще выведет команду на матч 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

За последние 2 недели Адиева отправляют в отставку уже во второй раз. Первоначально источники «Матч ТВ» сообщали о возможности отставки специалиста в случае отсутствия победы волжан в матче с ЦСКА.

Однако пресс-служба «Крыльев Советов» оперативно опровергла этот инсайд. А губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прямо заявил, что Адиев останется тренером команды до конца нынешнего сезона. Поэтому после поражения самарцев от ЦСКА (0:1) никаких мер не последовало.

После того матча тренер сослался на травмы, которые получили несколько игроков. В связи с этим «Крыльям» в настоящее время приходится, в основном, блокировать сильные стороны соперника и играть более вертикально. А отвечая на вопрос о возможной отставке, Адиев сослался на клубное руководство.

Мое будущее? Я сейчас ни в чем не уверен. Результата нет. Естественно, будут идти слухи [об уходе]. С большим достоинством приму решение руководства клуба, когда оно будет. Я готов работать, подавать в отставку не планирую. Все зависит от решения руководства. Магомед Адиев главный тренер «Крыльев Советов»

По данным «СЭ», Адиев сохраняет поддержку губернатора, так что решение о его отставке не принималось. Более того, они 2 ноября провели личную встречу с участием председателя Совета директоров клуба Дмитрия Яковлева. Темами состоявшегося обсуждения стали план работы до зимней паузы и стратегия по усилению команды в ближайшем будущем.

В то же время телеграм-канал «Топи за Крылья» утверждает, что Федорищев после поражения в матче с махачкалинским «Динамо» принял решение об увольнении генерального директора клуба Тархана Джабраилова, который занял эту должность только 21 июля. Сам менеджер отказался комментировать эту новость, но ожидается, что он покинет клуб в середине ноября.

Если выбирать тренера, то из кого?

Если инсайд об уходе Адиева окажется правдивым, то «Крыльям» потребуется найти нового наставника. Сейчас одним из главных фаворитов считается старший тренер Сергей Булатов.

Сергей Булатов old.pfcks.ru

Он входит в тренерский штаб самарского клуба с 2020 г. и ранее помогал Игорю Осинькину. После ухода последнего Булатов остался в команде как ставленник спонсора — банка «Солидарность» в противовес Адиеву, который является креатурой другого лица, принимающего решения — Дмитрия Яковлева.

Сейчас Булатов, по просьбе главного тренера, отстранен от работы с командой. Это связано с тем, что специалист, ожидая провала Адиева, сливал всю информацию, связанную с «Крыльями», в другие клубы РПЛ. Так что отставке тренера экс-наставник брянского «Динамо», «Волгаря», «Авангарда», «Факела» должен быть рад.

Но и кроме Сергея Булатова у самарцев наверняка есть претенденты на пост главного тренера. Так, по ходу прошлого сезона в клубе не раз рассматривали кандидатуру Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды.

Сергей Игнашевич globallookpress.com

Однако, во-первых, самарцы всё-таки завершили сезон под руководством Игоря Осинькина, а во-вторых, Игнашевич, якобы, сам отказался от работы в клубе. Но кто знает, может сегодня он по-другому посмотрит на возможность возглавить «Крылья Советов»?

На сегодняшний день я не рассматриваю ФНЛ, поскольку считаю, что перерос эту лигу. И, честно говоря, условия там не самые простые: отсутствие ВАР, проблемы с логистикой, рейсовые самолеты, бессонные ночи… Поэтому на сегодняшний день мне бы хотелось проявить себя в РПЛ, и я считаю, что способен это сделать. Сергей Игнашевич футбольный тренер

Вместе с Игнашевичем в шорт-лист волжского клуба также входил бывший главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов. Несмотря на то, что у него уже 1,5 года нет работы, он по-прежнему остается одним из самых привлекательных вариантов на отечественном рынке соискателей. Тем более, недавно завершилось судебное разбирательство с «армейцами», на которое 59-летний тренер не будет отвлекаться.

Среди других специалистов, которые сейчас доступны для назначения, заманчивой кажется кандидатура Марцела Лички. Намедни экс-тренер московского «Динамо» прекратил работу в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк» и сейчас в целом не против вернуться в Россию.

Если получится договориться с Личкой, который, при прочих равных условиях, желал бы возглавить «Спартак», то под сомнения стоит поставить успешность перехода команды на игру в 4–3–3 с акцентом на атаку.

Из Турции в Россию только что вернулся ещё один специалист — Сергей Юран. Похвастаться примерами успешной многолетней работы в одном клубе он не может, его конёк — это помощь командам в выходе из кризисной ситуации и в сохранении прописки в РПЛ. Хотя в Самаре хотят большего, чем просто не вылететь в Первую лигу.

Кроме того, к новой работе сейчас готов такой свободный и опытный тренер, как Сергей Ташуев. Для бывшего наставника «Факела» и «Ахмата» перед назначением в клубе важно выяснить, что идея игры команды совпадает с его позицией о прогрессивном и современном футболе.

«Крылья» — по-прежнему должники

Кто бы ни стал главным тренером, ему в Самаре придется работать в ограниченных условиях. Напомним, РФС на этот сезон запретил «Крыльям Советов» покупать футболистов. Точнее говоря, волжане могут потрать на трансфер сумму не больше той, которую клуб получит за продажу кого-то из своих игроков. Поэтому «Крылья» этим летом преимущественно подписывали свободных агентов и брали в аренду футболистов других команд.

ФК «Крылья Советов» vk.com/fckssamara

Причиной наложения этого запрета стала задолженность футбольного клуба перед организацией «РТ-Капитал» — дочерней компаний «Ростеха». В конце октября суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов», и теперь самарцы должны погасить задолженность в размере 923 млн рублей.

При этом губернатор ранее обещал, как только потребуют судебные инстанции, футбольный клуб начнет переводить средства. Предварительно, волжане хотели возвращать по 100 млн рублей в месяц.

Также стоит отметить, что объём бюджетного финансирования «Крыльев Советов» на ближайшие 3 года почти восстановится до прежних показателей. Если ранее клуб получал 1,5 млрд рублей, а 2025 г. ему выделили всего 800 млн рублей, то сейчас он будет ежегодно получать по 1,27 млрд рублей.