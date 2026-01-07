По информации бразильских СМИ, московские ЦСКА и «Динамо» входят в число клубов, заинтересованных в подписании левого вингера «Ботафого» Жеффиньо. О карьерном пути и игровых качествах 26-летнего бразильца — в материале LiveSport.Ru.

Делить по-братски будем?

Бразилия издавна в клубном футболе считается кладезем талантов. А в последние годы рынок этой южноамериканской страны вообще стал для клубов РПЛ чуть ли не основным в плане приобретения новых футболистов (сейчас каждый 6-й легионер в чемпионате России — это бразилец).

Так что очередной инсайд, где фигурируют бразильский футболист и российские клубы, не вызывает удивления. В данном случае речь идет о 26-летнем вингере «Ботафого» Жеффиньо, интерес к которому предъявляют два братских коллектива — ЦСКА и московское «Динамо».

Несмотря на наличие контракта, рассчитанного на срок до конца 2028 года, футболист не входит в планы клуба из Рио-де-Жанейро на сезон-2026. Этим и вызван ажиотаж, который в последнее время возник вокруг крайнего нападающего. Так, командам из России, если те решатся и сделают официальное предложение, придётся соперничать с целой группой клубов.

В частности, свои шансы на подписание Жеффиньо оценивает «Сантос». Со стороной игрока уже контактировал неназванный китайский клуб, который хотел бы взять его в аренду. Условия потенциальной сделки узнавали еще и в «Шахтёре», который уже пытался заполучить вингера 3 года назад.

Жеффиньо globallookpress.com

Как сообщили бразильские журналисты, Жеффиньо, чью рыночную стоимость интернет-портал Transfermarkt оценивает в 4,5 млн евро, и его команда в настоящее время изучают имеющиеся варианты и вскоре решат, оставаться ли в Бразилии или переехать в другую страну, что для футболиста станет уже не первым зарубежным вояжем.

Резкий взлёт и травмы, травмы, травмы

Жефферсон Руан Перейра дос Сантос, который более известен под именем Жеффиньо, родился 30 декабря 1999 года в Волта-Редонде — городе, расположенном в 130 километрах на северо-запад от Рио-де-Жанейро. Свой путь в профессиональном футболе парень начал в клубе «Резенде», перед выступлением за который прошёл обучение в «Академии Пеле» — национальном тренировочном центре, поддерживающем молодых талантливых игроков.

Дебют Жеффиньо на взрослом уровне состоялся 28 июня 2020 года в матче чемпионата Рио-де-Жанейро против «Мадурейры», где он сразу же отметился забитым голом. Следующие полтора года хавбек за «Резенде» и «Гаму» (в аренде) играл не так много.

Настоящим прорывом для Жеффиньо стал 2022 год. Футболист хорошо выступил в чемпионате штата: в 14 матчах забил 2 гола («Ботафого» и «Фламенго») и оформил 4 ассиста. Его игра привлекла внимание «Ботафого», который в апреле 2022 года договорился об аренде. После того, как Жеффиньо за 4 месяца пробился в основную команду, «победоносные» выкупили у «Резенде» 60% прав на него за 1,5 млн реалов (примерно 300 тыс. евро).

До конца года вингер лишь в считанном количестве игр выпадал из стартового состава (в 26 матчах оформил 2+3), стал одним из лучших игроков команды и любимцем болельщиков. Его даже пригласили на благотворительный «Матч всех Звёзд», который накануне Нового года провели на «Маракане». Так, вингер, который начинал сезон в команде четвёртого дивизиона чемпионата Бразилии, к его концу попал в сферу интересов английских «Ньюкасла» и «Вест Хэма», а также амстердамского «Аякса» и донецкого «Шахтера».

Несмотря на негативную реакцию болельщиков, в «Ботафого» приняли решение продать игрока «Лиону» за 10 млн евро. И неспроста — французский клуб так же, как и бразильский, входит в состав холдинга «Eagle Football», принадлежащего американскому миллиардеру Джону Текстору.

Хотя многие поклонники «Лиона» тоже ставили под сомнение необходимость трансфера, особенно учитывая, что приоритетом для клуба в то время было приобретение опорного полузащитника. Тем не менее, менеджмент «львов» этим трансфером хотел вдохнуть новую жизнь во фланги команды, где после ухода нескольких важных игроков возник дефицит атакующей мощи.

Жеффиньо прибыл в расположение французов с травмой лодыжки, поэтому дебюта за новую команду ему пришлось ждать почти месяц. Бразилец не сразу адаптировался к смене часовых поясов, новым погодным условиям и более высокой интенсивности игры. Поэтому за 2023 год он принял участие только в 21 матче (в 8 из них попал в старт) и оформил 3+3.

Жеффиньо globallookpress.com

С одной стороны, от Жеффиньо во Франции ожидали большего. С другой стороны, он сам рассчитывал играть больше. А так как «Ботафого» хотел вернуть футболиста в свой состав, то все стороны согласились на его возвращение в клуб из Рио-де-Жанейро — сначала в годичную аренду. Однако и там ему не удалось полноценно показать всё, на что способен: из-за многочисленных травм вингер в 2024 году всего сыграл в 18 матчах (5+2), в частности, из-за травмы подколенного сухожилия бразилец с 12 мая до 24 февраля провел на поле всего 24 минуты, а партнеры в это время выиграли чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Проблемы со здоровьем не помешали «Ботафого» по окончанию аренды выкупить вингера у «Лиона». Французский клуб столкнулся со значительными финансовыми проблемами, поэтому на продажу почти в два раза дешевле, чем покупали (за 5,3 млн евро), «львы» были согласны.

Сезон-2025 у Жеффиньо из-за повреждений по большей части снова вышел неудачным. Поэтому лишь ближе к концу года он смог регулярно появляться в составе команды (26 матчей, 12 попаданий в старт, 2 гола, 4 результативные передачи).

Отличный дриблёр, но со слабой реализацией

Главное амплуа Жеффиньо, где он способен принести команде максимальную пользу — левый вингер. Об этом футболист сам прямо говорит.

Мне очень нравится играть на левом фланге; я левый крайний нападающий. Мне нравится смещаться в центр, завершать атаки, идти вперед, но также возвращаться назад, чтобы помогать своим товарищам по команде. Видеть счастливых и празднующих болельщиков бесценно. Жеффиньо вингер «Ботафого»

Кроме того, Жеффиньо известен как скоростной дриблёр, который является одним из лидеров бразильской лиги по количеству обводок. Его технический уровень позволяет часто применять против оппонентов различные финты, обманные движения и трюки (от ложных ударов до рулеток).

Благодаря умению дриблировать вместе с неплохой скоростью Жеффиньо на постоянной основе выступает в качестве угрозы для команды соперника, потому что он может создать голевой момент из ничего. Вингер уверенно чувствует себя с мячом, легко обращается с ним, и даже оказывается быстрее с ним, чем без него, так как умеет контролировать темп бега.

Жеффиньо globallookpress.com

Жеффиньо — довольно гибкий и плавный в движениях игрок, который обладает быстрым стартом и способен управлять мячом в ограниченном пространстве как правой, так и левой ногой. Благодаря всем этим навыкам бразилец может долго удерживать мяч и, тем самым, стягивать на себя дополнительного опекуна, освобождая пространство для партнеров.

Однако Жеффиньо есть куда расти. В частности, он иногда перебарщивает с дриблингом, хотя мог бы поступить проще и безопаснее. Вингер в целом часто замечен в принятии неверных решений: то бьёт по воротам из-за скопления игроков, то обделяет мячом открытых партнеров. Также бразильцу стоит поработать над реализацией голевых моментов, которая у него, в основном, слабая, и над выполнением завершающего паса (он у него временами выходит небрежно или вовсе неточно).

Еще Жеффиньо при потере мяча слишком часто отказывается от преследования соперника, позволяя ему убежать безо всякого сопротивления. А командировка во Франция показала, что его физическая форма может вызывать вопросы.

Не отпугнет ли история болезни?

Действительно, футболист, которые последние 2 года больше лечился, чем играл, не выглядит привлекательной кандидатурой для усиления. Особенно, когда речь идет про чемпионат России — более силовой и требовательный к физическим нагрузкам турнир, чем бразильская лига. И всё же логика в интересе ЦСКА и московского «Динамо» к Жеффиньо имеется.

Фабио Челестини pfc-cska.com

По информации инсайдера Ивана Карпова, главный тренер «армейцев» Фабио Челестини не видит в основе левого вингера Даниэля Руиса, которого москвичи арендовали этим летом у колумбийского «Мильонариоса». Если полузащитник досрочно будет возвращен в Латинскую Америку, то у ЦСКА на левом фланге атаки снова останется один Данил Круговой.

Бело-голубые близки к расставанию с Денисом Макаровым. До конца не ясна судьба Муми Нгамале. Традиционно уже не первое трансферное окно бразильские клубы интересуются Бителло. Здоровье Антона Миранчука, к сожалению, периодически даёт сбои. В общем, как минимум, подготовить запасные варианты «Динамо» будет нелишним.

Ну а поскольку у российских клубов в силу текущих обстоятельств трансферные интересы зачастую совпадают, не будем исключать вариант, что Жеффиньо через некоторое время появится в шорт-листе какой-то другой команды. Тем более, что таких техничных игроков много на рынке не бывает.