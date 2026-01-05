Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.
Федерико Кьеза
«Ливерпуль», полузащитник, 28 лет
Этот игрок был очень полезен в «Ювентусе» в свое время, а затем пополнил состав «мерсисайдцев». После перехода Кьеза не стал ключевым футболистом «Ливерпуля».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» всерьез задумался о возвращении полузащитника в туринский клуб. Боссы «старой синьоры» уже начали работу по возможному трансферу.
Руководство «Ювентуса» уже обратилось к «Ливерпулю» по поводу возвращения Кьезы. Стороны договориваются о вероятности арендного соглашения до конца нынешнего сезона.
«Ювентус» уже отправил предложение «мерсисайдцам», английский клуб должен принять решение. Пока нет информации про то, как сам Кьеза относится к возможному возвращению в «Ювентус».
В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ливерпуль» 19 матчей во всех турнирах и отметился 3 голевыми передачами.
Наш прогноз: «Ливерпуль» все-таки отдаст Кьезу в «Ювентус».
Наир Тикнизян
«Црвена Звезда», защитник, 26 лет
Многие знакомы с этим футболистом по выступлениям за «Локомотив». После «железнодорожников» Тикнизян отправился в сербскую «Црвену Звезду», где выступает не на высшем уровне.
По информации «Спорт-Экспресса», другой лидер РПЛ «Краснодар» хочет вернуть защитника в чемпионат России. «Быки» уже связывались с руководством «Црвены Звезды» по поводу возможного перехода в РПЛ.
Переговоры находятся на начальной стадии. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Тикнизяна оценивается в 4,5 млн евро, а действующий контракт рассчитан до лета 2028-го года.
Новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович не хочет, чтобы клуб продавал футболиста. Специалист видит в Тикнизяне игрока основного состава в клубе.
В нынешнем сезоне Тикнизян провел за «Црвену Звезду» 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Наш прогноз: Тикнизян продолжит выступать за «Црвену Звезду».
Душан Влахович
«Ювентус», нападающий, 25 лет
Этот сербский форвард уже несколько лет является важной частью «старой синьоры». При этом, Влахович все-таки может покинуть «Ювентус» в ближайшее время.
Как сообщает Sport Mediaset, «Милан» хочет приобрести Влаховича. «Россонери» следят за ситуацией вокруг форварда, контракт с «Ювентусом» заканчивается летом этого года.
Помимо этого, «Барселона» также интересуется Влаховичем. Если «сине-гранатовым» все-таки удастся подписать серба, то «Милан» переключится на Роберта Левандовского.
По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Влаховича оценивается в 35 млн евро.
В нынешнем сезоне Влахович провел за «Ювентус» 17 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.
Наш прогноз: Влахович не перейдет в «Милан», выбрав «Барселону».
Родри
«Манчестер Сити», полузащитник, 29 лет
Этот футболист стал обладателем «Золотого мяча» в 2024-м году, а теперь может покинуть «Манчестер Сити». После тяжелой травмы Родри только-только возвращает свою игру.
По информации Marca, «Реал» заинтересован в подписании испанского полузащитника. «Сливочные» рассчитывают на то, что Родри откажется продлевать контракт с «Манчестер Сити».
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027-го года. Если испанец откажет «горожанам» в продлении контракта, то клубу придется рассмотреть вариант с продажей футболиста.
В этом случае, «Реал» намерен подписать полузащитника за приемлемую стоимость, либо дождаться окончания срока контракта и совершить переход игрока бесплатно.
В нынешнем сезоне Родри провел за «Манчестер Сити» 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Наш прогноз: Родри все-таки продлит контракт с «Манчестер Сити».
Мохамед Салах
«Ливерпуль», нападающий, 33 года
Слухов о возможном уходе египтянина очень много, и они очень быстро распространяются, но, кажется, что в зимнее трансферное окно Салах действительно может покинуть «Ливерпуль».
По информации Tutto Mercato, руководство «Ромы» мечтает о подписании форварда этой зимой, но осуществить этот переход будет крайне тяжело, ведь у Салаха «жирная» зарплата в 24 млн евро в год.
Боссы «мерсисайдцев» не против отдать египтянина в аренду до конца нынешнего сезона. Главный вопрос — это зарплата футболиста, которую не каждый клуб может потянуть.
Утверждается, что даже при финансовых уступках со стороны игрока шестимесячная аренда обошлась бы «Роме» примерно в 12 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Салах принял участие в 14-и матчах за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.
Наш прогноз: Салах доиграет нынешний сезон в стане «мерсисайдцев».
Жереми Жаке
«Ренн», защитник, 20 лет
Этот молодой игрок обороны уже второй сезон активно привлекается в основной состав «Ренна». Сейчас в услугах Жаке заинтересован топ-клуб Англии.
По данным Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» проявляет активный интерес к защитнику. При этом, «манкунианцы» не планируют делать зимних трансферов, сосредоточившись на подписаниях летом.
К тому же, руководство «Ренна» вряд-ли будет продавать молодого таланта этой зимой. Боссы французского клуба будут изучать разные трансферные предложения ближе к лету.
Помимо «Манчестер Юнайтед», еще несколько топ-клубов также претендуют на подписание Жаке. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 20 млн евро.
В нынешнем сезоне Жаке провел за «Ренн» 16 матчей в рамках Лиги 1 и не отметился результативными действиями.
Наш прогноз: Жаке перейдет в «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом.