Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Федерико Кьеза

«Ливерпуль», полузащитник, 28 лет

Этот игрок был очень полезен в «Ювентусе» в свое время, а затем пополнил состав «мерсисайдцев». После перехода Кьеза не стал ключевым футболистом «Ливерпуля».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» всерьез задумался о возвращении полузащитника в туринский клуб. Боссы «старой синьоры» уже начали работу по возможному трансферу.

Руководство «Ювентуса» уже обратилось к «Ливерпулю» по поводу возвращения Кьезы. Стороны договориваются о вероятности арендного соглашения до конца нынешнего сезона.

«Ювентус» уже отправил предложение «мерсисайдцам», английский клуб должен принять решение. Пока нет информации про то, как сам Кьеза относится к возможному возвращению в «Ювентус».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ливерпуль» 19 матчей во всех турнирах и отметился 3 голевыми передачами.

Наш прогноз: «Ливерпуль» все-таки отдаст Кьезу в «Ювентус».

Наир Тикнизян

«Црвена Звезда», защитник, 26 лет

Многие знакомы с этим футболистом по выступлениям за «Локомотив». После «железнодорожников» Тикнизян отправился в сербскую «Црвену Звезду», где выступает не на высшем уровне.

По информации «Спорт-Экспресса», другой лидер РПЛ «Краснодар» хочет вернуть защитника в чемпионат России. «Быки» уже связывались с руководством «Црвены Звезды» по поводу возможного перехода в РПЛ.

Переговоры находятся на начальной стадии. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Тикнизяна оценивается в 4,5 млн евро, а действующий контракт рассчитан до лета 2028-го года.

Новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович не хочет, чтобы клуб продавал футболиста. Специалист видит в Тикнизяне игрока основного состава в клубе.

В нынешнем сезоне Тикнизян провел за «Црвену Звезду» 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Тикнизян продолжит выступать за «Црвену Звезду».

Душан Влахович

«Ювентус», нападающий, 25 лет

Этот сербский форвард уже несколько лет является важной частью «старой синьоры». При этом, Влахович все-таки может покинуть «Ювентус» в ближайшее время.

Как сообщает Sport Mediaset, «Милан» хочет приобрести Влаховича. «Россонери» следят за ситуацией вокруг форварда, контракт с «Ювентусом» заканчивается летом этого года.

Помимо этого, «Барселона» также интересуется Влаховичем. Если «сине-гранатовым» все-таки удастся подписать серба, то «Милан» переключится на Роберта Левандовского.

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Влаховича оценивается в 35 млн евро.

В нынешнем сезоне Влахович провел за «Ювентус» 17 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.

Наш прогноз: Влахович не перейдет в «Милан», выбрав «Барселону».

Родри

«Манчестер Сити», полузащитник, 29 лет

Этот футболист стал обладателем «Золотого мяча» в 2024-м году, а теперь может покинуть «Манчестер Сити». После тяжелой травмы Родри только-только возвращает свою игру.

По информации Marca, «Реал» заинтересован в подписании испанского полузащитника. «Сливочные» рассчитывают на то, что Родри откажется продлевать контракт с «Манчестер Сити».

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027-го года. Если испанец откажет «горожанам» в продлении контракта, то клубу придется рассмотреть вариант с продажей футболиста.

В этом случае, «Реал» намерен подписать полузащитника за приемлемую стоимость, либо дождаться окончания срока контракта и совершить переход игрока бесплатно.

В нынешнем сезоне Родри провел за «Манчестер Сити» 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Родри все-таки продлит контракт с «Манчестер Сити».

Мохамед Салах

«Ливерпуль», нападающий, 33 года

Слухов о возможном уходе египтянина очень много, и они очень быстро распространяются, но, кажется, что в зимнее трансферное окно Салах действительно может покинуть «Ливерпуль».

По информации Tutto Mercato, руководство «Ромы» мечтает о подписании форварда этой зимой, но осуществить этот переход будет крайне тяжело, ведь у Салаха «жирная» зарплата в 24 млн евро в год.

Боссы «мерсисайдцев» не против отдать египтянина в аренду до конца нынешнего сезона. Главный вопрос — это зарплата футболиста, которую не каждый клуб может потянуть.

Утверждается, что даже при финансовых уступках со стороны игрока шестимесячная аренда обошлась бы «Роме» примерно в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 14-и матчах за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Салах доиграет нынешний сезон в стане «мерсисайдцев».

Жереми Жаке

«Ренн», защитник, 20 лет

Этот молодой игрок обороны уже второй сезон активно привлекается в основной состав «Ренна». Сейчас в услугах Жаке заинтересован топ-клуб Англии.

По данным Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» проявляет активный интерес к защитнику. При этом, «манкунианцы» не планируют делать зимних трансферов, сосредоточившись на подписаниях летом.

К тому же, руководство «Ренна» вряд-ли будет продавать молодого таланта этой зимой. Боссы французского клуба будут изучать разные трансферные предложения ближе к лету.

Помимо «Манчестер Юнайтед», еще несколько топ-клубов также претендуют на подписание Жаке. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Жаке провел за «Ренн» 16 матчей в рамках Лиги 1 и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Жаке перейдет в «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом.