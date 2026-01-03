Обозреватели ESPN рассказывают о главных интригах второй части сезона в испанской Ла Лиге.

Ла Лига возвращается! Да, «зимняя спячка» продлилась всего 11 дней, но с учетом Рождества и Нового года мы решили, что будет нелишним напомнить вам о раскладах перед возобновлением испанского сезона.

Звание «зимнего чемпиона» Испании досталось действующему обладателю титула — «Барселоне». Каталонцы ушли на перерыв с отрывом в четыре очка, несмотря на то что еще в октябре проиграли «Реалу» (1:2).

Хотя на праздники «Сантьяго Бернабеу» и превратился в настоящую зимнюю сказку, для самого «Реала» этот стадион в последнее время нечасто был местом для радости.

После серии разочаровывающих результатов и невыразительной игры, последовавшей за победой над «Барсой», будущее главного тренера «Мадрида» Хаби Алонсо находится в подвешенном состоянии. Однако пока в их составе есть Килиан Мбаппе, «Реал» по-прежнему может рассчитывать на спасение сезона.

К экватору чемпионата четверку лидеров замыкают «Атлетико» и «Вильярреал», и ни одну из этих команд не стоит списывать со счетов в борьбе за попадание в топ-2.

Итак, чего ждать от второй части сезона в Ла Лиге?

Чемпионская гонка: cможет ли «Реал» догнать «Барсу»?

Судя по текущей форме «Реала», сделать это будет крайне сложно. «Барселона» создала задел в четыре очка, и, что не менее важно, в последние недели в строй вернулись ключевые игроки — Рафинья и Педри. Перед перерывом команда Ханси Флика обыграла «Вильярреал» и довела свою победную серию в Ла Лиге до восьми матчей, и трудно представить, что «Барса» потеряет достаточно очков, чтобы оказаться позади «Мадрида».

Если это и случится, то главным виновником будет оборона каталонцев. Никто из первой семерки команд не пропустил больше голов, чем «Барса».

Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль globallookpress.com

Впрочем, когда в атаке у тебя играют Рафинья, Ламин Ямаль, Роберт Левандовский, Маркус Рэшфорд и Ферран Торрес, пропущенные мячи редко становятся проблемой.

Конечно, свою роль могут сыграть травмы и, в какой-то степени, выступления в Лиге чемпионов и Кубке Короля. Многое зависит от того, сколько матчей предстоит сыграть обеим командам и как они расставят приоритеты.

В «Реале» слишком хорошо знают, как быстро всё может измениться. Октябрьская победа в Эль-Класико над «Барсой» позволила им оторваться на пять очков, но с тех пор всё пошло наперекосяк. Будущее Алонсо находится под постоянным прицелом прессы (даже когда команда побеждает), и это создает вокруг клуба атмосферу, которая не всегда идет на пользу.

Джуд Беллингем и Алехандро Бальде globallookpress.com

Несмотря на всё это, у них есть Мбаппе, на счету которого уже 18 голов в чемпионате (француз, безусловно лучший игрок Ла Лиги в этом сезоне), а также состав, переполненный качественными исполнителями, которые способны обыграть любого соперника.

Если «Реал» сможет снова «включиться» и наладить командный механизм, нет причин, по которым они не смогли бы догнать «Барсу».

Стал ли «Вильярреал» третьей силой в Испании?

Пока нет. Давайте не будем спешить. Третье место после рождественских каникул занимает «Атлетико», и, финишировав в тройке в 12 из последних 13 сезонов, они это звание более чем заслужили.

Нужны железобетонные аргументы, чтобы утверждать, что команда Марселино Гарсии Тораля способна потеснить «матрасников» с третьей строчки.

«Вильярреал» globallookpress.com

Безусловно, у «Вильярреала» есть свои козыри: они отстают от «Атлетико» всего на два очка, имея при этом две игры в запасе. Первая из них пройдет уже на следующей неделе против «Алавеса», пока «матрасники» будут играть в Суперкубке. На данный момент «Вильярреал» выиграл столько же матчей, сколько и «Атлетико» (11), и столько же проиграл (3).

«Желтая подлодка» пропустила меньше всех в Ла Лиге (15 голов, у «Атлетико» — 16), хотя и провела меньше матчей. Их показатель пропущенных голов в среднем за игру составляет 0,9 — как у «Реала» и «Атлетико», и это лучше, чем у «Барселоны» (1,1).

Между тем, в атаке «Вильярреалу» тяжело тягаться с грандами. Они забили 31 гол (для сравнения: у «Барсы» — 51, у «Мадрида» — 36, у «Атлетико» — 33), а их показатель ожидаемых голов (xG) и того ниже — 27,15 (против 29,63 у «Атлетико»).

Лучшие бомбардиры «Желтой субмарины» в Ла Лиге — Альберто Молейро (6), Тейджон Бьюкенен (5) и Жерар Морено (4). В Лиге чемпионов «Вильярреал» набрал всего одно очко в шести матчах (столько же у замыкающего таблицу «Кайрата»), а из Кубка Короля они вылетели еще в прошлом месяце, проиграв «Расингу» — клубу второго дивизиона, выступавшему ослабленным составом.

Хулиан Альварес globallookpress.com

И давайте взглянем на результаты «Вильярреала» против «большой тройки» Ла Лиги: поражение 0:2 от «Атлетико» в сентябре, 1:3 от «Реала» в октябре и 0:2 от «Барселоны» в декабре. Сталкиваясь с лучшими, они сразу начинают буксовать. Но они определенно сильнее всех остальных.

Так что нет, «Вильярреал» — не третья команда Испании. Прямо сейчас они — четвертые. Вернемся к этому разговору в конце сезона.

Что касается других команд, «Эспаньол» выглядит крепким и неожиданным претендентом на пятое место, что стало бы выдающимся достижением для главного тренера каталонской команды Маноло Гонсалеса. Они на пять очков опережают идущий шестым «Бетис».

Борьба за выживание: Спасутся ли «Жирона» и «Валенсия» на этот раз?

Еще год назад в это же время «Жирона» играла в Лиге чемпионов, а «Валенсия» всегда считалась клубом, который «слишком большой, чтобы вылететь». Однако сейчас обе команды вынуждены сражаться за сохранение прописки в Ла Лиге.

Временами «Жирона» смотрелась неплохо. Например, когда сыграла вничью с «Реалом». Но команде катастрофически не хватает стабильности. Впрочем, каталонцы близки к аренде Клаудио Эчеверри из «Манчестер Сити» и надеются, что это добавит качества в атаке: пока на их счету всего 15 голов в 17 матчах.

«Жирона» globallookpress.com

Казалось, что в прошлом сезоне «Валенсия» под руководством Карлоса Корберана наконец-то вышла из кризиса. Но прошел год, и «летучие мыши» снова балансируют на грани борьбы за выживание. Как и у «Жироны», у них огромные проблемы в атаке (всего 16 забитых мячей в 17 играх) и безвыигрышная серия из четырех матчей.

Достаточно взглянуть на их состав: это просто небо и земля по сравнению с той «Валенсией» прошлых лет, которая каждый сезон боролась за место в еврокубках.

«Валенсия» globallookpress.com

Впрочем, вылет любой из этих команд может зависеть от того, как будут выступать конкуренты. Замыкающие пелотон «Овьедо» и «Леванте» выглядят обреченными, а это значит, что «вакантным» на вылет остается, возможно, всего одно место. В этом контексте в зоне риска находится кто угодно: от идущего девятым «Эльче» (22 очка) вплоть до «Реал Сосьедада», занимающего 16-ю строчку с 17 очками.

Имея в активе 15 и 16 очков соответственно, «Жирона» и «Валенсия» всё еще держатся на расстоянии удара от конкурентов. Особенно досягаемыми выглядят такие команды, как «Мальорка» и «Алавес». Так что бить тревогу пока рано.

Лучший бомбардир: догонит ли кто-нибудь Мбаппе?

18 голов в 18 матчах чемпионата — результативность Мбаппе в этом сезоне действительно выглядит устрашающе. Даже с учетом растяжения связок колена, из-за которого француз пропустит ближайшие матчи, кажется, что трофей Пичичи (награда лучшему бомбардиру Ла Лиги) уже у него в кармане.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Ферран Торрес, заслуженно отвоевавший место основного центрфорварда «Барселоны» (1086 минут в Ла Лиге против 668 у Левандовского), забил 11 мячей. У Ведата Мурики из «Мальорки» — девять. У Левандовского — восемь, а Хулиан Альварес из «Атлетико» входит в группу из четырех игроков (вместе с Рафиньей, Ямалем и Кучо Эрнандесом из «Бетиса»), имеющих в активе по семь голов. Но после бурного начала сезона Альварес забил всего один мяч в последних 11 матчах Ла Лиги. Вы действительно готовы поставить на то, что он или кто-либо другой сможет угнаться за Мбаппе?

У Мбаппе не просто больше всех голов в Ла Лиге. Он также лидирует по голам с игры (13), по показателю ожидаемых голов без учета пенальти (NPxG — 11, против 8,5 у Феррана), по общему количеству ударов (82, против 59 у Ламина) и по ударам в створ (33, против 22 у Феррана).

И эти 18 мячей он забил в составе часто буксующего «Реала», который даже в победных матчах редко устраивал разгромы («Мадрид» выиграл с разницей в 3+ мяча всего четыре игры). Если «Реал» прибавит, хотя бы немного, скорострельность Мбаппе должна возрасти. И если это произойдет, в гонке за трофей Пичичи останется лишь один кандидат, о котором стоит говорить всерьез.

За кем еще стоит следить?

«Реал Сосьедад» — команда, за которой определенно стоит понаблюдать во второй половине сезона. Чтобы стабилизировать ситуацию, баски назначили американского тренера Пеллегрино Матараццо, ранее работавшего в Германии со «Штутгартом» и «Хоффенхаймом». Это произошло после увольнения Серхио Франсиско, при котором клуб плелся всего в двух очках от зоны вылета.

Франсиско достался состав, который уже начал сдавать после больших успехов последних лет при Иманоле Альгуасиле, но, учитывая подбор игроков, он всё же должен был добиться большего. Задача Матараццо — выжать максимум из таких мастеров, как Такэфуса Кубо, Микель Оярсабаль и Браис Мендес, и помочь команде подняться хотя бы в середину таблицы. Будет очень интересно посмотреть, чего он сможет добиться в Сан-Себастьяне.

«Эльче» globallookpress.com

Внимания также заслуживают два середняка, которых разделяет всего одно очко: «Атлетик» и «Эльче». В прошлом сезоне «Атлетик» финишировал четвертым, набрав, как и «Вильярреал», 70 очков и квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Но с тех пор всё покатилось по наклонной. Только две команды — претенденты на вылет «Овьедо» и «Леванте» — имеют больше поражений, чем «Атлетик» (9) в этом сезоне.

По количеству забитых мячей (16) бьски занимают 14-е место. И даже их игра в обороне (24 пропущенных), которая обычно была козырем, отбрасывает команду Эрнесто Вальверде на 13-е место. При этом «Атлетик» создает моменты: их xG (ожидаемые голы) составляет 24,54 — седьмой показатель в лиге, а по числу ударов (238) они и вовсе четвертые. Но они не забивают. Лучшие бомбардиры — Нико Уильямс и Роберт Наварро — имеют по три гола, и ни один из них не является чистым центрфорвардом.

Что касается «Эльче», не верьте нам на слово — лучше послушайте их тренера Эдера Сарабию: «Думаете, мы переживаем один из лучших моментов в истории "Эльче"? Я думаю, да». И с этим трудно поспорить. Победа со счетом 4:0 над «Райо Вальекано» перед Рождеством стала вишенкой на торте невероятного года, за который они успели выйти в элитный дивизион и с тех пор чувствуют себя в Примере как дома.

Только «Барселона» и «Реал» имеют более высокий процент владения мячом (в среднем 57,8%) и точности передач (86,9%). Причем в финальной трети поля этот показатель даже растет (у «Эльче» — 87,5%, у «Барселоны» — 86,3%). «Эльче» — одна из самых ярких и зрелищных команд Ла Лиги. Их матчи точно заслуживают внимания.

Кто станет чемпионом?

Сэм Марсден: инициатива в Ла Лиге может быстро перейти из рук в руки, как мы видели после победы «Мадрида» в октябрьском Эль-Класико. Но я думаю, у «Барсы» хватит сил, чтобы взять второй титул подряд при Флике. Несмотря на травмы и, возможно, не такую искрометную игру, как в прошлом сезоне, их положение сейчас лучше, чем год назад, и они лидируют с отрывом в четыре очка. Если все будут здоровы, титул от них никуда не денется.

Алекс Киркленд: «Реал» вполне может прибавить во второй половине сезона при Алонсо, но пока никаких предпосылок к этому не видно. И даже если Алонсо уволят, нет никаких гарантий, что результаты команды резко улучшатся. Поэтому я ставлю на «Барсу»: с их четырехочковым отрывом к Рождеству и устоявшимся, более убедительным (пусть и не идеальным) стилем игры.