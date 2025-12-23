Автор ESPN Грэм Хантер подводит итоги первой половины сезона в испанской Ла Лиге.

Мы перешагнули за экватор сезона, кульминацией которого вполне может стать вторая победа сборной Испании на чемпионате мира. Пока это лишь гипотеза. Чтобы завоевать этот прекрасный трофей, придется совершить внушительный марш-бросок через Джорджию (штат США), Мексику, Калифорнию, Техас и Нью-Джерси.

Но судя по тому, что происходит в испанской Ла Лиге, вряд ли мы когда-нибудь оглянемся назад и скажем: «Вот оно! Уже тогда было видно, что назревает нечто особенное! ».

В 2025-м в Испании произошла настоящая «утечка мозгов» — богатые иностранные клубы благодаря своим финансовым возможностям переманивают к себе лучших игроков и тренеров. Это привело к тому, что испанские гранды стали выглядеть довольно уязвимыми на европейской арене.

И хотя «Барселона» была самой стабильной на внутренней арене (больше побед, больше голов, меньше поражений и больше очков, чем на аналогичном этапе в прошлом сезоне), чемпионская гонка больше напоминает комедию ошибок и нелепостей, чем эпическую битву.

Если вы смотрели матчи «Атлетико», «Реала», «Вильярреала» или «Атлетика» и можете положа руку на сердце сказать, что вам кристально ясны их цели или в чем их главная сила, и вы легко представляете, откуда они возьмут трофеи в этом сезоне, значит, вы смотрите какой-то другой спектакль.

Впрочем, не поймите меня неправильно: были и светлые пятна, и приятные исключения.

Например, привет водителю автобуса. Я имею в виду превосходного тренера «Эспаньола» Хосе Мануэля «Маноло» Гонсалеса, который еще в 2018 году реально водил рейсовый автобус в Барселоне. «Бело-синий» каталонский клуб, которым теперь владеет инвестиционная компания Velocity Алана Пейса (хозяин «Бернли» и экс-гендиректор «Реал Солт-Лейк»), — это по-настоящему вдохновляющая история.

«Маноло» Гонсалес globallookpress.com

История о том, как человек, долгое время подрабатывавший обычным водителем, человек, который до сих пор похож на вышибалу из ночного клуба и над которым поначалу посмеивались, оказывается, умеет тренировать.

Благодаря «Маноло» Гонсалесу «Эспаньол» играет в футбол, который действительно хочется смотреть — привлекательный, вертикальный, зрелищный. Но самое главное, они, похоже, готовы побороться даже за путевку в Лигу чемпионов.

И что почти так же круто: 2026 год начнется с каталонского дерби. «Попугаи» сыграют на своем поле против ненавистных соседей из «Барселоны». Обведите дату в календаре и пристегните ремни: нас ждет настоящая футбольная драка.

«Эспаньол» только в прошлом году выбрался из мрака второго дивизиона, а теперь по их траектории движется «Эльче», который тренирует Эдер Сарабия. Тот самый парень, к которому пренебрежительно относилась «старая гвардия» в лице Лео Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серхио Бускетса, когда он был ассистентом Кике Сетьена в «Барселоне».

Эдер Сарабия globallookpress.com

Очень любопытно наблюдать, как этот клуб, принадлежащий аргентинским владельцам, пытается взобраться на самую высокую вершину за свою почти 103-летнюю историю. Помимо того, что на них приятно смотреть, «Эльче» уже более чем наполовину решил задачу по сохранению прописки в Ла Лиге, а от седьмого места команду отделяет всего лишь одно очко. Благодаря таким игрокам, как Давид Аффенгрубер и Родри Мендоса, «Эльче» дарит настоящее удовольствие.

В составе «Бетиса» тоже немало талантливых игроков, которых вдохновляет и ведет вперед их «серый кардинал» Мануэль Пеллегрини (недавно он продлил контракт аж до 2028 года).

Чилийцу уже стукнуло 72 года, но он по-прежнему дерзок, полон идей и дарит нам в высшей степени зрелищный футбол. Ему даже удалось заполнить ранее нелюбимый местными стадион «Картуха» (на острове посреди реки Гвадалквивир) кипящей массой страстных, шумных фанатов в зелено-белых шарфах.

Абде Эззалзули, Иско, Антони, Пабло Форнальс — в «Бетисе» действительно хватает интересных игроков. И, к счастью, они пока не спотыкаются в погоне за трофеями. В прошлом сезоне клуб из Севильи дошел до финала Лиги конференций, а в этом вполне способен добраться до решающих стадий Кубка Короля и Лиги Европы.

Мануэль Пеллегрини globallookpress.com

«Бетис» — грамотно управляемый клуб с классной академией. А главное — на них не жалко потратить время. В отличие от многих других испанских клубов в этом сезоне, тут вы точно получите зрелище на все деньги. И 2026 год «Бетис» открывает с размахом: 3 января, сразу после небольших каникул, они едут в гости к мадридскому «Реалу». Как раз в тот момент, когда судьба Хаби Алонсо висит на волоске.

Но вернемся к той неразберихе на вершине таблицы. Спросите себя: вы реально знаете, кто выиграет чемпионат Испании в этом сезоне? Вы готовы, положа руку на сердце, сказать, что полностью верите в эти команды, в их тренеров, в их стабильность и мощь? Всё, что мы видели с августа, скорее напоминает сборник печальных историй.

Во-первых, в «Реале» идет настоящая гражданская война. Отношения между президентом Флорентино Пересом, советом директоров, тренером, игроками, прессой и фанатами в лучшем случае можно назвать «терпимостью».

Если Алонсо не выиграет Суперкубок Испании (финал 11 января), мы увидим первую жертву этой войны. И если это случится, я буду с пеной у рта доказывать вам, что Алонсо стал жертвой обстоятельств. Его точно нельзя назвать злодеем в этой истории.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Вспомните, как его команда праздновала в октябре первую за долгое время победу в Эль-Класико! И как быстро те, кто был так благодарен ему в тот день, забыли об этом и обесценили успех. Трудно поверить, что всё скатилось к этому всего за два месяца.

Во-вторых, судя по тому, что мы видели с августа, в этом сезоне Ла Лига не подарит нам победителя Лиги чемпионов.

Этот депрессивный прогноз подтверждают два показательных, звенящих как набат матча. В начале ноября «Реал» безвольно проиграл «Ливерпулю» на «Энфилде». А три недели спустя «Челси» на «Стэмфорд Бридж» швырял «Барселону» из стороны в сторону как тряпичную куклу.

При этом «Ливерпуль» и «Челси» сейчас далеко не лучшие команды Англии. Но в итоге они просто смели испанских грандов с пути.

«Барселона» globallookpress.com

Еще один вывод: третья сила Ла Лиги, «Атлетико» — те самые, кто первыми в сезоне нащупали слабости «Реала» и размазали их в дерби, отгрузив пять мячей, — невозможно назвать претендентом на титул.

Ужасно, что приходится говорить об этом уже на экваторе сезона. Они остаются «стабильно нестабильными». И мне плевать, кто со мной не согласен, как и плевать на причины, почему все остальные боятся сказать это вслух: «Атлетико» застрял в состоянии «быть лучшим среди остальных — вполне достаточно». Этот настрой задает Диего Симеоне, выигравший за последние восемь лет ровно один трофей.

Диего Симеоне globallookpress.com

До второго в этом сезоне мадридского дерби (в полуфинале Суперкубка) осталось чуть больше двух недель. Это несет новые возможности, новую драму и... новых владельцев контрольного пакета в лице Apollo Sports Capital.

«Мы увидели в этом суперуникальную возможность, 10 из 10, купить контрольный пакет клуба и сохранить всю управленческую структуру. Мы считаем, что они делают убийственно крутую работу», — сказал представитель компании Сэм Портер .

Впрочем, есть и другие мнения.

Ладно, эта колонка не резиновая, всех не упомянешь. Давайте ускоримся.

Главный скандал сезона: парад из четырех красных карточек «Реала» в провальном матче с «Сельтой» (1:2). Фран Гарсия, Альваро Каррерас, Эндрик и Дани Карвахаль покинули поле после нарушений и нервных срывов.

Гол сезона (на данный момент): бриллиантовый второй гол Нико Уильямса за «Атлетик» в ворота «Леванте». Нападающий Горка Гурусета начал атаку на своей половине поля, выдав рискованный и наглый пас через соперника на Юри Берчиче. Алекс Беренгер открылся под скидку, в касание перевел на Роберта Наварро (всё это на бешеной скорости), тот мягко вернул мяч Беренгеру, который разрезающим пасом нашел несущегося на всех парах Уильямса. А вингер сборной Испании в последний момент изящно перебросил мяч через вышедшего из ворот Мэтью Райана.

Короче говоря, чистое футбольное золото. Именно за это мы и любим футбол.

Нико Уильямс globallookpress.com

По-прежнему феномен? Конечно, это 18-летний Ламин Ямаль. Его беспокоит неприятная травма паха, из-за чего он не всегда показывает свой максимум, но это всё еще пацан, которому по-хорошему надо бы в школу ходить. Вместо этого у него 20 результативных действий (голы + ассисты) во всех турнирах уже к Рождеству. В среднем — одно действие каждые 84 минуты. Это что-то запредельное.

Главный шок: то, с какой легкостью проблемная «Севилья», временно превратившая враждебные трибуны в толпу обожающих фанатов, разнесла «Барселону», отгрузив чемпиону четыре мяча.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Самая дикая выходка: тренер «Севильи» Матиас Альмейда, использовавший свое удаление на «Бернабеу» как повод для исторической тирады в адрес судьи Муньиса Руиса. Там было всё: фразы про трусов, авторитарные режимы, клоунов, уважение и призывы дисквалифицировать судей, которые часто ошибаются.

Тренер сезона: однозначно «Маноло» Гонсалес. Минимум ресурсов, отсутствие звезд, максимальный результат с «Эспаньолом».

И, наконец, игрок сезона: Килиан Мбаппе, конечно, рвет статистику в клочья, но можно ли назвать его лучшим игроком Ла Лиги? Этот статус принадлежит прекрасному полузащитнику «Барсы» Педри.