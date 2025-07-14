Дмитрий Хомуха: Стандарты очень сильно помогли ЦСКА в матче за Суперкубок

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха в интервью корреспонденту LiveSport. Ru Алексею Дубровину поделился мнением о матче за Суперкубок России, в котором армейцы победили «Краснодар» (1:0), рассказал, как изменилась игра московского клуба, а также назвал претендентов на чемпионство в новом сезоне.

«ЦСКА при Челестини стал более контратакующим»

— Как вам матч ЦСКА и «Краснодара»?

— Соответствует уровню финального матча за Суперкубок. Было очень много борьбы, единоборств, никто не хотел уступать. Армейцы использовали свои сильные качества, как и в прошлом году: стандартные положения им очень сильно помогли.

— Почему «Краснодар» просел в конце первого тайма, а ЦСКА наоборот завладел преимуществом? Во втором тайме тоже у «Краснодара» мало что получилось в атаке.

— «Краснодар» у себя предсезонную подготовку проводил, мы знаем, что там тяжёлые погодные условия — очень жарко. И, возможно, футболисты не в лучших кондициях подошли к игре.

— То есть, вам бросалось в глаза, что игроки краснодарцев физически ещё не готовы играть 90 минут?

— Да, особенно после 60-й минуты стало понятно, что у «Краснодара» особых ресурсов нет, чтобы усилить атаку. В прошлом году команда тоже в Суперкубке уступила. По ходу чемпионата подопечные Мусаева будут набирать форму.

— А как вам игра Кордобы в матче с ЦСКА?

— Конечно, от него ждут гораздо большего, он должен больше голевых моментов создавать и чаще угрожать воротам соперника. В этом матче у него был один эпизод, когда он мог сыграть, но у него не получилось. Но это, конечно, мало для центрального нападающего, ведущего игрока атаки.

— Здесь, пожалуй, надо ещё брать во внимание, что Кордобу центральные защитники съели — Виллиан Роша и Игорь Дивеев. Снимали весь вверх и хорошо контролировали его внизу.

— Это одна из лучших пар центральных защитников в нашем чемпионате. Играли лучшие защитники против хорошего нападающего. Дивеев и Роша подтвердили свой уровень.

— А если более глобально посмотреть, в чём ЦСКА был лучше «Краснодара» в матче за Суперкубок?

— Армейцы играли более мобильно, очень хорошо вылетали в атаку после отбора мяча. Это новые штрихи новых требований главного тренера.

— Вы уже говорили, что ЦСКА изменился при Челестини в том, что стали чаще использовать высокий прессинг.

— Это закономерно. Чтобы доминировать на футбольном поле в момент розыгрыша мяча — то, что пытается делать «Краснодар», надо хорошо прессинговать. ЦСКА это делал на протяжении большой части матча, что для действующего чемпиона было очень неудобно.

ЦСКА — «Краснодар» globallookpress.com

— А как ещё изменилась игра ЦСКА после прихода Челестини, если смотреть по товарищеским матчам, Суперкубку?

— У Челестини более контратакующая команда, ЦСКА сейчас использует сильные качества своих фланговых игроков, которые могут вылететь быстро в атаку. И центральные нападающие, которые должны пытаться цепляться за эти мячи, чтобы потом пытаться поддерживать развитие этих атак. Немного стилистически команда изменилась в этом плане.

— В принципе подбор футболистов в ЦСКА позволяет переходить с ромба на 4-4-2.

— Да. Если бы ещё кто-то из центральных нападающих был бы таким же быстрым, то это было бы ещё более остро.

— При Челестини футболисты ЦСКА, кстати, стали больше бить по воротам.

— Армейцы по большой части действуют прагматично, на быстрых ответных атаках, поэтому от тренерского штаба, скорее всего, идёт указание завершать их ударами по воротам.

— Челестини поздравил Николича с победой в Суперкубке и сказал, что это плоды труда бывшего тренера армейцев. Остался ли багаж серба?

— Несомненно, потому что совсем немного времени прошло после завершения того чемпионата. И по большому счёту все футболисты, которые вышли в Суперубке, были и при Николиче. Хорошо, что новый тренер это объективно оценивает.

— Вы говорили, что ЦСКА для борьбы за чемпионство нужен сильный центрфорвард, входящий в тройку лучших бомбардиров РПЛ. Отмечали, что в другом случае рассчитывать на титул не стоит.

— Да. В матче с «Краснодаром» не очень хорошо выглядели центральные нападающие с точки зрения угроз воротам соперника. То, о чём я говорил, лишний раз получило утверждение. Если ЦСКА изыщет резервы и найдёт такого футболиста, то игра команды станет ещё более эффективной.

ЦСКА — «Краснодар» globallookpress.com

— Удивились ли в матче с «Краснодаром», что Кругового с Мойзесом выпустили на левом фланге? Оправданный ли это был выбор?

— Матчи Братского Кубка показывали, что такой вариант возможен. Круговой, конечно, не очень комфортно себя чувствует, когда ему приходится смещаться в середину и играть между линиями. Там ему не хватает простора, и его действия становятся менее эффективными. Поэтому здесь над чем поработать футболисту.

— Челестини до матча сказал, что выпустил Кругового на левом фланге вместе с Мойзесом, так как намерен использовать скоростные качества игрока.

— Одно дело, когда Круговой получает мяч, и у него пространство есть на фланге, а другое, когда ему необходимо смещаться в середину, чтобы освобождать пространство для Мойзеса. А между линиями в ограниченном пространстве Круговой, повторюсь, пока чувствует себя не очень хорошо. Но это дело времени. Конечно, он приобретёт необходимый опыт игры на этой позиции и будет действовать более эффективно.

«Поступок Мозеса — глупость, он подвел краснодарцев»

— Возвращаясь к самому матчу. Почему во втором тайме «Краснодар» создал только один голевой момент?

— Не лучшие физические кондиции, которые нужно проявлять в таких матчах. А когда физически команда готова не очень хорошо, то совершается много ошибок, и не всегда много раз в таком случае получается довести мяч до чужих ворот. Были определённые попытки, но нужно немного функционально подтянуть кондиции, и тогда команда будет более эффективно действовать. Усталость приводила и к ошибкам в развитии атаки, она сказывалась, поэтому шёл физический брак.

— Один из журналистов после матча вступил в небольшую перепалку с Мусаевым и назвал игру «Краснодара» безнадёжной.

— Это журналистские нюансы, чтобы побольше в прессе цитировали высказывания. Более провокационные. Игра была приблизительно равная, если брать по сумме двух таймов. То одни атаковали, то другие действовали более эффективно. Не стал бы говорить, что игра «Краснодара» — безнадёжная.

— Футболист «Краснодара» Мозес Кобнан вышел на замену и получил красную карточку спустя недолгое время. Как можете прокомментировать этот эпизод?

— Эмоции возобладали. Он очень сильно подвёл свою команду, своих партнёров. Когда необходимо было оказывать давление в заключительные минуты матча, в меньшинстве «Краснодару» это было сделать гораздо сложнее. Просто подвёл. Футболисты, которые тем более выходят на замену, не должны так сильно подводить свою команду.

— Вы бы как тренер после такой ситуации просто бы поговорили или наказали игрока?

— В командах по-разному это делают. Когда за неспортивное поведение удаляют футболиста, налагается штраф, потому что он подвёл команду.

— Помимо того, что Мозес красную получил, так и картинно футболист Милан Гаич упал в этом эпизоде. С его стороны это нормальное поведение?

— Гаич сделал всё правильно, потому что оставил команду соперника в меньшинстве. Он фактически в этом моменте не провоцировал Мозеса. Это просто была несдержанность футболиста «Краснодара», от него такой момент не требовал этой реакции. Поступок Мозеса — глупость. Возможно, Мусаев с ним переговорит на эту тему.

«Шуманский не готов ввязаться в гонку бомбардиров чемпионата»

— Челестини написал записку перед выходом на замену Койта. Тот передал её Облякову. Как думаете, что там могло быть? Как после этого изменилась игра Облякова?

— Может быть, там был прописаны изменения позиций каких-то партнёров по команде. Мы часто видели в игре за Суперкубок, что Круговой меняется позициями с Глебовым — с фланга и фланга. Возможно, что-то из этого было прописано. Может быть были подсказы. Мы слышали, что в ЦСКА просили быстрее менять направления развития атак, с одного фланга на другой передвигать мяч. В записке что-то было именно в этом ключе.

— А как-то игра Облякова после этого изменилась?

— Как я понимаю, после передачи записки Обляков стал с партнёрами взаимодействовать и что-то им объяснять. Он как один из лидеров должен был скорректировать действия других футболистов.

— А как вам игра Облякова в матче с «Краснодаром»?

— Он в свою силу сыграл, не феерил. Нужно учитывать, что это первый матч футболистов после перерыва. Поэтому сейчас сложно ждать от них максимального их уровня. Потихоньку будут вкатываться, по первым пяти тура можно уже будет говорить, что изменилось.

— А как вам игра форварда ЦСКА Артёма Шуманского? До этого он особо не играл в основе армейцев.

— Было видно, что футболиста старается и хочет оправдать то доверие тренера, которое ему оказали. Не всё у него получилось, действовал недостаточно остро для нападающего. Но всё впереди. Если будет получать такое же доверие тренера, то, думаю, со временем сможет помочь команде.

— Видите ли вы в нём широкий потенциал с учётом того, что он — молодой футболист?

— То, что он молодой, означает, что в нём есть определённая перспектива. Но я просто в нём не вижу качеств, которые бы позволили ему ввязаться в гонку бомбардиров чемпионата. Он больше футболист ротации. Он выполняет достаточно много беговой работы, участвует в интенсивном прессинге, постоянном перемещении, оказании давления на соперника, что требует тренер. Плюс Шуманский оказывает борьбу. В этом плане форвард действует достаточно неплохо.

— В матче с «Краснодаром» был эпизод, когда он пробил мимо с отскока от газона, хотя мог продвигаться вперёд, улучшать позицию.

— Я и говорю, что пока Артём старается, выполняет объём работы, которые требуется. В этом плане к нему претензий нет. Но умения обыграть, нанести точный удар…. И, главное, форварда, всегда оценивают по забитым мячам.

«Состав "Локо" не позволяет бороться за призовую тройку»

— «Краснодар» может быть сильнее, чем в прошлом сезоне? По первой игре действующие чемпионы не особо впечатлили.

— Те футболисты, которые выходили на замену у «Краснодара», не усиливали игру команды. Как показала игра, команда наоборот стала просаживаться после них. Глубины состава у краснодарцев не хватает.

— Тут и возникает вопрос, смогут ли они защитить титул.

— На вершину всегда сложно зайти, а удержаться на ней вдвойне сложнее. Если не будет глубины состава у «Краснодара» и внутрикомандной конкуренции, то сложно будет рассчитывать на повторение результата.

— А какие-нибудь новички понравились в матче? Тот же Густаво.

— По новичкам никогда нельзя делать очень быстрые прогнозы, потому что им необходимо втянуться, минимум пять игр надо провести, что сделать объективную оценку по ним.

— А кто для вас фавориты в борьбе за чемпионство?

— Любая команда, которая в прошлом сезоне завершила чемпионат в пятёрке, может выстрелить.

— Но главный фаворит — «Зенит»?

— Судя по тому, какие трансферы питерцы могут себе позволить, то конкурировать с ними с этой точки зрения очень сложно.

— В том сезоне трансферы им не помогли стать чемпионами. «Краснодар» вообще никем не усилился зимой.

— Это парадокс. При этом «Зенит» всё равно набрал самое большое количество очков за время своих чемпионство. Этого просто не хватило в том сезоне. «Краснодар» ещё более качественно и сильно провёл чемпионат. Но никто не будет спорить, что Луис Энрике, которого купили зимой, очень сильно помог «Зениту», был действительно ведущим игроком команды в атаке.

— В числе претендентов на чемпионство вы не назвали «Локомотив». Это команда не способна бороться за чемпионство или хотя бы тройку?

— Конкуренция достаточно высокая, и на сегодня состав команды не позволяет рассчитывать на борьбу за призовую тройку, не говоря уж о чемпионстве.

— Даже с учётом усиления в лице Комличенко, Бакаева, Руденко?

— Это усиления не для амбиций борьбы за чемпионский титул, а просто создание глубины состава. «Железнодорожники», конечно, поборются за пятёрку, но, как мне кажется, в этом году им это будет сложнее сделать.