От плохого к худшему. Идея Суперлиги не умрет, пока футбольная система сломана

Когда в октябре 2020 года в очередной раз всплыла перспектива Европейской Суперлиги, бывший защитник «Ливерпуля»дал ответ, который был столь же лаконичным, сколь и искренним: «Ой, отвалите нахрен!»

Эта просьба с самого начала осталась без внимания. Если история футбола нас чему-то и научила, так это тому, что идея Суперлиги никогда не исчезнет — какое бы сопротивление она ни встретила. Она неразрушимо; она никогда не умрет. Почему?

Потому что элитными клубами Европы почти исключительно управляют жадные, жаждущие власти люди, сталкивающиеся с серьезными финансовыми проблемами и завидующие колоссальному коммерческому успеху английской Премьер-лиги.

Проще говоря, «Реал Мадрид» и «Барселона» нуждаются в решении своих проблем с притоком денег (которые обнажились во время пандемии), а Суперлига обещает гарантированные потоки доходов и, следовательно, долгосрочную экономическую безопасность.

«Европейский футбол никогда больше не будет монополией»

В результате два испанских топ-клуба так и не отказались от Суперлиги, даже после того, как злополучный и ужасно поспешный запуск в апреле 2022 года закончился ошеломляюще быстрым крахом, вызванным прекращением поддержки со стороны английских членов оригинальной «Грязной дюжины».

Поэтому неудивительно, что и «Реал», и «Барса» сразу же выразили радость по поводу решения Европейского суда (ЕСС) о том, что ФИФА и УЕФА действовали незаконно, запретив своим клубам-членам присоединяться к Суперлиге в 2021 году.

Флорентино Перес globallookpress.com

Президент «Реала» Флорентино Перес, одна из движущих сил, стоящих за попыткой отделения, заявил вскоре после заявления суда в четверг: «В ближайшие дни мы тщательно изучим масштабы этой резолюции, но я предвижу два вывода, имеющих большое историческое значение».

«Во-первых, что европейский клубный футбол больше не является и никогда не будет монополией. А во-вторых, что с сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы. Короче говоря, сегодня свободная Европа снова восторжествовала, и сегодня футбол и его поклонники также одержали победу».

«На протяжении более чем двух лет мы сталкивались с давлением, но сегодня свое решение обязали выполнять закон, разум и свобода. И по этой причине "Реал Мадрид" продолжит работать ради футбола».

«Футбол свободен!»

Мнения испанца разделил Бернд Райхарт, генеральный директор компании A22 Sports Management, поддерживающей создание Суперлиги. «Мы завоевали право конкуренции», — заявил он. «Монополия УЕФА закончилась. Футбол свободен!»

Все это было очень забавно. Заявление Переса о том, что «Мадрид» работает ради футбола, было забавным, как и идея о том, что решение Европейского суда означает, что футбол каким-то образом был освобожден.

Бернд Райхарт globallookpress.com

Не заблуждайтесь: «Реал», «Барса», А22 и каждый клуб, поддержавший первоначальное отделение, включая шесть команд Премьер-лиги, в глубине души заботятся только о своих интересах.

Они озабочены исключительно получением как можно большего дохода для себя, а это означает, что у них достаточно точек соприкосновения, чтобы найти новые способы заработать деньги на болельщиках, которые и финансируют спортивный бизнес, которым является футбол.

Суперлига Англии

Также стоит отметить, что это не такая уж большая победа Суперлиги, как это преподносят Перес и некоторые СМИ. УЕФА уже внес поправки в правила и положения, которые Европейский суд счел «незаконными». Создание конкурентного соревнования без поддержки УЕФА или ФИФА остается практически невозможным.

Более того, «Манчестер Юнайтед», который первоначально поддержал отделение в 2021 году, но затем, как и пять других английских команд, вышел из состава после резкой реакции фанатов, входит в число нескольких крупных европейских клубов, которые уже выступили с заявлениями о том, что они не заинтересованы в присоединении к Суперлиге.

Английские фаны против Суперлиги globallookpress.com

И зачем им это? «Юнайтед» уже является членом Суперлиги Англии. Кроме того, английская Премьер-лига и правительство Великобритании с 2021 года также предприняли шаги, чтобы гарантировать, что ни одному клубу больше никогда не будет позволено отделиться, в то время как презрение к Суперлиге за это время только усилилось в средствах массовой информации и среди болельщиков.

«Это еще более закрытая лига, чем в 2021 году»

Однако на континенте меньше враждебности к ESL, по крайней мере, среди тех, кто болеет за «Реали» и «Барселону» или за стесненные в средствах команды Серии А, такие как «Ювентус» и «Интер».

Однако, как отметил «Атлетико Мадрид»: «Германия, Франция, Англия, Италия, Испания (кроме "Реала" и "Барселоны") выступают против Суперлиги. Мы выступаем за сохранение национальных лиг».

Александр Чеферин globallookpress.com

Таким образом, УЕФА по-прежнему занимает очень, очень сильную позицию, поэтому президент Александр Чеферин буквально лучился самодовольством, когда он появился на пресс-конференции позднее в четверг, 21 декабря.

«Я надеюсь, что они начнут свой фантастический турнир как можно скорее — с двумя клубами», — саркастически сказал он, прежде чем поиздеваться над новым планом трехуровневой Суперлиги с повышением и понижением.

«Я смотрел так называемую презентацию А22. Трудно решить, должно ли это шоу шокировать или забавлять. Лига даже более закрытая, чем в 2021 году, и ту все отвергли…»

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Он прав, конечно. Только дурак не заметит, что новый, улучшенный вариант Суперлиги еще хуже оригинала. В этом смысле это действительно неудачный вариант.

«Злоупотребление доминирующим положением»

Однако здесь не следует упускать из виду две вещи. Во-первых, предложение Суперлиги на самом деле не намного хуже, чем новый формат обновленной Лиги чемпионов, которая в любом случае становится Суперлигой во всем, кроме названия.

В течение многих лет разрыв между бедными и богатыми в европейском футболе превратился в пропасть, а это означает, что лишь несколько избранных клубов способны бороться за главные трофеи. Это проблема всех существующих лиг Европы, и для ее решения делается явно недостаточно.

На самом деле, иногда кажется, что с этим ничего нельзя поделать, и это подводит нас ко второму пункту: УЕФА и ФИФА признаны «злоупотребляющими своим доминирующим положением».

Джанни Инфантино globallookpress.com

Действительно, было искренне приятно видеть, что такое авторитетное учреждение, как Европейский суд, заявляет то, что мы, футбольные фанаты, знаем уже много лет — что те, кто управляет футболом, делают все, что им заблагорассудится, почти не заботясь ни об игроках, ни о болельщиках.

«Футбол не продается»…

В этом смысле есть надежда, что из этого решения выйдет что-то хорошее, возможно, осознание того, что, хотя такие клубы, как «Реал» и «Барселона», наверняка не подходят для того, чтобы контролировать сами себя, УЕФА и ФИФА тоже определенно не работают исключительно в интересах фанатов и болельщиков.

Чеферину каким-то образом удалось сохранить невозмутимое лицо в четверг, когда он сказал, что «футбол не продается», хотя он и Джанни Инфантино уже много лет не делают ничего, кроме как продают его тому, кто предложит самую высокую цену.

Идея Суперлиги не исчезнем globallookpress.com

Значит, нужно что-то делать, потому что Суперлига возникла не на пустом месте. И не все, кто ее поддерживает, заинтересованы исключительно в зарабатывании денег. Многие из ее сторонников, по понятным причинам, считают, что это единственный способ исправить экономический дисбаланс, которому позволялось беспрепятственно расти на протяжении десятилетий; что Европейская Суперлига — единственный возможный ответ на ее английскую версию.

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Независимо от того, что произойдет дальше, идея Суперлиги никуда не денется. Он не собирается «отваливать нахрен» — потому что это неизбежное последствие сломанной футбольной структуры, которую никто не может исправить, а это означает бесконечную и ужасную войну за контроль над некогда прекрасной игрой.