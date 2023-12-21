Президент «Реала» о решении суда: Это великий момент в истории футбола и спорта в целом

Президентпрокомментировал решение европейского суда по поводу проекта Суперлиги.

«Мы с огромным удовлетворением приветствуем решение Европейского суда, отвечающего за гарантию наших принципов, ценностей и свобод.

В ближайшие дни мы внимательно изучим масштабы этого решения, но я предвижу два вывода, имеющих большое историческое значение. Во-первых, европейский клубный футбол не является и никогда больше не будет монополией.

Во-вторых, с сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы. Клубы полностью признают наше право предлагать и продвигать европейские соревнования, которые делают наш вид спорта лучше и привлекают болельщиков со всего мира. Сегодня свобода в Европе вновь восторжествовала, также сегодня победил футбол и его болельщики.

Сегодня перед лицом давления, которое мы испытывали на протяжении более двух лет, торжествуют закон, разум и свобода. И по этой причине "Реал" продолжит работать на благо футбола.

Подобно тому, как почти 70 лет назад мы сделали фундаментальный шаг в истории футбола, создав Кубок европейских чемпионов, сегодня на нас снова лежит обязанность и ответственность за придание европейскому футболу нового импульса, в котором он так остро нуждается.

Чтобы достичь этого, мы продолжим защищать современный проект, полностью совместимый с национальными чемпионатами, открытый для всех, основанный на спортивных достижениях и эффективно обеспечивающий соблюдение финансового фэйр-плей. Проект, который обеспечит экономическую устойчивость для всех клубов и, прежде всего, защитит игроков и вдохновит болельщиков по всему миру.

Мы сделаем это, несмотря проводимые против нас кампании, которые, несомненно, будут усиливаться с сегодняшнего дня. Но никто никогда не говорил, что будет легко покончить с монополией после стольких десятилетий.

У нас есть прекрасная возможность сделать лучше европейский клубный футбол, отвечающий требованиям 21-го века, с прозрачным управлением, умеющий сосуществовать с новыми технологиями и вновь пробуждающий страсть и азарт, в которых действительно нуждаются болельщики.

Позвольте сказать европейским клубам, что мы вступаем в новое время, когда мы можем свободно работать в рамках конструктивного диалога, без угроз, без каких-либо действий против чего-либо или кого-либо и с целью внедрения инноваций и модернизации футбола, чтобы продолжать подпитывать страсть фанатов.

С сегодняшнего дня настоящее и будущее европейского футбола наконец-то находятся в руках клубов, игроков и их болельщиков. Наша судьба принадлежит нам, и мы несем сами перед собой большую ответственность.

Этот день ознаменует собой разделение на "до" и "после". Это великий момент в истории футбола и спорта в целом», — цитирует Переса сайт «Реала».

Европейский суд признал, что УЕФА и ФИФА не имели права блокировать создание Суперлиги в 2021-м году.

«Барселона» также выступила с заявлением по поводу решения европейского суда.